Сервис доставки цветов Semicvetic доступен в 8 городах России. Кроме роз, тюльпанов, гвоздик и других растений поштучно, здесь можно купить элегантные букеты и композиции. В разделе «Подарки» собраны товары, способные сделать процесс вручения цветов еще более запоминающимся. Заказы доставляют днем и ночью, курьерская служба работает без выходных.

Компания Семицветик основана в 2006 году в Санкт-Петербурге. Сегодня розничные магазины и пункты самовывоза сети открыты во многих населенных пунктах страны. Собственные службы доставки есть в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Челябинске и Нижнем Новгороде. При оформлении через сайт нужно сначала выбрать свой город (в самом верху над названием).

Компания Semicvetic не только продает цветы. Сотрудники фирмы готовы оказать всестороннюю помощь в флористическом оформлении мероприятий. В послужном списке специалистов свадьбы, корпоративные вечера, выставки и презентации самого высокого уровня. Клиент, заказавший такую услугу, получает скидку уже на первую покупку.

Вообще, сервис ведет активную бонусную политику. Многие товары предлагают по дисконтной цене, клиенты часто получают подарки. В сети распространяются бесплатные промокоды, дающие право на дополнительные скидки. Все действующие купоны и акции продавца собраны здесь. Для их активации не нужно регистрироваться и выполнять какие-то другие условия.

Ассортимент

В магазинах Семицветик круглый год продаются свежие цветы: от популярных сортов до редких экзотических видов. Многообразие ассортимента обеспечивают десятки поставщиков из России и заграницы. Особенно впечатляет выбор роз: белых, красных, кустовых, кенийских и эквадорских, кремовых, черных и т. д. Также здесь можно заказать:

пионы;

лилии;

тюльпаны;

хризантемы;

гвоздики;

орхидеи;

гладиолусы и других прекрасных представителей флоры.

Кроме того, покупателям предлагают букеты и различные цветочные композиции (в корзинах, стеклянных пробирках, оправах в форме сердца). В разделе «Повод» можно выбрать конкретный праздник, чтобы было легче найти подарок, соответствующий моменту. К заказу можно приложить открытку с текстом и какой-то дополнительный знак внимания (конфеты, мягкую игрушку).

Бонусная программа

На сайте Semicvetic сегодня нет формы регистрации и авторизации. Одно это говорит о том, что здесь не предусмотрена премия за лояльность. С другой стороны, магазин предлагает огромное количество цветов по дисконтным ценам. Труднее найти товар, на который не распространяется скидка, но и в этом случае можно воспользоваться промокодом.

Оплата

При расчете с курьером или в магазине всегда подойдут наличные. На сайте можно внести деньги картой Visa или MasterCard. При выборе этого способа оплаты менеджер Semicvetic вышлет на электронную почту клиента ссылку для проведения операции. Транзакции проходят через шлюз Банка Москвы. В случае отмены заказа средства будут возвращены на эти же реквизиты.

Владельцы кошельков Qiwi, PayPal, moneta.ru, WebMoney и ЮMoney могут оплатить покупку электронными рублями. Счет будет выставлен при оформлении заказа. Средства также можно внести через банковские системы Альфа-Клик, Сбербанк Онлайн, Русский Стандарт и другие. Для некоторых товаров (корзины, свадебные букеты) обязательна 50%-ная предоплата. При отказе от покупки эти деньги не возвращают.

Доставка

Можно забрать заказ самостоятельно в магазине Semicvetic, предварительно оформив его на сайте или по телефону. Оператор сообщит номер, который нужно будет передать продавцу. При доставке курьером цена услуги зависит от времени исполнения: в течение 4 часов, в интервале 1–3 часов или к точному сроку. Последний вариант обойдется дороже всего, хотя в некоторых городах, например в Нижнем Новгороде, оплату доставки берет на себя продавец.

Ночью в работе службы иногда возникают перебои, поэтому лучше дополнительно уточнить условия у оператора горячей линии. Допустимо техническое опоздание курьера на 15 минут, затем клиент вправе отказаться от заказа. Можно оформить покупку для другого человека с указанием своего имени или анонимно.

Возврат

Если не устроило качество цветка или оформления, нужно прислать на электронную почту Semicvetic жалобу с описанием претензии и четкими фото дефекта. Ответ будет дан в течение 2 рабочих дней. Если аргументы клиента признают справедливыми, средства возвращают через 3–14 суток (без учета скидки по акции или промокоду). Деньги придут на карту, кошелек или счет, использованные при оплате. Товары нормального качества обратно не принимают, но можно отменить заказ за 24 часа до установленного срока. Компания вернет предоплату за вычетом уже произведенных расходов.