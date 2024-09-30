Одна из крупнейших российских фабрик, выпускающая стильную мебель из экологичных материалов по доступным ценам, основана еще в 1999 году. В ассортименте компании есть все для обустройства красивого и функционального жилья: от отдельных предметов меблировки до комплексных интерьерных решений. Каталог Столплит содержит более 2500 моделей мебели для разных комнат, выполненных в сотне цветовых решений и разных стилях: от классического до скандинавского.

Под именем бренда сегодня работает сеть из более 2000 розничных мебельных салонов по всей стране и за рубежом, а также удобный онлайн-магазин. На его сайте можно создать 3D-проект комнаты, разместить в ней фирменную мебель и просмотреть готовый объемный дизайн, «пройдясь» по своему жилью в виртуальной реальности. А затем — заказать понравившиеся товары и сопутствующие услуги с крупной скидкой благодаря промокодам, акциям и бонусам по программе лояльности.

Товары и услуги, продающиеся в Stolplit

В интернет-магазине крупной мебельной сети можно купить:

кухонные гарнитуры, модульные кухни, обеденные столы, стулья и уголки, а также столешницы, мойки, бытовую технику и посуду;

мягкую мебель, включая модульные, трансформируемые, ортопедические и дизайнерские диваны и кресла;

все для гостиной — от гарнитуров и стеллажей до журнальных столиков, кресел-качалок и штор;

спальные гарнитуры, кровати, матрацы, тумбочки, зеркала, постельное белье, подушки, одеяла и актуальный декор;

прихожие — от модульных решений до обувниц, банкеток, вешалок, комодов и даже придверных ковриков;

готовые детские, кровати, шкафчики, тумбы, столы и компьютерные кресла, а также кукольные домики, спортивные зоны и детский текстиль;

все для обустройства домашнего кабинета;

все виды шкафов, включая купе и гардеробы;

комплекты мебели, раковины, полотенцесушители, светильники для ванной;

товары для дома — от гладильных досок до ковров и аксессуаров;

дачную мебель, мангалы и барбекю, садовый декор;

все виды освещения — от бра до подсветки для картин.

В том числе в каталоге Столплит есть раздел с мебелью из массива дерева. А кроме самой меблировки, в магазине можно заказать профессиональные замеры и выезд дизайнера на дом. Специалисты компании помогают подобрать фасады мебели, гармонирующие с интерьером, и составляют трехмерный проект по параметрам помещения с учетом его особенностей.

Бонусная программа мебельного гипермаркета

Зарегистрировавшимся на сайте магазина пользователям уже на первый заказ начинают начисляться бонусы. Этот кэшбэк в виде нескольких процентов от стоимости каждой покупки отображается в личном кабинете покупателя после завершения сделки, то есть доставки мебели, и действует на протяжении года. Кроме того, в рамках акций магазина могут начисляться дополнительные баллы. Бонусы эквивалентны рублям, и их можно тратить на оплату части следующих заказов.

Из необычного: можно подарить другу скидку на фирменную мебель, передав ему свои бонусные баллы, накопленные по программе лояльности магазина.

Доступные покупателям Столплит способы оплаты

Популярный способ — оплатить покупку наличными при получении интерьерных товаров. Также можно расплатиться с курьером картой через мобильный банковский терминал. Поддерживаются и электронные платежи на сайте при помощи банковских карт Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro. Кроме того, как юридические, так и физические лица могут воспользоваться банковским переводом.

Чтобы покупка не перегружала семейный бюджет, Столплит предлагает еще одну опцию — покупку в рассрочку или кредит. Одобрение займа кредитным специалистом выполняется удаленно — в телефонном режиме.

Как организована доставка мебели

Магазин предлагает как самовывоз мебели из ближайшего салона, так и доставку на дом. Ее условия зависят от региона покупателя, а также содержания заказа: они отличаются для товаров собственного производства и товаров партнеров, также представленных в каталоге. Стоимость услуги указывается в карточке каждого отдельного предмета меблировки, а дата согласовывается с оператором онлайн-магазина при подтверждении заказа.

В столице и области Stolplit доставляет товары в оговоренный день с 8:00 до 23:00. Мебель привозится в разобранном и упакованном виде. Дополнительно оплачивается подъем корпусной мебели в квартиру.

Возврат товара в Столплит

После получения мебели и других товаров покупатель вправе отказаться от них и запросить возврат средств на протяжении 7 дней. При этом можно вернуть заказ как полностью, так и частично. Для этого нужно заполнить заявление в соответствующем разделе сайта и указать в нем причину.

Согласно действующему законодательству, мебель и матрасы хорошего качества, которые просто не подошли по фасону, размеру или цвету, вернуть нельзя. Но магазин может их принять, если товары находятся в невскрытой упаковке, не подвергались сборке и сопровождаются чеком, а также их обратная доставка оплачена покупателем.