Промокоды Grand Flora (Хай тек) на Август 2024
Сегодня в магазине Grand Flora доступно 8 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Grand Flora
Можно ли купить цветы в рассрочку?
Что будет, если получателя букета не окажется на месте?
Будет ли букет в реальности соответствовать тому, что изображен на фото в каталоге?
Может ли магазин доставить другие цветы вместо заказанных?
Можно ли заказать шампанское или другой алкоголь вместе с букетом?
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О магазине цветов Grand Flora
Цветочный магазин, базирующийся в Москве, выполняет доставку цветов и подарков по всей России, а также за границей. В флористическом онлайн-маркете можно заказать любую из более чем 500 цветочных композиций для близкого человека, где бы он ни находился: в столице, Сочи, Калининграде, Риме, Тбилиси или Чикаго.
Компания Grand Flora работает на рынке приятных сюрпризов уже более 10 лет и за это время выполнила свыше 340 000 заказов. Для составления букетов флористы салона используют свежие цветы, еженедельно поставляемые из Голландии, Эквадора и других стран и хранящиеся при правильной температуре в специальных холодильниках. Курьеры компании бесплатно доставляют заказы адресатам в крупных городах. Кроме того, в онлайн-магазине постоянно действуют акции и промокоды как на первую покупку, так и для постоянных покупателей.
Какие популярные цветы и подарки можно заказать в Гранд Флора
В каталоге сервиса доставки есть несколько сотен букетов и сопутствующих товаров:
монокомпозиции и миксы из обычных и кустовых роз, пионов, гортензий, альстромерий, эустом, хризантем, ромашек и других цветов;
бюджетные, авторские и эксклюзивные букеты, а также букеты с подарочным сертификатом на косметику и парфюмерию;
актуальные цветы в коробке, композиции в форме сердец и игрушек;
цветочные, фруктовые и подарочные корзины;
дополнения к букетам, включая открытки, сладости, мягкие игрушки и гелиевые шары.
Чтобы было проще ориентироваться, на сайте есть фильтры по цене и поводу: на свидание, ко дню рождения, юбилею, свадьбе, в качестве извинения, благодарности, пожелания здоровья, как знак любви или просто так. Также можно выбрать букет по категории получателя: для девушки, мамы, подруги, сестры, мужчины, коллеги и так далее. Имеются специальные предложения, действующие для компаний.
Среди хитов продаж службы доставки— смешанные композиции с базой из роз или хризантем, а также монобукеты из красной розы, альстромерии и гипсофилы.
Накопительная система бонусов
Уже на первый заказ магазин начисляет покупателям бонусы в виде нескольких процентов от стоимости букета. Количество бонусных рублей сразу же отображается в корзине, но их начисление происходит только после того, как цветы будут доставлены. Накопленной суммой можно оплатить до 99% от стоимости следующих букетов и подарков.
Чтобы воспользоваться своими бонусами, нужно оформлять заказ через личный кабинет на сайте флористического онлайн-магазина. Накопленные баллы потребуется преобразовать в промокод и вставить этот его в специальное поле в корзине. При этом бонусы не сгорают — ими можно воспользоваться в любой момент.
Доступные способы оплаты в Grand Flora
Если хочется вручить сюрприз получателю самостоятельно, можно рассчитаться за букет или подарочную корзину наличными в руки курьера. Также возможна оплата онлайн при помощи карт систем Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro и Мир.
Принимаются платежи через терминалы QIWI, «Элекснет» и Comepay, салоны сотовой связи «Евросеть» и «Связной», а также с баланса телефона «Мегафон», МТС, «Билайн» и TELE2. Также поддерживается оплата электронными деньгами с кошельков WebMoney и Яндекс.Деньги, переводы Western Union и «Золотая Корона» и оплата по квитанции в отделении Сбербанка.
Условия доставки цветов сервисом Гранд Флора
Магазин принимает заказы 24 часа в сутки и ежедневно доставляет цветы с 8:00 до 21:00. Если нужно застать адресата раньше или позже, это также можно обсудить с оператором цветочного маркета. Время доставки букетов и подарков по России занимает от 2 часов с момента оформления заказа, но желательно заказывать услугу заранее. Заказы за границу принимаются не позднее чем за сутки до предполагаемой даты доставки.
Во всех крупных городах доставка от Grand Flora бесплатна, а стоимость услуги для отдаленных населенных пунктов можно уточнить у оператора колл-центра. После того как букет, корзина или другой сюрприз доставлены, заказчику приходит сообщение на смартфон и электронную почту.
Отмена заказа и возврат цветов
Покупатель может отменить заказ, написав на электронную почту магазина или позвонив по номеру колл-центра. Если заявка об отмене подана ранее чем за 48 часов до даты доставки, магазин вернет полную сумму, уплаченную покупателем. Для этого нужно будет заполнить заявление о возврате, которое Grand Flora вышлет на email. Заказ нельзя отменить, если букет уже собран флористом и подготовлен к отправке.
Если доставлены цветы ненадлежащего качества, нужно в срок до 24 часов с момента их получения предоставить товар в цветочный салон в своем городе, выполнивший заявку, для проверки качества. Его адрес можно узнать, написав на электронную почту компании и прикрепив к претензии фото проблемы. Магазин вернет деньги за товар ненадлежащего качества.
Инструкция по использованию промокодов магазина Grand Flora
Мы следим за акциями сервиса доставки цветов, публикуем для наших пользователей лучшие скидочные купоны и регулярно обновляем их перечень на текущей странице.
Что нужно сделать, чтобы дешевле заказать цветы по промокоду:
Откройте код, нажав на его кнопку. Фраза-пароль сохранится в буфере обмена, и откроется каталог сервиса доставки.
Выберите букет и количество цветов и войдите в корзину.
Укажите промокод в предназначенной для него строке и закажите цветы по сниженной цене.
Также на сайте можно воспользоваться купонами с проводящимися сегодня акциями. Они направляют пользователей на страницы каталога, где цены на определенные категории букетов уже снижены на скидку.