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Промокоды Джум на Август

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Лучшие промокоды Джум

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Маркетплейс Джум: описание, история

Маркетплейс Джум — это место встречи покупателей и продавцов из более чем 100 стран. За время существования площадки количество пользователей ее мобильного приложения превысило отметку в 250 миллионов. Заказы можно делать и через сайт. Изначально интернет-магазин специализировался на товарах из Китая, но сегодня география поставок существенно расширилась. Сейчас здесь можно заказать продукцию многих европейских и азиатских производителей. 

Онлайн-платформа Джум начала работу в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Риге, также есть офисы в США, Китае, Гонконге, Люксембурге и России. Кроме широкого ассортимента, маркетплейс не забывает о поощрениях для клиентов. На большинство предложений Джум распространяются скидки по распродажам, акциям и промокодам. Также для авторизованных пользователей приложения и сайта действует программа лояльности.

Товары от маркетплейса Джум

Основные категории товаров в каталоге интернет-магазина Joom:

  • товары для дома;

  • обувь и одежда;

  • электроника;

  • средства для красоты и здоровья;

  • строительство и ремонт;

  • часы, бижутерия, украшения;

  • комплектующие к авто и мотоциклам;

  • товары для досуга и т. д. 

Ориентировочный срок доставки заказа указывается в корзине покупки, но он может сдвигаться на несколько дней.

Как получить скидку: акции, баллы и промокоды Джум

Наиболее распространенным способом поощрения являются купоны на скидку. Получить промокод от компании Joom можно двумя способами. Зарегистрированным пользователям Джум купоны присылают в личный кабинет как бонус за активность или подарок к празднику. Первый такой промокод Joom отправляет сразу после дебютного входа в аккаунт. Достаточно авторизоваться любым предложенным способом.

Второй вариант — воспользоваться актуальным промокодом из списка на этой странице. Здесь собраны все действующие купоны на скидку, выпущенные маркетплейсом Joom и его партнерами. Если внутри предложения нет самого промокода (комбинации или слова), остается перейти по ссылке и выполнить условия акции.

На многие товары скидки распространяются изначально. Размер дисконта можно увидеть в красном ярлыке с указанием процента. Использовать промокоды от Джум одновременно со скидкой по акции, как правило, нельзя, но лучше уточнять этот момент. Кроме того, при каждой покупке клиенту возвращается 1% от чека на бонусный счет. Этими баллами-рублями можно оплачивать новые заказы, получая скидку до 100%.

Как применить промокод на скидку Джум

Если промокод подарен сайтом или приложением Джум, он сразу будет отображаться в корзине при оформлении заказа. В этом случае, чтобы воспользоваться скидкой, достаточно нажать «Применить» напротив корешка купона. Чтобы активировать на Джум купоны с этой страницы, нужно будет указать код в специальном поле. Порядок действий:

  1. Изучить предложения Джум для получения скидки.

  2. Скопировать промокод Джум и перейти в маркетплейс.

  3. Выбрать товары и приступить к подаче заявки.

  4. Вставить промокод на скидку Джум в одноименное поле.

  5. Продолжить покупку после активации скидки.

Промокоды маркетплейса Джум нужно активировать до срока, указанного в условиях акции. Следует обращать внимание на все требования предложения, иначе купон будет отклонен и скидкой воспользоваться не получится.

Как сделать покупку в Джум

Для покупки на сайте интернет-магазина Джум нужно авторизоваться. Достаточно подтвердить электронную почту или дать разрешение на обработку данных профиля в Google, Apple, ВКонтакте или Одноклассниках. После заполнения корзины и активации промокода для скидки остается выбрать способы получения и оплаты. Посылку доставят до почтового отделения или пункта выдачи заказов («Пятерочка», не для всех товаров). Оплату можно произвести картой или бонусными баллами.