Промокоды WowFit на Август 2024
Сегодня в магазине WowFit доступно 15 купонов.
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Пробное занятие – бесплатно
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
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Ведение нутрициологом ежедневно
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
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Пакет тренировок по 30 минут - 545 рублей за занятие
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
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От 745 рублей стоимость занятия 55 минут
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
Акция
8 тренировок по цене 7920 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
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24 тренировки по цене 19800 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Акция
36 тренировок по цене 28440 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
Акция
72 тренировки по цене 53640 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Акция
Чем больше тренировок в пакете, тем ниже стоимость каждой
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Акция
Йога онлайн для беременных
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Акция
Онлайн тренировки для детей
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Акция
Пилатес онлайн с личным тренером
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Акция
Подарочные сертификаты на тренировки 55 и 30 минут
Действует до До 12.7.2025
Применили 1 раз
Акция
Пригласите друга и получите две бесплатные тренировки
Действует до До 12.7.2025
Акция
Пилатес онлайн с личным тренером от 725 рублей
Действует до До 19.9.2024
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Акция
Акция при покупке 24 тренировок WowFit
Действует до До 6.7.2024
Применили 15 раз
30%
Акция
Скидка до 30% на онлайн тренировки WowFit
Действует до До 6.7.2024
Применили 29 раз
30%
Акция
Подарочный сертификат с купоном на скидку
Действует до До 27.4.2024
Применили 9 раз
Акция
Онлайн-тренировки с личным тренером
Действует до До 27.4.2024
Применили 16 раз
Акция
Ведение нутрициологом выгодно
Действует до До 30.3.2024
Применили 4 раза
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Лучшие промокоды WowFit
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Пробное занятие – бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Ведение нутрициологом ежедневно
|не требуется
|Скидка
|Пакет тренировок по 30 минут - 545 рублей за занятие
|не требуется
|Скидка
|От 745 рублей стоимость занятия 55 минут
|не требуется
|Скидка
|8 тренировок по цене 7920 рублей
|не требуется
|Скидка
|24 тренировки по цене 19800 рублей
|не требуется
|Скидка
|36 тренировок по цене 28440 рублей
|не требуется
|Скидка
|72 тренировки по цене 53640 рублей
|не требуется
|Скидка
|Чем больше тренировок в пакете, тем ниже стоимость каждой
|не требуется
|Скидка
|Йога онлайн для беременных
|не требуется