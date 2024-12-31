Промокоды Craftology (Крафтология) на Август
Сегодня в магазине Craftology доступно 6 купонов.
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Лучшие промокоды Craftology
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|Коврики для выпекания со скидкой 15%
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|Распродажа упаковок для капкейков от 45 рублей.
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|Закрытый клуб Крафтологии 3 дня бесплатно
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Об интернет-магазине Craftology
Интернет-магазин Крафтология предлагает более 6000 товаров для кондитеров, включая свыше 1000 позиций собственного производства. Все они сопровождаются необходимыми сертификатами качества и есть на складе фирмы.
На официальном сайте кондитерского магазина принимается оплата заказа банковскими картами, на расчетный счет, через Сбербанк Онлайн и ЮМани. В интернет-магазине Крафтология часто действуют акции с бесплатной доставкой СДЭК или в ячейки почтоматов Почты России при покупке товаров на определенную сумму, а также другие специальные предложения.
За 11 лет своего существования компания отправила более 200 000 заказов, и ее услугами пользуется свыше 25 000 постоянных покупателей.
Что можно заказать на сайте Craftology
В интернет-магазине Крафтология можно купить товары множества категорий:
жиро- и водорастворимые красители, сусальное золото и серебро;
декор — от посыпок и маршмеллоу до сухих цветов;
ингредиенты — от сливок и глазурей до пектина и дрожжей;
все для пищевой печати, включая вафельные и сахарные картинки;
шоколад с сахаром и без, какао тертое и какао-масло;
мешки для крема и наборы насадок;
марципан и мастику;
аэрографы, венчики, миски и другие инструменты;
кольца, формы и коврики для выпечки;
капсулы для эклеров, конфет и пирожных.
Кроме того, в специальном разделе на официальном сайте доступны к заказу разные варианты упаковки. Это картонные коробки для капкейков, макарунов, тортов и пиццы, а также пакеты, пластиковые контейнеры и декор.
Акции и купоны Craftology
Кроме бесплатной доставки, при оформлении заказа на официальном сайте кондитерского магазина можно воспользоваться рядом скидок.
Мелкий опт. В специальном разделе интернет-магазина Крафтология возможна покупка товаров партией по доступной цене.
Скидки. В этой вкладке на официальном сайте размещаются все кондитерские ингредиенты и инструменты, на которые действует акция.
Почти даром. Еще один специальный раздел каталога кондитерского магазина позволяет купить товары по максимально сниженной цене.
Дисконтная программа. При единоразовой покупке товаров в интернет-магазине Крафтология на 5000 рублей или после оформления заказов общей стоимостью 10 000 рублей можно получить карту с дисконтом 5%.
Купоны Craftology. Еще один способ экономии — специальные предложения с промокодами и акциями на нашем сайте. Купоны могут распространяться на бесплатную доставку,первый заказ или любую покупку товаров в кондитерском магазине.
Как применить промокод Craftology
Чтобы получить дополнительный дисконт на покупку товаров в интернет-магазине Крафтология, перед оплатой заказа воспользуйтесь промокодом:
Нажав на скидочный купон из списка на нашем сайте, скопируйте код.
Откройте в другой вкладке официальный сайт кондитерского магазина и выберите необходимый товар.
Начните оформление заказа и введите промокод Craftology в специальном поле корзины под списком покупок.
Итоговая сумма будет пересчитана с учетом дополнительного дисконта, и можно будет приступить к оплате заказа.
Также используйте купоны с актуальными акциями интернет-магазина Крафтология, они направят вас на страницу с распродажей кондитерских товаров. Здесь можно купить товары без введения кода.