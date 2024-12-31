Интернет-магазин Крафтология предлагает более 6000 товаров для кондитеров, включая свыше 1000 позиций собственного производства. Все они сопровождаются необходимыми сертификатами качества и есть на складе фирмы.

На официальном сайте кондитерского магазина принимается оплата заказа банковскими картами, на расчетный счет, через Сбербанк Онлайн и ЮМани. В интернет-магазине Крафтология часто действуют акции с бесплатной доставкой СДЭК или в ячейки почтоматов Почты России при покупке товаров на определенную сумму, а также другие специальные предложения.

За 11 лет своего существования компания отправила более 200 000 заказов, и ее услугами пользуется свыше 25 000 постоянных покупателей.