Форвард — российский бренд велосипедов. Также он предлагает покупателям электросамокаты и электровелосипеды. Продукцию производителя можно заказать на его ресурсе. Товары из каталога компании доставляются по всей России, а также в некоторые государства СНГ. Экономить на заказах помогают промокоды производителя — они способны снизить первоначальную цену покупки на 20–30% и сделать ее максимально выгодной. Подробные сведения о текущих акциях, действующих бонус-кодах, актуальных купонах и предстоящих распродажах бренда собраны здесь.