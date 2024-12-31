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Промокоды БУКА (Buka) на Август 2024

Сегодня в магазине БУКА доступно 18 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про БУКА

Обязательно ли регистрироваться на сайте Бука?

В какое время можно обратиться по вопросам технической поддержки?

Как вернуть электронный товар, если он не подошел?

Что такое карта оплаты?

Где найти купоны для получения скидок и бонусов на сайте Бука?

Лучшие промокоды БУКА

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Бука – лицензированные электронные развлечения

Интернет-магазин Бука продает лицензированные компьютерные игры, софт, подписки, консоли и аксессуары. Компания работает в России с 1993 года. Она входит в число ведущих издателей и дистрибьюторов страны в области электронного игрового контента. Сегодня организация –– заметный игрок международного рынка, ее филиалы открыты во многих странах. Партнерами магазина являются Steam, Sony, Activision Blizzard, Nintendo, Valve и другие известные бренды.

Официальный сайт Buka запущен в 2013 году. Здесь можно заказать как электронные, так и физические товары. Постоянным клиентам полагаются скидки по дисконтной карте. Чем активнее покупатель, тем выше его статус и тем больше он получает привилегий. Регулярно проводятся акции и распродажи, для участия в которых достаточно выбрать любое предложение на этой странице с промокодами и без.

Ассортимент

Компания Бука предлагает продукты лучших разработчиков мира.  Кроме того, с 2014 года фирма выпускает собственные игры и приложения для мобильных устройств. Основные категории сайта:

  • игры,

  • аксессуары,

  • атрибутика,

  • софт, 

  • Steam-аксессуары,

  • Nintendo,

  • PlayStation,

  • Xbox,

  • подписки.

В каталоге есть фильтры, помогающие ускорить поиск. Можно сделать ограничения по цене, жанру, издателю, году выпуска, платформе и локализации. Кроме тарифных планов на игровой контент, клиентам предлагают подписаться на услуги партнерских организаций. В разделе «Предзаказы» собраны игры, которые появятся в продаже уже в ближайшие месяцы. Посетители сайта Бука могут войти в число первых обладателей этих релизов, заранее на них подписавшись.   

Программа лояльности «Копи баллы» 

После первой покупки клиент подключается к местной программе лояльности в статусе «Бронзовый». Это означает, что он получает постоянную скидку –– определенный процент от суммы чека. Кроме того, на его дополнительный счет каждый раз зачисляются бонусные баллы, которыми можно будет расплачиваться, как рублями. Процент кэшбэка равен размеру скидки.

По мере роста общей суммы покупок участнику бонусной программы Buka поочередно присваиваются статусы «Серебряный», «Золотой» и «Платинум». Дисконт и кэшбэк возрастают на каждом новом уровне. 

Бонусами можно рассчитываться не за все товары. Чтобы увидеть актуальные предложения, достаточно зайти в каталог и в правом верхнем углу выбрать «Оплата баллами». С промокодами и скидками бонусные деньги не сочетаются, а вот накопление идет с каждого заказа за исключением подарков.     

Оплата

Выбор способа оплаты во многом зависит от формы продукта (электронная, физическая) и стоимости заказа. За онлайн-товар можно рассчитаться картами Visa, MasterCard и Мир, кошельками Qiwi, Webmoney и ЮMoney. Платежи проводятся через сервисы Сбербанка и PayMaster. 

Если стоимость заказа превышает установленный лимит, допустима только 100% предоплата через сайт. При доставке многих физических товаров можно отдать деньги и после получения посылки. При расчете с курьером подойдут наличные рубли. Возможность приема карты нужно уточнять отдельно. В пунктах выдачи Почты России товар доступен только после предварительной оплаты в магазине Бука.

Доставка

Электронный товар и ключи к нему появляются в личном кабинете пользователя сразу после перевода денег. В случае предзаказа нужно дождаться дня выхода релиза. Консоли и аксессуары доставляют посылками в отделения Почты России. Сроки получения и цена зависят от удаленности населенного пункта. Целостность упаковки, комплектацию и отсутствие внешних повреждений нужно проверять в момент приема.

Доставку по столичному региону осуществляет курьерская служба B2CPL. Для жителей Москвы (в пределах МКАД) в большинстве случаев услуга бесплатная. Сроки – 1–2 дня с момента оформления заказа. В столице работает офис компании Buka, и при желании посылку можно самостоятельно забрать оттуда. Курьерская доставка от B2CPL доступна и в других крупных городах страны.

Возврат 

Вернуть можно только физические товары. При их надлежащем качестве на оформление отказа есть одна неделя. Главные условия — отсутствие следов эксплуатации и наличие документа, подтверждающего факт покупки. К посылке также нужно приложить заявление с описанием проблемы. 

Игровые консоли и контент на технических носителях возврату не подлежат. Также не получится вернуть продукты с уже активированным ключом. Жалобы на скорость, графику или трудности с управлением не считаются основанием для отказа от покупки. Деньги возвращают в течение 10 календарных дней с момента приема посылки продавцом. Расходы за обратную доставку Почтой России клиенту не компенсируют.

Как применить промокод на сайте магазина Бука

На этой странице собраны действующие купоны магазина Buka – акционные предложения, доступные бесплатно и без регистрации. Для получения скидки или подарка нужно использовать содержащиеся в них промокоды – слова или наборы символов. Если комбинация отсутствует, значит для активации бонуса она не нужна. Порядок введения кода купона:

  1. Выбрать предложение и скопировать промокод.

  2. Перейти на сайт Бука по ссылке. 

  3. Найти продукт или товар и поместить в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. Вставить комбинацию в поле «Промокод».

  1. Нажать «Использовать».

  2. Убедиться в снижении цены и нажать «Продолжить».  

Промокоды обычно не сочетаются с дисконтными картами, скидками по распродажам и разовым акциям.