Промокоды Перекресток (Perekrestok) на Август
Сегодня в магазине Перекресток доступно 20 купонов.
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Акция доступна для новых пользователей по Москве и МО, которые никогда не совершали заказ в Перекрёстке на доставку и на самовывоз. Не суммируется со скидками и акциями, а также с товарами со знаком “Низкая цена”."
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Лучшие промокоды Перекресток
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|Описание
|Код
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|Скидка 15% на новый заказ
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|Скидка 500 рублей на первый заказ от 1500 рублей
|ADP***
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|Скидка 10% на новый заказ
|10N***
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|До 9.7% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
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|Скидка 10% + бесплатная доставка на первый заказ при заказе от 3000 рублей
|10D***
|Промокод
|Скидка на 5% на первый заказ с бесплатной доставкой при заказе от 3000 рублей
|5DI***
|Промокод
|Скидка 300 рублей при заказе от 2000 рублей на первую покупку
|ADM***
|Промокод
|3 бесплатные доставки для новых клиентов
|3NE***
|Промокод
|Скидка 300 рублей +бесплатная доставка на первую покупку при заказе от 2000 рублей
|300***
|Промокод
|Скидка 20% на Молочные продукты на первый заказ
|MOL***
Подробная информация об интернет-магазине Перекресток
Сайт магазина Перекресток — это портал, через который можно заказать продукты по выгодной цене. Компания предлагает доставку по городу или самовывоз заказа из офлайн-точки. В каталоге больше 1000 товаров, для которых минимальную скидку Пересток дает в размере 5%. Получить ее можно, выбрав продукцию, участвующую в акции с уже примененным дисконтом, или активировать промокод в корзине.
Уникальные промокоды для Перекрестка размещены на этой странице сайта. Промокоды регулярно дополняются нашими работниками, чтобы пользователи получали только актуальную информацию.
Товары на сайте Перекресток
Популярная категория, где Перекресток на скидку выдает купоны — «От Перекрестка». В ней собраны товары, выпущенные под брендами компании. Общее количество продуктов, которое предоставляет магазин, — больше 500, где есть все: от молока до готовых блюд «Шеф Перекресток» и питьевой воды «Пр!ст». Часть продукции регулярно участвует в акциях, а скидки достигают 30% и для их получения не нужно применять код на скидку.
Второй популярный раздел — «Акции и скидки». Перекресток на скидку выделяет новые продукты каждые 1–7 дней, а общее количество наименований превышает 3000. Максимальный дисконт — 41%. Стоимость указана с уже примененной скидкой, поэтому сколько бы товаров из этого раздела клиент ни выбрал, он увидит актуальную стоимость и размер дисконта в рублях без использования купона магазина с уникальным набором символов.
Третий популярный раздел, для которого встречаются купоны с дисконтом, — «Готовая еда». В нем собраны товары, изготавливаемые на производстве или напрямую в точках продаж, например выпечка или салаты. Здесь Перекресток на скидку не выдает коды, нужен только купон, который предлагает получить выгоду, например при покупке в вечерние часы до -41%.
Скидки и акции в магазине Перекресток
С подпиской «Пакет» начисляется в 10 раз больше бонусов, чем с обычной картой покупателя. Действует на доставку и покупку продуктов в магазине. Кэшбэк на отдельные категории составляет до 20% и предоставляется 3 бесплатных экспресс-доставки в месяц. Подписку, где можно дополнительно получить купон в магазине Перекресток на скидку, оформляется на сайте или в мобильном приложении компании. Если активировать промокоды, акция не действует.
Магазин Перекресток предлагает начисление увеличенного количества баллов на карту постоянного покупателя за приобретение отдельных товаров. Например, при покупке сыра Hochland начислятся 500 бонусов и клиент получит шанс выиграть до 1 000 000 рублей. Что нужно сделать: активировать персональный купон Перекресток в личном кабинете. Акция действительна, даже если использовать промокод.
«Н штук по цене н» магазин Перекресток проводит регулярно и действует на большинство категорий товаров. Например, при покупке 3 позиций в кафе или готовой продукции, стоимость засчитывается только за 2. Использовать промокод на сайте Перекрестка для активации предложения не потребуется, достаточно добавить энное количество товаров в корзину, стоимость рассчитается автоматически.
Как применить промокод на сайте
Чтобы активировать промокоды на сайте или в приложении, нужно скопировать один из них с этой страницы сайта, нажав на купон для магазина Перекресток. Далее произойдет перенаправление на официальный портал магазина и потребуется выполнить несколько действий:
Добавить понравившиеся товары в корзину, нажав на «В корзину».
Кликнуть на изображение корзины, чтобы использовать промокод для Перекрестка.
Кликнуть на кнопку «Оформить заказ».
Под надписью «Самовывоз» или «Доставка» найти специальную строку «Промокод».
Вставить код на скидку в поле и нажать на «Применить».
Кликнуть на кнопку «Оплатить» с активированным промокодом для Перекрестка.
После того, как применен промокод Перекресток, станется ввести данные карты, одноразовый код, и деньги спишутся с карты.
Если промокоды не предусмотрены по условиям акции, дисконт применится автоматически в корзине. Перекресток на скидку выдает купоны, кликнув по одному из них, произойдет переход в раздел с товарами, участвующими в акции.