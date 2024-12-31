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Промокоды IntimShop (Интим Шоп) на Август

Сегодня в магазине IntimShop доступно 4 купонов.

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Подробнее о магазине интимных товаров Intimshop

Секс-шоп Интимшоп — большой магазин товаров для взрослых, который поможет построить интересные интимные отношения. Открытый в 2000 году, он стал первым интернет-магазином в этой нише и уже более 20 лет радует клиентов. Компания предлагает большой выбор эротических товаров, белья, костюмов и других интимных продуктов, а также высокий уровень сервиса.

Intimshop ценит неприкосновенность личной жизни покупателей, поэтому заботится об анонимности заказов и качественной упаковке товаров. На таре и в выписках не указывается название магазина или содержимое, поэтому даже курьеры не знают, какой товар они доставляют. Кроме того, компания Интимшоп заботится, чтобы покупать сексуальные товары в интернет-магазине было выгодно. Поэтому она регулярно публикует специальные предложения и купоны, организует распродажи, предлагает скидки постоянным клиентам. Ознакомиться с действующими акциями и найти промокоды магазина Интимшоп можно на этой странице.

Ассортимент интимных товаров и эротических игрушек в Intimshop

Клиентам магазина доступны более 20 тысяч эротических игрушек и других товаров для интимной жизни. Здесь можно купить по выгодным ценам:

  • секс-игрушки для женщин и мужчин;

  • эротическое белье и костюмы;

  • средства контрацепции и товары для гигиены;

  • BDSM-принадлежности;

  • принадлежности и аксессуары для эротических товаров.

Все товары, представленные в каталоге на сайте, поставляются проверенными производителями. Они проходят сертификацию Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, поэтому полностью безопасны.

Акции, специальные предложения и промокоды Интимшоп

Магазин Intimshop регулярно проводит промомероприятия, чтобы привлечь новых и порадовать постоянных покупателей. На сайте действует программа лояльности, позволяющая накапливать бонусные баллы за заказы и другие действия. Их можно получить за регистрацию, ко дню рождения, за оставленные отзывы, за публикацию фото полученного товара и другую активность. Собранные бонусы можно менять на скидки при оплате заказов, чтобы покупать интимные товары по лучшим ценам.

Для товаров, участвующих в специальных предложениях, на сайте доступен раздел «Распродажа». В нем собраны все позиции каталога, которые можно купить сейчас со скидками. В акциях постоянно участвует большой ассортимент эротических игрушек и других интимных товаров.

Дополнительную выгоду позволяют получить промокоды Интимшоп. Их можно получить в рамках рассылки магазина, а также найти на этой странице. Используя код, можно получить скидку, которая недоступна без ввода уникальной комбинации символов.

Как воспользоваться промокодом Интим Шоп для получения дисконта

Чтобы воспользоваться купоном и получить скидку, необходимо найти описание акции на этой странице. В нем нужно скопировать промокод, а затем выполнить такие действия:

  1. Перейти в каталог интернет-магазина Интим Шоп для просмотра ассортимента.

  2. Выбрать интимные товары и добавить их в корзину для оформления заказа.

  3. Перейти в корзину и нажать кнопку «У меня есть промокод» в правой колонке.

  1. Во всплывающем окне для промокода вставить комбинацию.

После того как будет активирован промокод Intimshop, стоимость товаров изменится и можно будет завершить оформление.