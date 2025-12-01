Промокоды ВелоСклад (Velosklad) на Август
Сегодня в магазине ВелоСклад доступно 110 купонов.
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Подробнее о магазине велосипедов ВелоСклад
Компания ВелоСклад — это интернет-магазин велосипедов, товаров для велоспорта и активного отдыха. С 2004 года его клиентами стали уже более 60 тыс. покупателей. Сегодня магазин предлагает большой выбор взрослых и детских велосипедов, самокатов, а также аксессуаров для них и других товаров. Купить их по выгодным ценам можно онлайн с доставкой заказов в любой город.
Помимо велосипедов, компания предлагает их сборку, настройку, обслуживание и ремонт. Эти услуги доступны по гарантии и в рамках послегарантийного сервиса. Магазин регулярно устраивает акции и распродажи, публикует купоны, которые делают велоспорт доступнее. Промокоды VeloSklad на этой странице позволяют получить дополнительный дисконт и купить велосипед по низкой цене.
Ассортимент магазина ВелоСклад: выбор велосипедов для всех
В каталоге интернет-магазина представлен большой выбор взрослых и детских моделей велосипедов, а также аксессуаров и экипировки для них. В ассортименте компании для заказа доступны:
велосипеды всех типов (горные, шоссейные, прогулочные, дорожные, электрические и другие);
самокаты (городские, внедорожные, детские, электрические и т. д.);
велоаксессуары (багажники, звонки, фары, держатели, насосы, крылья, фляги и другие);
запчасти для велосипедов и самокатов;
экипировка для занятия велоспортом (шлемы, перчатки, наколенники, одежда и т. д.).
Ассортимент магазина постоянно пополняется, а часть продукции периодически участвует в акциях и доступна со скидками.
Действующие акции и специальные предложения ВелоСклада
Чтобы сделать велосипеды и товары для них более доступными, компания регулярно проводит распродажи и акции, в ходе которых устанавливает скидки на часть ассортимента. Все они собраны в отдельной рубрике интернет-магазина. В разделе «Акции» можно найти товары, на которые сейчас действует скидка.
Постоянным клиентам доступна дисконтная карта с кэшбэком, дающая дополнительную экономию на заказах. При ее использовании за покупки начисляются бонусы на сумму до 4 тыс. рублей. Ими можно оплачивать до 10% от стоимости новых заказов.
Программа трейд-ин, действующая в магазине, позволяет обменять велосипед на новый. Это тоже выгодно, так как можно не задаваться вопросами продажи. При обмене можно использовать скидки по программе лояльности или по акциям.
Как активировать промокод ВелоСклад для получения дисконта
Промокод магазина — это уникальная комбинация символов, ввод которой активирует дисконт. Найти ее можно на этой странице, просмотрев купон акции. Чтобы получить по нему скидку ВелоСклада, нужно:
Скопировать промокод из описания акции.
Перейти в интернет-магазин VeloSklad.
Выбрать из ассортимента товар, участвующий в акции со скидками.
Добавить его в корзину заказа.
Перейти в корзину и найти поле «Промокод», в которое следует вставить скопированную комбинацию.
Активировать код для получения скидки на выбранный велосипед или другой товар.
Завершить оформление покупки, оплатив ее по новой цене с учетом скидки или выбрав расчет при получении.
Так как поле ввода кода общее с полем для номера карты, на один заказ действует только один вид дисконта. Так, если активна скидка по карте, то другие способы снижения цены недоступны.