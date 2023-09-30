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Промокоды AmerSport на Август 2024

Сегодня в магазине AmerSport доступно 1 купонов.

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Promoland AmerSport

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Официальный интернет-магазин спортивной одежды и обуви AmerSport

Интернет-магазин AmerSport объединил в себе лучшие casual-бренды. Клиенты магазина могут купить оригинальные спортивные товары Converse, Dr. Martens, Havaianas, UGG и Saucony. Каждый бренд работает на создание неповторимого уличного стиля без компромиссов с практичностью.

Амерспорт — компания, ориентированная на розничную и оптовую торговлю в сегменте life style и fashion sport. Официальные магазины представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Покупка и доставка товаров также возможны через официальный интернет-магазин. Оформление заказов в сети позволяет клиентам использовать специальные предложения от магазина: акции, скидки, доступ к лимитированным распродажам, промокоды на первый заказ, основной ассортимент, доставку и т. д.

Ассортимент магазина AmerSport

В каталоге интернет-магазина тысячи товаров для мужчин, женщин и детей. Бренд Converse — это аутентичная спортивная обувь: кроссовки и кеды, хорошо узнаваемые во всем мире. Также в ассортименте магазина одежда, рюкзаки, головные уборы и другие аксессуары от известного американского бренда.

Dr. Martens — это милитаристская классика в обуви, известной своей прочностью, комфортом и британской лаконичностью: высокие и низкие ботинки, сандалии в стиле унисекс. 

Saucony — лучшая беговая обувь от американского бренда. В интернет-магазине представлен полный ассортимент женских и мужских коллекций кроссовок. 

Havaianas — яркая летняя обувь бразильского бренда для всех. В каталоге Амерспорт «гавайские» сандалии, сланцы и эспадрильи уже доступны для ваших заказов. 

UGG — всеми любимая обувь от американского бренда. В каталоге магазина огромный выбор товаров: меховые сандалии, кроссовки, ботинки, мокасины, тапочки, резиновые сапоги и валенки — на расстоянии одного клика от вас.

В отдельной категории специальные предложения со скидками. В распродаже участвуют товары для женщин, мужчин и детей. А обувь с самыми большими скидками вынесена в отдельный раздел — Аутлет.

Выгодные предложения в магазине Амерспорт

Чтобы сэкономить на покупках в магазине Амерспорт, воспользуйтесь следующими предложениями:

  1. Приобретайте товары из распродажи: в отдельном разделе каталога собрана обувь со скидками до 90%. 

  2. Участвуйте в акциях и распродажах интернет-магазина.

  3. Активируйте промокод AmerSport при оформлении заказа в интернет-магазине.

Как активировать промокод

Актуальные промокоды — это гарантированная возможность получить скидку на товары интернет-магазина AmerSport. В зависимости от условий акции акционный купон может давать бесплатную доставку, дисконт на определенный бренд или коллекцию обуви. Чтобы промокод AmerSport сработал, необходимо:

  1. На нашем сайте просмотреть список актуальных акций интернет-магазина и выбрать подходящий купон на скидку.

  2. Скопировать код купона.

  3. В интернет-магазине Амерспорт выбрать товары, подходящие под условия получения скидки, добавить их в корзину.

  4. Перейти к оформлению заказа. В специальное поле корзины вставить промокод AmerSport, нажать «+».

  1. Убедиться, что купон сработал, и закончить оформление заказа.

Почему скидка может не сработать: в корзине находятся товары, не подпадающие под действие акции, в рамках которой выпущен промокод; срок действия купона завершен или он уже был активирован.