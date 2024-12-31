Маркетплейс Джум — это место встречи покупателей и продавцов из более чем 100 стран. За время существования площадки количество пользователей ее мобильного приложения превысило отметку в 250 миллионов. Заказы можно делать и через сайт. Изначально интернет-магазин специализировался на товарах из Китая, но сегодня география поставок существенно расширилась. Сейчас здесь можно заказать продукцию многих европейских и азиатских производителей.

Онлайн-платформа Джум начала работу в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Риге, также есть офисы в США, Китае, Гонконге, Люксембурге и России. Кроме широкого ассортимента, маркетплейс не забывает о поощрениях для клиентов. На большинство предложений Джум распространяются скидки по распродажам, акциям и промокодам. Также для авторизованных пользователей приложения и сайта действует программа лояльности.