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Промокоды Warface (Варфейс) на Август

Сегодня в магазине Warface доступно 18 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Warface

В игру обязательно донатить?

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Как следить за новостями игры?

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Лучшие промокоды Warface

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Подробнее об игре Warface

Игра Варфейс — многопользовательский научно-фантастический шутер с элементами ММО, разработанный студией Crytek Kiev и двумя другими крупными европейскими филиалами немецкой компании. До окончания разработки о проекте почти ничего не было известно, не знали даже его жанр. Мировой релиз на всех платформах состоялся в 2010 году. Впервые игра увидела свет в Китае и ряде других азиатских государств. В Российской Федерации и остальных постсоветских странах с 2011-го Warface издается корпорацией Mail.ru Group.

Варфейс распространяется по модели free-to-play. Это значит, что играть можно совершенно бесплатно, но предусмотрены внутренние покупки. За реальные деньги приобретается игровая валюта, оружие, премиум-аккаунт и много другое. Сэкономить на всем этом помогают промокоды и купоны Warface.

Подробнее об игровом процессе

Варфейс — это шутер от первого лица, упор в котором сделан на PvP-бои. Предусмотрено несколько игровых режимов: team deathmatch, батл рояль, захват точек и другие. Самый популярный из них — командный бой насмерть. Его правила очень просты: надо убить как можно больше противников и обогнать вражескую команду по очкам. Во время матчмейкинга разрешается выбирать карту (всего их более 60).

Кроме PvP-сражений, есть множество PvE-заданий, которые называются спецоперациями. В ходе них группа из 5 бойцов должна решить несколько задач, поставленных в начале игры. Это может быть захват объекта, уничтожение склада или техники, сбор разведданных. PvE-миссии в зависимости от трудности разделены на 3 категории: легко, сложно и профи.

Юниты бывают 4 классов: штурмовик, медик, инженер и снайпер. Геймплей за каждый из них сильно отличается, что помогает разнообразить игру. Например, у полевого врача из оружия может быть только дробовик, зато он может восстанавливать здоровье союзника, а иногда и воскрешать его. Аналогичная ситуация и с другими классами.

Стрельба реализована неплохо: она не слишком сложная, но все-таки требует определенных навыков. Чтобы пополнить свой арсенал, нужно активировать изучение предмета. По сути, оно представляет собой прокачку. Качаться долго: для открытия оружия нужно провести в бою много часов. Ускорить процесс помогает внутриигровая валюта, которая покупается за реальные деньги.

Самые популярные товары в игровом магазине

Чаще всего игроки покупают золотые монеты — донатную валюту. Причина популярности этого товара — универсальность: за золото можно купить почти все. Например, оно помогает досрочно закончить прокачку и открыть новое оружие. Второй по популярности товар — различные ускорители. Они не дают прокачаться досрочно, но ускоряют процесс развития в игре. Еще часто покупают лутбоксы. Стоят они всего 10–20 рублей, но при этом предоставляют возможность получить дорогой донатный предмет. Шансы его выпадения составляют 1 к 15, что не так уж и мало.

Программа лояльности игрового магазина

В магазине Варфейс действует программа лояльности, которая предусматривает награду за каждое пополнение баланса реальными деньгами. В роли подарков выступают разные игровые предметы: оружие, скины, ускорители и другие. Что именно дадут игроку, определяется рандомно: можно получить и дорогую, и дешевую вещь. Еще действует совместная со Сбербанком бонусная программа, в рамках которой можно обменивать баллы кэшбэка «Спасибо» на лутбоксы.

Оплата покупки

Есть несколько способов оплаты:

  • Банковские карты (разрешается использовать платежные системы Visa, MasterCard, МИР).

  • Электронные кошельки (принимаются платежи с ЮMoney, QIWI, WebMoney).

  • Мобильный баланс (оплату можно выполнить со счета Мегафон, МТС, TELE2, Beeline).

  • Сервис VK Pay.

  • Интернет-банкинг Сбербанка.

Возврат товара

Пользовательское соглашение Warface не предусматривает возврат товара. Но на практике вернуть купленные в игровом магазине предметы можно. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки Mail.ru Group с соответствующей просьбой. Решение по каждому запросу принимается индивидуально, в возврате могут и отказать. Вернуть вещь можно только в случае, если она ни разу не использовалась в игре.

Как активировать купон или промокод в магазине Warface

Для активации промокода необходимо сделать следующее:

  1. Найти актуальный код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти на официальный сайт игры.

  4. Кликнуть по ссылке «Активировать Pin-Code».

  5. Ввести промокод в специальное поле.

  6. Подтвердить действие.

После этого к последующей покупке пользователя будет применена скидка. Ее размер зависит от номинала активированного кода, который может отличаться.

 

 В некоторых купонах нет промокодов. Чтобы применить их, нужно кликнуть по действующему скидочному предложению на этой странице, дождаться переадресации на ресурс игры и сделать покупку. Цена к оплате будет выставлена уже с учетом скидки.