Официальный сайт LookFantastic — это интернет-магазин по продаже брендовой косметики для ухода за лицом и телом. Он существует с 1996 года и предлагает линейки средств для женщин и мужчин. На его официальном сайте постоянно появляются предложения об эксклюзивных коллекциях с возможностью оформить предзаказ.

Онлайн-магазин напрямую сотрудничает со многими брендами косметики: ESPA, Clinique, Natasha Denona, Estée Lauder, Molton Brown и др. У компании есть собственный блог, в котором рассказывается о последних тенденциях в мире красоты и дана другая полезная информация для посетителей сайта. Например, зачем нужны скрабы и как правильно применять их в соответствии с типом кожи.

Товары на сайте магазина ЛукФантастик

На сайте магазина LookFantastic представлено более 10 разделов сайта:

подарки : наборы для мужчин и женщин, а также средства для ухода за лицом и адвент-календари;

бренды : все компании-партнеры магазина в алфавитном порядке;

новинки: последние поступления средств от известных косметических брендов;

популярное : категории товаров и отдельные продукты, которые чаще всего приобретаются на сайте и получают самые высокие оценки;

Beauty Box : лимитированные издания средств, которые продаются комплектами;

кожа : товары для увлажнения, питания, восстановления и др.;

волосы : средства для разных типов волос, разделенные по видам продукта и применению;

косметика : корректирующие продукты для кожи лица, макияжа глаз и губ;

тело : средства для точечного ухода и восстановления здоровья, для душа и ванны, а также продукты для автозагара;

приборы : устройства для массажа, сушки волос, а также щипцы, выпрямители и плойки;

мужское : средства для лица, тела, бритья, волос, электроприборы и подраздел с популярными компаниями-производителями косметических средств;

блог: информация по продуктам и новинкам на сайте, правила использования различных средств, представленных в каталоге.

Реферальная программа на сайте ЛукФантастик

Клиентам сайта LookFantastic предлагается принять участие в реферальной программе. По ее условиям каждому пользователю выдается индивидуальная пригласительная ссылка, с помощью которой другие потенциальные покупатели должны зарегистрироваться на сайте.

После того как друг сделает заказ, баллы будут переведены на счет обоим, плюс пользователь, выславший приглашение, получит 1300 рублей в подарок. А накопленными бонусами впоследствии можно будет оплатить до 25% стоимости покупки.

Оплата продукции на сайте

На официальном сайте ритейлера можно оплатить покупку картой Visa, MasterCard, Maestro. Также платежи проводятся через American Express, PayPal, WebMoney и ЮMoney. Переводы мгновенные и проводятся по защищенным зашифрованным каналам.

Способы доставки продукции интернет-магазина LookFantastic

На сайте ритейлера указано, что компания доставляет по России и всему миру. В течение 5 рабочих дней продукцию привезут курьерские сервисы P2P и Boxberry. Еще один способ — самостоятельно забрать из ближайшего отделения Почты России, сроки доставки варьируются в пределах 6–9 рабочих дней.

Чтобы выбрать один из перечисленных способов, на этапе оформления заказа потребуется указать точный адрес проживания. После ввода данных о месте доставки моментально рассчитается ее стоимость — 900–1100 рублей, бесплатная при заказе от 4000–6990 рублей.

Возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества

Товар ненадлежащего качества можно обменять или вернуть, но предварительно нужно заполнить форму на возврат средств клиенту. Оплата пересылки возлагается на клиента. Только после того, как посылка вернется на склад, деньги будут переведены пользователю в течение 10 рабочих дней.

Если товар надлежащего состояния, то можно оформить возврат в любой момент в течение 14 дней. Главное, чтобы товарный вид продукции и чеки были сохранены.