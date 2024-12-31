Ассортимент товаров в интернет-магазине очень большой, поэтому легче сказать, чего здесь нет. В каталоге представлены сувениры, полезные инструменты и гаджеты, посуда, техника для дома, органайзеры, продукция для творчества, украшения интерьера и многое другое. Для удобства товары отсортированы по категориям:

кому;

поводы;

для него;

для нее;

дом;

кухня;

аксессуары;

офис и учеба.

Все товары можно заказать онлайн с курьерской доставкой или перевозкой транспортной компанией. Доступна оплата онлайн банковскими картами и электронными деньгами, наличными — при получении и другими способами. Если товар не подошел, вернуть его можно в течение 7 дней.