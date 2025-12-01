Компания ВелоСклад — это интернет-магазин велосипедов, товаров для велоспорта и активного отдыха. С 2004 года его клиентами стали уже более 60 тыс. покупателей. Сегодня магазин предлагает большой выбор взрослых и детских велосипедов, самокатов, а также аксессуаров для них и других товаров. Купить их по выгодным ценам можно онлайн с доставкой заказов в любой город.

Помимо велосипедов, компания предлагает их сборку, настройку, обслуживание и ремонт. Эти услуги доступны по гарантии и в рамках послегарантийного сервиса. Магазин регулярно устраивает акции и распродажи, публикует купоны, которые делают велоспорт доступнее. Промокоды VeloSklad на этой странице позволяют получить дополнительный дисконт и купить велосипед по низкой цене.