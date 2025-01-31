Популярная категория, где Перекресток на скидку выдает купоны — «От Перекрестка». В ней собраны товары, выпущенные под брендами компании. Общее количество продуктов, которое предоставляет магазин, — больше 500, где есть все: от молока до готовых блюд «Шеф Перекресток» и питьевой воды «Пр!ст». Часть продукции регулярно участвует в акциях, а скидки достигают 30% и для их получения не нужно применять код на скидку.

Второй популярный раздел — «Акции и скидки». Перекресток на скидку выделяет новые продукты каждые 1–7 дней, а общее количество наименований превышает 3000. Максимальный дисконт — 41%. Стоимость указана с уже примененной скидкой, поэтому сколько бы товаров из этого раздела клиент ни выбрал, он увидит актуальную стоимость и размер дисконта в рублях без использования купона магазина с уникальным набором символов.

Третий популярный раздел, для которого встречаются купоны с дисконтом, — «Готовая еда». В нем собраны товары, изготавливаемые на производстве или напрямую в точках продаж, например выпечка или салаты. Здесь Перекресток на скидку не выдает коды, нужен только купон, который предлагает получить выгоду, например при покупке в вечерние часы до -41%.