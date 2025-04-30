Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Flor2u

Промокоды Flor2u на Август

Сегодня в магазине Flor2u доступно 12 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
12%
Промокод
12% скидка на любой заказ
Действует до До 30.4.2025
Применили 113 раз
Показать код
12%
Flor2u
Промокод
Эксклюзив
12% на любые букеты
Действует до До 31.12.2024
Применили 36 раз
Показать код
12%
10%
Промокод
Скидка 10% на любой товар, включая акционные
Действует до До 31.5.2025
Применили 28 раз
Показать код
10%
7%
Акция
Скидка 7% за подписку на новости
Действует до До 31.3.2025
Применили 7 раз
Использовать скидку
7%
Акция
Доставка от 2-х часов днем - бесплатно
Действует до До 31.3.2025
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
Бесплатная доставка днем
Действует до До 31.3.2025
Применили 6 раз
Использовать скидку
Акция
Если цветы простоят менее 5 дней, то мы бесплатно заменим букет
Действует до До 31.3.2025
Применили 4 раза
Использовать скидку
10%
Акция
Авторские букеты цветов со скидкой 10%
Действует до До 7.9.2024
Применили 10 раз
Использовать скидку
10%
Акция
100% свежие цветы или заменим букет
Действует до До 9.11.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
40%
Акция
До 40% на букеты из роз
Действует до До 10.8.2024
Применили 95 раз
Использовать скидку
40%
10%
Акция
Цветочные композиции со скидкой 10%
Действует до До 30.11.2024
Использовать скидку
10%
60%
Акция
Распродажа: подборка букетов со скидками до 60%
Действует до До 31.12.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
60%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

16%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 16% на любой заказ
Действует до До 30.11.2023
Применили 54 раза
Показать код
16%
16%
Промокод
Скидка 16% на любой заказ
Действует до До 30.9.2023
Применили 63 раза
Показать код
16%
15%
Промокод
Купон на скидку 15% на повторные заказы
Действует до До 23.6.2023
Применили 14 раз
Показать код
15%
40%
Промокод
Скидка 40% на первый заказ
Действует до До 23.6.2023
Применили 369 раз
Показать код
40%
40%
Промокод
Скидка 40% на первый заказ
Действует до До 31.5.2023
Применили 102 раза
Показать код
40%

Похожие магазины

Семицветик
Букет Питер
Grand Flora

Часто задаваемые вопросы про Flor2u

Все ли предложения из каталога Flor2u есть в наличии?

Соответствуют ли изображения букетов и композиций оригиналам?

Обязательно ли регистрироваться на сайте для покупки?

Где можно скачать мобильные приложения?

Нужно ли авторизоваться здесь, чтобы использовать промокод или ссылку на акцию?

Лучшие промокоды Flor2u

Тип купона Описание Код
Промокод 12% скидка на любой заказ HIT***
Промокод 12% на любые букеты HIT***
Промокод Скидка 10% на любой товар, включая акционные CPS***
Скидка Скидка 7% за подписку на новости не требуется
Скидка Доставка от 2-х часов днем - бесплатно не требуется
Скидка Бесплатная доставка днем не требуется
Скидка Если цветы простоят менее 5 дней, то мы бесплатно заменим букет не требуется
Скидка Авторские букеты цветов со скидкой 10% не требуется
Скидка 100% свежие цветы или заменим букет не требуется
Скидка До 40% на букеты из роз не требуется

Больше информации о магазине Flor2U

Компания Флор Ту Ю предоставляет услуги по доставке цветов, подарков и флористических композиций и представлена в 150 городах РФ. За годы работы сервис стал популярным и сегодня является одним из крупнейших в стране.

Заказ букета или композиции можно оформить онлайн — в мобильном приложении или на сайте. После регистрации у клиента появляется личный кабинет. Здесь будет удобно отслеживать статус заказа, получать специальные предложения, номера купонов и накапливать бонусы, чтобы получить скидку на будущие заказы.

Выбор композиций и букетов на сайте flor2u.ru

На сайте можно выбрать одно из сотен предложений со скидками по промокодам. Это как небольшие скромные букеты, так и шикарные композиции, которые можно преподнести по особенному поводу. Используя категории товаров и фильтры поиска, можно отсортировать все предложения по таким критериям:

  • стоимости;

  • главному цвету композиции;

  • количеству цветов;

  • цветочной гамме.

Также можно открыть отдельные подкатегории, где собраны букеты, исходя из того, кому предназначается презент. Все это позволяет в несколько кликов заказать интересующий букет или подарок по сниженной цене с промокодом.

Собственная курьерская служба работает с 6 утра и до 12 ночи. Это позволяет подобрать удобное время для доставки как в обычный, так и в праздничный день. При заказе букетов в преддверии праздников, например 8 Марта, стоит оформить покупку заранее.

Акции, промокоды на скидку компании Флор Ту Ю

На сайте flor2u.ru есть собственная программа лояльности. В рамках ее действия все зарегистрированные клиенты компании могут накапливать бонусы. На специальный бонусный счет отправляется 10% от стоимости каждого заказанного товара. Накопленные рубли можно будет использовать для оплаты до 50% новых заказов.

Кроме того, в магазине постоянно проходят распродажи. В отдельную категорию попадают букеты, цветы в коробках и подарочные наборы, которые сейчас продаются со скидками. Ознакомиться с перечнем доступных для покупки товаров можно в отдельной категории SALE.

Как активировать купоны на сайте Флор Ту Ю

Магазин постоянно раздает промокоды, позволяющие покупателям еще больше экономить на заказе букетов. Чтобы применить его, нужно действовать по инструкции:

  1. Перейти в каталог товаров и найти подходящую позицию.

  1. Открыть описание букета и нажать кнопку «Купить».

  1. Перейти в корзину товаров Флор Ту Ю.

  1. Ввести номер телефона и имя получателя.

  2. Указать адрес доставки и оставить комментарий для курьера.

  3. На этапе выбора способа оплаты найти поле для ввода промокода.

  1. Вставить промокод flor2u.ru и применить его к заказу.

После этого покупателю останется указать дополнительную информацию и оплатить свою покупку. Если клиента интересует доставка в определенное время, то эта информация указывается на одном из этапов оформления. Размер экономии по коду от Флор Ту Ю может отличаться в зависимости от акции.

Все действующие промокоды сервиса доставки цветов собраны на этой странице. Здесь можно подобрать подходящую акцию для новых и постоянных клиентов, сравнить выгоды по купонам и легко следить за актуальными предложениями Флор Ту Ю.