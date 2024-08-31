В специальном разделе «Акции сети» можно увидеть актуальные акционные предложения магазина. Скидки на представленные здесь товары выделены красным цветом.

На главной странице сайта можно найти лучшие акции недели, а также все скидки для отдельных известных брендов, собранные в одном месте.

Интернет-магазин имеет и программу лояльности, которая подразумевает использование специальной карты — ее можно бесплатно получить на кассе или выпустить в фирменном мобильном приложении Улыбка Радуги. За каждую покупку, сделанную с ее помощью, начисляются бонусы (1 балл равняется 1 рублю). Они позволяют оплачивать до 100% от стоимости товара.

Фирменное мобильное приложение позволяет выпустить виртуальную карту для программы лояльности, проверить свои бонусы, получить персональный дисконт и участвовать в различных скидочных акциях.

Участники программы лояльности и покупатели, которые подписались на рассылку магазина, получают дополнительные дисконтные предложения.

Улыбка Радуги также позволяет бесплатно получить карту Много.ру. Если использовать ее при покупках, то можно получать бонусы и призы.

В специальном разделе «Уценка до 70%» предлагаются товары со скидкой от 30 до 70%.

На страницах социальных сетей данного магазина регулярно выкладываются новые выгодные бонусы.

В разделе «Конкурсы и подарки» собраны акции, которые обязательно заинтересуют экономного покупателя.

Приятную скидку на свой первый заказ новый клиент может получить, подписавшись на рассылку новостей сайта. После этого на его email придет актуальный промокод Улыбка Радуги.

Действующие промокоды также присутствуют и на этой странице нашего сайта.