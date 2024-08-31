Промокоды Сантехмолл на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Сантехмолл доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды Сантехмолл
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|Код
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|Купон на бесплатную доставку по Москве
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|Немецкий бренд сантехники Dorff со скидкой 25%
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|не требуется
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|Скидки до 50% на душевые кабины и другую сантехнику Black & White
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|До 10% на коллекцию бренда Roca
|не требуется
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Интернет-магазин сантехники СантехМолл
Сайт СантехМолл — это отечественный интернет-магазин по продаже сантехники. Он работает больше 4 лет, и на данный момент в его каталоге находится более 100 000 товаров. Гипермаркет является официальным представителем таких брендов, как Roca, Ravak, Adel, Argo, Esco.
Для клиентов гипермаркета сантехники регулярно проводятся крупные распродажи со скидками до 70% и акции на доставку, самовывоз и товары отдельных производителей. Чтобы активировать их, можно взять любой из промокодов или купонов с нашего ресурса для получения выгодных условий.
Ассортимент интернет-магазина сантехники
На официальном сайте интернет-магазина продается сантехническое оборудование, фильтры для воды, мебель для ванной, аксессуары, плитка, товары для отопления и др. В разделе с сантехникой больше 70 000 товаров: смесители, ванны, душевые, сифоны, шторки и ограждения. На них действуют одни из самых высоких скидок, достигающие 50% от стоимости.
Также в гипермаркете сантехники спросом пользуется мебель для ванной по акции, в этом разделе можно найти больше 17 000 товаров. Среди них готовые комплекты, тумбы с раковиной или под нее в ванную комнату. На них регулярно действуют акционные предложения, чтобы при покупке в интернет-магазине клиенты получили большую выгоду, средний размер дисконта — 15%.
На 2022 клиенты часто покупают товары с уценкой. Например, в каталоге магазина есть продукция с потертостями. На них действуют скидки от 10%, которые автоматически применяются в корзине. Подобные предложения относятся к типу постоянных, и для них выделен отдельный раздел в интернет-магазине СантехМолл.
Как купить сантехнику со скидкой
Первое акционное предложение в гипермаркете сантехники — это бесплатная доставка или самовывоз. Для них регулярно публикуются действующие купоны и коды на этой странице сайта. Чтобы воспользоваться ими, нужно активировать промокод СантехМолл при оформлении заказа или добавить в корзину акционные товары.
Спросом в онлайн-гипермаркете пользуется раздел «Скидки», где размещено больше 10 000 единиц продукции. Минимальный размер выгоды — 10% и достигает 70%. Для выгодных покупок ассортимент товара можно отсортировать по брендам или категориям, по размеру фильтр не предусмотрен.
В интернет-магазине можно получить дополнительную скидку на n-ную сумму для всего заказа. Для этого не нужен промокод, достаточно подписаться на новостную рассылку. Действует оформление покупки на самовывоз или доставку.
Дополнительные предложения на официальном сайте гипермаркета СантехМолл находятся в разделе «Новости». Например, здесь можно найти акции для получения подарка к заказу или скидку от 10% на определенные бренды сантехники из других стран. Некоторые скидки суммируются друг с другом, например на доставку и дисконт на зеркала до 30%.
В каталоге магазина есть специальные предложения для тех, кто подписан на рассылку. Делать это необязательно, все предложения есть на нашем сайте с купонами и промокодами. Они работают для новых и постоянных клиентов российской сети гипермаркетов.
Как активировать промокод в магазине Santehmoll
Перед активацией кода его нужно скопировать с этой страницы, просто нажав на купон и клиент будет перенаправлен на официальный сайт гипермаркета сантехники СантехМолл.
Оформить заказ с применением промокода в интернет-магазине нужно по следующей инструкции:
Нажать на кнопку «Купить» под понравившимися товарами.
Кликнуть на «Перейти в корзину».
Найти строку «Купон» на странице онлайн-гипермаркета.
Вставить скопированный Santehmoll промокод и нажать на кнопку «Активировать».
Ввести контактные данные и выбрать способ оплаты для покупки товара.
Сумма заказа со скидкой отобразится на следующей странице интернет-магазина сантехники. После нужно нажать на «Завершить оформление» и на почту будет отправлено письмо с информацией о заказе.