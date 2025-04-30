На сайте можно выбрать одно из сотен предложений со скидками по промокодам. Это как небольшие скромные букеты, так и шикарные композиции, которые можно преподнести по особенному поводу. Используя категории товаров и фильтры поиска, можно отсортировать все предложения по таким критериям:

стоимости;

главному цвету композиции;

количеству цветов;

цветочной гамме.

Также можно открыть отдельные подкатегории, где собраны букеты, исходя из того, кому предназначается презент. Все это позволяет в несколько кликов заказать интересующий букет или подарок по сниженной цене с промокодом.

Собственная курьерская служба работает с 6 утра и до 12 ночи. Это позволяет подобрать удобное время для доставки как в обычный, так и в праздничный день. При заказе букетов в преддверии праздников, например 8 Марта, стоит оформить покупку заранее.