Промокоды Flor2u на Август
Сегодня в магазине Flor2u доступно 12 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Flor2u
Все ли предложения из каталога Flor2u есть в наличии?
Соответствуют ли изображения букетов и композиций оригиналам?
Обязательно ли регистрироваться на сайте для покупки?
Где можно скачать мобильные приложения?
Нужно ли авторизоваться здесь, чтобы использовать промокод или ссылку на акцию?
Лучшие промокоды Flor2u
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|12% скидка на любой заказ
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|Промокод
|12% на любые букеты
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|Промокод
|Скидка 10% на любой товар, включая акционные
|CPS***
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|Скидка 7% за подписку на новости
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|Доставка от 2-х часов днем - бесплатно
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|Бесплатная доставка днем
|не требуется
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|Если цветы простоят менее 5 дней, то мы бесплатно заменим букет
|не требуется
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|Авторские букеты цветов со скидкой 10%
|не требуется
|Скидка
|100% свежие цветы или заменим букет
|не требуется
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|До 40% на букеты из роз
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Больше информации о магазине Flor2U
Компания Флор Ту Ю предоставляет услуги по доставке цветов, подарков и флористических композиций и представлена в 150 городах РФ. За годы работы сервис стал популярным и сегодня является одним из крупнейших в стране.
Заказ букета или композиции можно оформить онлайн — в мобильном приложении или на сайте. После регистрации у клиента появляется личный кабинет. Здесь будет удобно отслеживать статус заказа, получать специальные предложения, номера купонов и накапливать бонусы, чтобы получить скидку на будущие заказы.
Выбор композиций и букетов на сайте flor2u.ru
На сайте можно выбрать одно из сотен предложений со скидками по промокодам. Это как небольшие скромные букеты, так и шикарные композиции, которые можно преподнести по особенному поводу. Используя категории товаров и фильтры поиска, можно отсортировать все предложения по таким критериям:
стоимости;
главному цвету композиции;
количеству цветов;
цветочной гамме.
Также можно открыть отдельные подкатегории, где собраны букеты, исходя из того, кому предназначается презент. Все это позволяет в несколько кликов заказать интересующий букет или подарок по сниженной цене с промокодом.
Собственная курьерская служба работает с 6 утра и до 12 ночи. Это позволяет подобрать удобное время для доставки как в обычный, так и в праздничный день. При заказе букетов в преддверии праздников, например 8 Марта, стоит оформить покупку заранее.
Акции, промокоды на скидку компании Флор Ту Ю
На сайте flor2u.ru есть собственная программа лояльности. В рамках ее действия все зарегистрированные клиенты компании могут накапливать бонусы. На специальный бонусный счет отправляется 10% от стоимости каждого заказанного товара. Накопленные рубли можно будет использовать для оплаты до 50% новых заказов.
Кроме того, в магазине постоянно проходят распродажи. В отдельную категорию попадают букеты, цветы в коробках и подарочные наборы, которые сейчас продаются со скидками. Ознакомиться с перечнем доступных для покупки товаров можно в отдельной категории SALE.
Как активировать купоны на сайте Флор Ту Ю
Магазин постоянно раздает промокоды, позволяющие покупателям еще больше экономить на заказе букетов. Чтобы применить его, нужно действовать по инструкции:
Перейти в каталог товаров и найти подходящую позицию.
Открыть описание букета и нажать кнопку «Купить».
Перейти в корзину товаров Флор Ту Ю.
Ввести номер телефона и имя получателя.
Указать адрес доставки и оставить комментарий для курьера.
На этапе выбора способа оплаты найти поле для ввода промокода.
Вставить промокод flor2u.ru и применить его к заказу.
После этого покупателю останется указать дополнительную информацию и оплатить свою покупку. Если клиента интересует доставка в определенное время, то эта информация указывается на одном из этапов оформления. Размер экономии по коду от Флор Ту Ю может отличаться в зависимости от акции.
Все действующие промокоды сервиса доставки цветов собраны на этой странице. Здесь можно подобрать подходящую акцию для новых и постоянных клиентов, сравнить выгоды по купонам и легко следить за актуальными предложениями Флор Ту Ю.