Промокоды Джум на Август
Сегодня в магазине Джум доступно 16 купонов.
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Действует на AirPods, Мужские и женские смарт-часы, Фитнес-трекеры и смарт-браслеты
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Маркетплейс Джум: описание, история
Маркетплейс Джум — это место встречи покупателей и продавцов из более чем 100 стран. За время существования площадки количество пользователей ее мобильного приложения превысило отметку в 250 миллионов. Заказы можно делать и через сайт. Изначально интернет-магазин специализировался на товарах из Китая, но сегодня география поставок существенно расширилась. Сейчас здесь можно заказать продукцию многих европейских и азиатских производителей.
Онлайн-платформа Джум начала работу в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Риге, также есть офисы в США, Китае, Гонконге, Люксембурге и России. Кроме широкого ассортимента, маркетплейс не забывает о поощрениях для клиентов. На большинство предложений Джум распространяются скидки по распродажам, акциям и промокодам. Также для авторизованных пользователей приложения и сайта действует программа лояльности.
Товары от маркетплейса Джум
Основные категории товаров в каталоге интернет-магазина Joom:
товары для дома;
обувь и одежда;
электроника;
средства для красоты и здоровья;
строительство и ремонт;
часы, бижутерия, украшения;
комплектующие к авто и мотоциклам;
товары для досуга и т. д.
Ориентировочный срок доставки заказа указывается в корзине покупки, но он может сдвигаться на несколько дней.
Как получить скидку: акции, баллы и промокоды Джум
Наиболее распространенным способом поощрения являются купоны на скидку. Получить промокод от компании Joom можно двумя способами. Зарегистрированным пользователям Джум купоны присылают в личный кабинет как бонус за активность или подарок к празднику. Первый такой промокод Joom отправляет сразу после дебютного входа в аккаунт. Достаточно авторизоваться любым предложенным способом.
Второй вариант — воспользоваться актуальным промокодом из списка на этой странице. Здесь собраны все действующие купоны на скидку, выпущенные маркетплейсом Joom и его партнерами. Если внутри предложения нет самого промокода (комбинации или слова), остается перейти по ссылке и выполнить условия акции.
На многие товары скидки распространяются изначально. Размер дисконта можно увидеть в красном ярлыке с указанием процента. Использовать промокоды от Джум одновременно со скидкой по акции, как правило, нельзя, но лучше уточнять этот момент. Кроме того, при каждой покупке клиенту возвращается 1% от чека на бонусный счет. Этими баллами-рублями можно оплачивать новые заказы, получая скидку до 100%.
Как применить промокод на скидку Джум
Если промокод подарен сайтом или приложением Джум, он сразу будет отображаться в корзине при оформлении заказа. В этом случае, чтобы воспользоваться скидкой, достаточно нажать «Применить» напротив корешка купона. Чтобы активировать на Джум купоны с этой страницы, нужно будет указать код в специальном поле. Порядок действий:
Изучить предложения Джум для получения скидки.
Скопировать промокод Джум и перейти в маркетплейс.
Выбрать товары и приступить к подаче заявки.
Вставить промокод на скидку Джум в одноименное поле.
Продолжить покупку после активации скидки.
Промокоды маркетплейса Джум нужно активировать до срока, указанного в условиях акции. Следует обращать внимание на все требования предложения, иначе купон будет отклонен и скидкой воспользоваться не получится.
Как сделать покупку в Джум
Для покупки на сайте интернет-магазина Джум нужно авторизоваться. Достаточно подтвердить электронную почту или дать разрешение на обработку данных профиля в Google, Apple, ВКонтакте или Одноклассниках. После заполнения корзины и активации промокода для скидки остается выбрать способы получения и оплаты. Посылку доставят до почтового отделения или пункта выдачи заказов («Пятерочка», не для всех товаров). Оплату можно произвести картой или бонусными баллами.