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Промокоды Craftology (Крафтология) на Август

Сегодня в магазине Craftology доступно 6 купонов.

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Promoland Craftology
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Скидка до 25% на бумажные капсулы для кексов и капкейков
Действует до До 31.12.2024
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Коврики для выпекания со скидкой 15%
Действует до До 31.12.2024
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Распродажа упаковок для капкейков от 45 рублей.
Действует до До 31.12.2024
Применили 1 раз
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Закрытый клуб Крафтологии 3 дня бесплатно
Действует до До 31.12.2024
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Подарочный сертификат от 500 рублей
Действует до До 31.12.2024
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300 рублей скидки на покупку в магазине iHerb!
Действует до До 1.7.2024
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500 баллов в подарок на первую покупку!
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Магнит
Суши Мастер
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Лучшие промокоды Craftology

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Craftology СКИ***
Промокод Скидка до 25% на бумажные капсулы для кексов и капкейков не требуется
Промокод Коврики для выпекания со скидкой 15% не требуется
Промокод Распродажа упаковок для капкейков от 45 рублей. не требуется
Промокод Закрытый клуб Крафтологии 3 дня бесплатно не требуется
Промокод Подарочный сертификат от 500 рублей не требуется

Об интернет-магазине Craftology

Интернет-магазин Крафтология предлагает более 6000 товаров для кондитеров, включая свыше 1000 позиций собственного производства. Все они сопровождаются необходимыми сертификатами качества и есть на складе фирмы.

На официальном сайте кондитерского магазина принимается оплата заказа банковскими картами, на расчетный счет, через Сбербанк Онлайн и ЮМани. В интернет-магазине Крафтология часто действуют акции с бесплатной доставкой СДЭК или в ячейки почтоматов Почты России при покупке товаров на определенную сумму, а также другие специальные предложения.

За 11 лет своего существования компания отправила более 200 000 заказов, и ее услугами пользуется свыше 25 000 постоянных покупателей.

Что можно заказать на сайте Craftology

В интернет-магазине Крафтология можно купить товары множества категорий:

  • жиро- и водорастворимые красители, сусальное золото и серебро;

  • декор — от посыпок и маршмеллоу до сухих цветов;

  • ингредиенты — от сливок и глазурей до пектина и дрожжей;

  • все для пищевой печати, включая вафельные и сахарные картинки;

  • шоколад с сахаром и без, какао тертое и какао-масло; 

  • мешки для крема и наборы насадок;

  • марципан и мастику; 

  • аэрографы, венчики, миски и другие инструменты;

  • кольца, формы и коврики для выпечки;

  • капсулы для эклеров, конфет и пирожных.


Кроме того, в специальном разделе на официальном сайте доступны к заказу разные варианты упаковки. Это картонные коробки для капкейков, макарунов, тортов и пиццы, а также пакеты, пластиковые контейнеры и декор.

Акции и купоны Craftology

Кроме бесплатной доставки, при оформлении заказа на официальном сайте кондитерского магазина можно воспользоваться рядом скидок.

Мелкий опт. В специальном разделе интернет-магазина Крафтология возможна покупка товаров партией по доступной цене.

Скидки. В этой вкладке на официальном сайте размещаются все кондитерские ингредиенты и инструменты, на которые действует акция.

Почти даром. Еще один специальный раздел каталога кондитерского магазина позволяет купить товары по максимально сниженной цене.

Дисконтная программа. При единоразовой покупке товаров в интернет-магазине Крафтология на 5000 рублей или после оформления заказов общей стоимостью 10 000 рублей можно получить карту с дисконтом 5%.

Купоны Craftology. Еще один способ экономии — специальные предложения с промокодами и акциями на нашем сайте. Купоны могут распространяться на бесплатную доставку,первый заказ или любую покупку товаров в кондитерском магазине.

Как применить промокод Craftology

Чтобы получить дополнительный дисконт на покупку товаров в интернет-магазине Крафтология, перед оплатой заказа воспользуйтесь промокодом:

  1. Нажав на скидочный купон из списка на нашем сайте, скопируйте код.

  2. Откройте в другой вкладке официальный сайт кондитерского магазина и выберите необходимый товар.

  3. Начните оформление заказа и введите промокод Craftology в специальном поле корзины под списком покупок.

  1. Итоговая сумма будет пересчитана с учетом дополнительного дисконта, и можно будет приступить к оплате заказа.

Также используйте купоны с актуальными акциями интернет-магазина Крафтология, они направят вас на страницу с распродажей кондитерских товаров. Здесь можно купить товары без введения кода.