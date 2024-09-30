Промокоды Столплит (Stolplit) на Август
Сегодня в магазине Столплит доступно 16 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Действует на товары, которые не участвуют в других акциях.
Скидка распространяется на товары, которые не участвуют в других акциях.
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Столплит
Из каких материалов фабрика изготавливает мебель?
Можно ли одновременно воспользоваться акционным предложением и бонусами клуба Столплит?
Выполняют ли сотрудники гипермаркета сборку доставленной мебели?
Сколько ожидать сборку мебели Столплит?
Каков гарантийный срок, действующий на мебель?
Лучшие промокоды Столплит
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 2000 рублей при заказе от 30000
|GDE***
|Промокод
|Заказ от 5000 рублей со скидкой 500
|STO***
|Промокод
|Скидка 1000 рублей при покупке от 15000 рублей
|STO***
|Скидка
|Выставочные образцы мебели со скидкой до 70%
|не требуется
|Скидка
|Ликвидация товаров со скидками до 70%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 100% на бытовую технику Korting
|не требуется
|Скидка
|Кухонные гарнитуры со скидками до 50%
|не требуется
|Скидка
|500 рублей в подарок при подписке на рассылку
|не требуется
|Скидка
|-10% скидка на кресла при покупке комплекта стол + тумба МАРТИН
|не требуется
|Скидка
|Шкафы-купе со скидкой 70%
|не требуется
Мебельный магазин Столплит
Одна из крупнейших российских фабрик, выпускающая стильную мебель из экологичных материалов по доступным ценам, основана еще в 1999 году. В ассортименте компании есть все для обустройства красивого и функционального жилья: от отдельных предметов меблировки до комплексных интерьерных решений. Каталог Столплит содержит более 2500 моделей мебели для разных комнат, выполненных в сотне цветовых решений и разных стилях: от классического до скандинавского.
Под именем бренда сегодня работает сеть из более 2000 розничных мебельных салонов по всей стране и за рубежом, а также удобный онлайн-магазин. На его сайте можно создать 3D-проект комнаты, разместить в ней фирменную мебель и просмотреть готовый объемный дизайн, «пройдясь» по своему жилью в виртуальной реальности. А затем — заказать понравившиеся товары и сопутствующие услуги с крупной скидкой благодаря промокодам, акциям и бонусам по программе лояльности.
Товары и услуги, продающиеся в Stolplit
В интернет-магазине крупной мебельной сети можно купить:
кухонные гарнитуры, модульные кухни, обеденные столы, стулья и уголки, а также столешницы, мойки, бытовую технику и посуду;
мягкую мебель, включая модульные, трансформируемые, ортопедические и дизайнерские диваны и кресла;
все для гостиной — от гарнитуров и стеллажей до журнальных столиков, кресел-качалок и штор;
спальные гарнитуры, кровати, матрацы, тумбочки, зеркала, постельное белье, подушки, одеяла и актуальный декор;
прихожие — от модульных решений до обувниц, банкеток, вешалок, комодов и даже придверных ковриков;
готовые детские, кровати, шкафчики, тумбы, столы и компьютерные кресла, а также кукольные домики, спортивные зоны и детский текстиль;
все для обустройства домашнего кабинета;
все виды шкафов, включая купе и гардеробы;
комплекты мебели, раковины, полотенцесушители, светильники для ванной;
товары для дома — от гладильных досок до ковров и аксессуаров;
дачную мебель, мангалы и барбекю, садовый декор;
все виды освещения — от бра до подсветки для картин.
В том числе в каталоге Столплит есть раздел с мебелью из массива дерева. А кроме самой меблировки, в магазине можно заказать профессиональные замеры и выезд дизайнера на дом. Специалисты компании помогают подобрать фасады мебели, гармонирующие с интерьером, и составляют трехмерный проект по параметрам помещения с учетом его особенностей.
Бонусная программа мебельного гипермаркета
Зарегистрировавшимся на сайте магазина пользователям уже на первый заказ начинают начисляться бонусы. Этот кэшбэк в виде нескольких процентов от стоимости каждой покупки отображается в личном кабинете покупателя после завершения сделки, то есть доставки мебели, и действует на протяжении года. Кроме того, в рамках акций магазина могут начисляться дополнительные баллы. Бонусы эквивалентны рублям, и их можно тратить на оплату части следующих заказов.
Из необычного: можно подарить другу скидку на фирменную мебель, передав ему свои бонусные баллы, накопленные по программе лояльности магазина.
Доступные покупателям Столплит способы оплаты
Популярный способ — оплатить покупку наличными при получении интерьерных товаров. Также можно расплатиться с курьером картой через мобильный банковский терминал. Поддерживаются и электронные платежи на сайте при помощи банковских карт Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro. Кроме того, как юридические, так и физические лица могут воспользоваться банковским переводом.
Чтобы покупка не перегружала семейный бюджет, Столплит предлагает еще одну опцию — покупку в рассрочку или кредит. Одобрение займа кредитным специалистом выполняется удаленно — в телефонном режиме.
Как организована доставка мебели
Магазин предлагает как самовывоз мебели из ближайшего салона, так и доставку на дом. Ее условия зависят от региона покупателя, а также содержания заказа: они отличаются для товаров собственного производства и товаров партнеров, также представленных в каталоге. Стоимость услуги указывается в карточке каждого отдельного предмета меблировки, а дата согласовывается с оператором онлайн-магазина при подтверждении заказа.
В столице и области Stolplit доставляет товары в оговоренный день с 8:00 до 23:00. Мебель привозится в разобранном и упакованном виде. Дополнительно оплачивается подъем корпусной мебели в квартиру.
Возврат товара в Столплит
После получения мебели и других товаров покупатель вправе отказаться от них и запросить возврат средств на протяжении 7 дней. При этом можно вернуть заказ как полностью, так и частично. Для этого нужно заполнить заявление в соответствующем разделе сайта и указать в нем причину.
Согласно действующему законодательству, мебель и матрасы хорошего качества, которые просто не подошли по фасону, размеру или цвету, вернуть нельзя. Но магазин может их принять, если товары находятся в невскрытой упаковке, не подвергались сборке и сопровождаются чеком, а также их обратная доставка оплачена покупателем.
Инструкция по использованию промокодов на Столплит
Благодаря публикуемым нами скидочным купонам даже на первую покупку легко воспользоваться лучшими акциями, которые запускает мебельный супермаркет.
Как снизить стоимость своего заказа на скидку с помощью промокода:
Открыть код купона. Он останется в памяти системы устройства, и на экран будет выведен гипермаркет мебели.
Положить в корзину нужный диван, шкаф, текстиль или другой товар для обустройства дома.
Под сводкой заказа в корзине покупок указать промокод в поле для купонов и дооформить заявку.
Если в корзине сразу не высветилось поле для промокода, можно нажать «Оформить заказ» и с помощью стрелки в браузере еще раз вернуться на ту же страницу.
Также используйте купоны с текущими акциями: с их помощью легко попадать в разделы каталога мебельного гипермаркета, в которых действуют скидки