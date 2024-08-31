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Промокоды WowFit на Август 2024

Сегодня в магазине WowFit доступно 15 купонов.

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Пробное занятие – бесплатно
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
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Ведение нутрициологом ежедневно
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
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Пакет тренировок по 30 минут - 545 рублей за занятие
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
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Акция
От 745 рублей стоимость занятия 55 минут
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
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Акция
8 тренировок по цене 7920 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
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Акция
24 тренировки по цене 19800 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
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Акция
36 тренировок по цене 28440 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
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Акция
72 тренировки по цене 53640 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
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Акция
Чем больше тренировок в пакете, тем ниже стоимость каждой
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
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Акция
Йога онлайн для беременных
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
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Акция
Онлайн тренировки для детей
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
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Акция
Пилатес онлайн с личным тренером
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
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Акция
Подарочные сертификаты на тренировки 55 и 30 минут
Действует до До 12.7.2025
Применили 1 раз
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Акция
Пригласите друга и получите две бесплатные тренировки
Действует до До 12.7.2025
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Акция
Пилатес онлайн с личным тренером от 725 рублей
Действует до До 19.9.2024
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Акция
Акция при покупке 24 тренировок WowFit
Действует до До 6.7.2024
Применили 15 раз
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30%
Акция
Скидка до 30% на онлайн тренировки WowFit
Действует до До 6.7.2024
Применили 29 раз
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30%
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Подарочный сертификат с купоном на скидку
Действует до До 27.4.2024
Применили 9 раз
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Акция
Онлайн-тренировки с личным тренером
Действует до До 27.4.2024
Применили 16 раз
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Ведение нутрициологом выгодно
Действует до До 30.3.2024
Применили 4 раза
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Лучшие промокоды WowFit

Тип купона Описание Код
Скидка Пробное занятие – бесплатно не требуется
Скидка Ведение нутрициологом ежедневно не требуется
Скидка Пакет тренировок по 30 минут - 545 рублей за занятие не требуется
Скидка От 745 рублей стоимость занятия 55 минут не требуется
Скидка 8 тренировок по цене 7920 рублей не требуется
Скидка 24 тренировки по цене 19800 рублей не требуется
Скидка 36 тренировок по цене 28440 рублей не требуется
Скидка 72 тренировки по цене 53640 рублей не требуется
Скидка Чем больше тренировок в пакете, тем ниже стоимость каждой не требуется
Скидка Йога онлайн для беременных не требуется