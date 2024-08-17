Цветочный магазин, базирующийся в Москве, выполняет доставку цветов и подарков по всей России, а также за границей. В флористическом онлайн-маркете можно заказать любую из более чем 500 цветочных композиций для близкого человека, где бы он ни находился: в столице, Сочи, Калининграде, Риме, Тбилиси или Чикаго.

Компания Grand Flora работает на рынке приятных сюрпризов уже более 10 лет и за это время выполнила свыше 340 000 заказов. Для составления букетов флористы салона используют свежие цветы, еженедельно поставляемые из Голландии, Эквадора и других стран и хранящиеся при правильной температуре в специальных холодильниках. Курьеры компании бесплатно доставляют заказы адресатам в крупных городах. Кроме того, в онлайн-магазине постоянно действуют акции и промокоды как на первую покупку, так и для постоянных покупателей.

Какие популярные цветы и подарки можно заказать в Гранд Флора

В каталоге сервиса доставки есть несколько сотен букетов и сопутствующих товаров:

монокомпозиции и миксы из обычных и кустовых роз, пионов, гортензий, альстромерий, эустом, хризантем, ромашек и других цветов;

бюджетные, авторские и эксклюзивные букеты, а также букеты с подарочным сертификатом на косметику и парфюмерию;

актуальные цветы в коробке, композиции в форме сердец и игрушек;

цветочные, фруктовые и подарочные корзины;

дополнения к букетам, включая открытки, сладости, мягкие игрушки и гелиевые шары.

Чтобы было проще ориентироваться, на сайте есть фильтры по цене и поводу: на свидание, ко дню рождения, юбилею, свадьбе, в качестве извинения, благодарности, пожелания здоровья, как знак любви или просто так. Также можно выбрать букет по категории получателя: для девушки, мамы, подруги, сестры, мужчины, коллеги и так далее. Имеются специальные предложения, действующие для компаний.

Среди хитов продаж службы доставки— смешанные композиции с базой из роз или хризантем, а также монобукеты из красной розы, альстромерии и гипсофилы.

Накопительная система бонусов

Уже на первый заказ магазин начисляет покупателям бонусы в виде нескольких процентов от стоимости букета. Количество бонусных рублей сразу же отображается в корзине, но их начисление происходит только после того, как цветы будут доставлены. Накопленной суммой можно оплатить до 99% от стоимости следующих букетов и подарков.

Чтобы воспользоваться своими бонусами, нужно оформлять заказ через личный кабинет на сайте флористического онлайн-магазина. Накопленные баллы потребуется преобразовать в промокод и вставить этот его в специальное поле в корзине. При этом бонусы не сгорают — ими можно воспользоваться в любой момент.

Доступные способы оплаты в Grand Flora

Если хочется вручить сюрприз получателю самостоятельно, можно рассчитаться за букет или подарочную корзину наличными в руки курьера. Также возможна оплата онлайн при помощи карт систем Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и Мир.

Принимаются платежи через терминалы QIWI, «Элекснет» и Comepay, салоны сотовой связи «Евросеть» и «Связной», а также с баланса телефона «Мегафон», МТС, «Билайн» и TELE2. Также поддерживается оплата электронными деньгами с кошельков WebMoney и Яндекс.Деньги, переводы Western Union и «Золотая Корона» и оплата по квитанции в отделении Сбербанка.

Условия доставки цветов сервисом Гранд Флора

Магазин принимает заказы 24 часа в сутки и ежедневно доставляет цветы с 8:00 до 21:00. Если нужно застать адресата раньше или позже, это также можно обсудить с оператором цветочного маркета. Время доставки букетов и подарков по России занимает от 2 часов с момента оформления заказа, но желательно заказывать услугу заранее. Заказы за границу принимаются не позднее чем за сутки до предполагаемой даты доставки.

Во всех крупных городах доставка от Grand Flora бесплатна, а стоимость услуги для отдаленных населенных пунктов можно уточнить у оператора колл-центра. После того как букет, корзина или другой сюрприз доставлены, заказчику приходит сообщение на смартфон и электронную почту.

Отмена заказа и возврат цветов

Покупатель может отменить заказ, написав на электронную почту магазина или позвонив по номеру колл-центра. Если заявка об отмене подана ранее чем за 48 часов до даты доставки, магазин вернет полную сумму, уплаченную покупателем. Для этого нужно будет заполнить заявление о возврате, которое Grand Flora вышлет на email. Заказ нельзя отменить, если букет уже собран флористом и подготовлен к отправке.

Если доставлены цветы ненадлежащего качества, нужно в срок до 24 часов с момента их получения предоставить товар в цветочный салон в своем городе, выполнивший заявку, для проверки качества. Его адрес можно узнать, написав на электронную почту компании и прикрепив к претензии фото проблемы. Магазин вернет деньги за товар ненадлежащего качества.