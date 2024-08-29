Каждый месяц пополняется раздел с товарами месяца, на которые действуют скидки до 45%. Активировать промокод Все Инструменты не придется, потому что выгода уже применена. В акции могут участвовать новые и постоянные клиенты портала.

Для отдельных позиций с выделенной страницы действительны скидки до 10%. Обязательное условие использования — активация промокода в корзине при оформлении покупки. Если на товар уже действует выгода, то получить дополнительную не получится.

На отдельные крупные категории также распространяются скидки до 10%. При переходе по одному из тематических купонов клиент окажется на странице, где собраны все тематические продукты. В зависимости от условий акции может потребоваться использование промокода.

Во время разных праздников скидки появляются и для тематических разделов. Например, зимой — на украшения Neon Night, гирлянды и декоративные лампочки. Обычно размер выгоды не превышает 15%, а для использования акции не нужно дополнительно активировать промокоды и выполнять другие условия.

С программой «Спасибо» от Сбербанка клиент может сэкономить на покупке до 40%. За товары любых брендов кэшбэком начисляется 1%. Если покупатель выберет инструменты, лампочки и другие товары, независимо от категории, на сумму от 2000 рублей, откроется доступ к списанию бонусов.

Распродажи проводятся ежемесячно, а участие в них принимают больше 10 000 товаров. Максимальный размер скидки по купонам и промокодам достигает 50%. По условии акции дополнительно доступно списание бонусов по программе лояльности от Сбербанка.