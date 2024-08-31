Первое акционное предложение в гипермаркете сантехники — это бесплатная доставка или самовывоз. Для них регулярно публикуются действующие купоны и коды на этой странице сайта. Чтобы воспользоваться ими, нужно активировать промокод СантехМолл при оформлении заказа или добавить в корзину акционные товары.

Спросом в онлайн-гипермаркете пользуется раздел «Скидки», где размещено больше 10 000 единиц продукции. Минимальный размер выгоды — 10% и достигает 70%. Для выгодных покупок ассортимент товара можно отсортировать по брендам или категориям, по размеру фильтр не предусмотрен.

В интернет-магазине можно получить дополнительную скидку на n-ную сумму для всего заказа. Для этого не нужен промокод, достаточно подписаться на новостную рассылку. Действует оформление покупки на самовывоз или доставку.

Дополнительные предложения на официальном сайте гипермаркета СантехМолл находятся в разделе «Новости». Например, здесь можно найти акции для получения подарка к заказу или скидку от 10% на определенные бренды сантехники из других стран. Некоторые скидки суммируются друг с другом, например на доставку и дисконт на зеркала до 30%.

В каталоге магазина есть специальные предложения для тех, кто подписан на рассылку. Делать это необязательно, все предложения есть на нашем сайте с купонами и промокодами. Они работают для новых и постоянных клиентов российской сети гипермаркетов.