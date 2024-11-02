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Промокоды Warframe (Варфрейм) на Август 2024

Сегодня в магазине Warframe доступно 16 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Warframe

Поддерживается ли в Warframe русский язык?

Какие платформы поддерживаются, кроме ПК?

Как следить за новостями об игре?

Если есть аккаунт в Steam, все равно нужно регистрироваться на сайте Warframe?

Что делать, если не отвечает поддержка?

Лучшие промокоды Warframe

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Подробнее об игре Warframe

Бесплатная игра Warframe — MMORPG от компании Digital Extremes. Ее действие разворачивается в далеком будущем и происходит на планетах Солнечной системы. Среди которых, кстати, открыли еще одну, в наши дни неизвестную. Землю оккупировали инопланетные захватчики. Единственные, кто может с ними справиться, — Тэнно. Это особая каста рыцарей, которые сражаются с врагами с помощью бионических тел, именуемых варфреймами (отсюда и название игры).

Хотя Warframe вышла в 2014 году, интерес к ней не ослабевает до сих пор. Тут нет ничего удивительного: геймплей очень разнообразен, а поиграть можно совершенно бесплатно. Как и в любом free-to-play-проекте, здесь предусмотрены внутренние покупки. В основном это “косметика”. Сэкономить на них помогают актуальные купоны и промокоды.

Технические особенности Варфрейм

Финальный релиз игры состоялся в 2014 году. Несмотря на это, графика до сих пор смотрится прилично. Если выставить настройки изображения на максимум, картинка выглядит достойно даже по современным меркам. Если же недостаточно и этого, разработчики предусмотрели возможность переключения на обновленный графический движок. Тогда картинка станет еще красивее. Переключение осуществляется в один клик в разделе настроек. Но нужно иметь в виду, что в таком режиме игра будет работать только на мощном железе. Даже средние компьютеры выдают в нем всего 25–30 FPS с регулярными просадками.

Игровой процесс Warframe

Игра придется по вкусу большинству геймеров. Это обусловлено сочетанием трех геймплейных элементов: шутерного, слэшерного и ролевого. Стрельба реализована хорошо. Урон от попадания в разные части тела врагов отличается. Например, инопланетянин умирает после 3–4 выстрелов в голову. А если выпустить столько же пуль в корпус, он останется жив. Есть отдача, разброс, но контролировать их легко.

Что касается слэшерных механик, они тоже реализованы качественно. В игре несколько клинков, есть разные типы ударов. Имеются и типичные для hack’n’slash комбинации клавиш. Есть необычные атаки. Например, удар в землю мечом в прыжке, который отбрасывает стоящих поблизости врагов. В целом сражаться холодным оружием даже интереснее, чем стрелять.

У каждой из боевых оболочек есть уникальные умения, которые можно использовать в бою. Это позволяет отыгрывать любой стиль сражения. Учитывая, что варфреймов очень много, это сильно разнообразит геймплей. Правда, на старте доступно всего 3 варианта. Остальных придется открывать по мере прохождения.

Ролевая составляющая — это прежде всего прокачка. Она тут не совсем обычная. Умения нельзя обменять на заработанные очки опыта. Их нужно находить на поле боя и это отвечает лору игры. Ведь навыки — не что иное, как модули для варфрейма, повышающие его характеристики. Одновременно можно использовать ограниченное количество скиллов.

Самые популярные товары в игровом магазине

Чаще всего в игровом магазине покупают косметические предметы. Их огромное множество. Косметика позволяет изменить вид оружия, аксессуаров и самой боевой оболочки. Это актуально: играть одним и тем же бионическим телом со временем надоедает, хочется как-то разнообразить геймплей.

Второй по популярности товар — платина. Это внутриигровая валюта, за счет которой можно прокачивать персонажа, огнестрельное и холодное оружие. Конечно, есть возможность развивать героя и без доната. Однако в этом случае процесс прокачки будет очень долгим и может потребовать утомительного гринда для подготовки к выполнению некоторых игровых миссий. В общем, платина очень упрощает жизнь игрока. Отсюда и ее популярность.

Как оплатить внутриигровые покупки

Оплата возможна несколькими способами:

  • банковскими картами Visa и MasterCard;

  • через платежную систему PayPal;

  • с электронных кошельков Qiwi, ЮMoney, WebMoney;

  • через интернет-банкинг «Сбербанка».

Если Warframe установлен через Steam, то все покупки оплачиваются с баланса этого игрового магазина.

Можно ли вернуть покупку обратно

Внутриигровые предметы можно вернуть. Это возможно, если вещь приобретена по ошибке, дважды или просто не понравилась пользователю. В самой игре и на сайте нет кнопки запроса на возврат. Его оформляют через службу технической поддержки разработчика. Если с помощью покупки геймер успел получить очки опыта или просто использовал ее в игре, вернуть итем уже не получится. Он навсегда останется в инвентаре персонажа.

Как активировать промокод или купон Warframe

Для активации действующего промокода необходимо выполнить следующие действия:

  1. Найти актуальный код на этой странице.

  2. Скопировать его.

  3. Перейти в магазин Warframe.

  4. Авторизоваться.

  5. Навести курсор на кнопку «Магазин».

  6. В появившемся меню выбрать «Промокоды».

После этого пользователя переадресуют на страницу активации. Там надо ввести код в специальное поле и подтвердить действие.

Теперь можно переходить к покупкам. При оплате предмета из игрового магазина будет применена скидка. Купить предметы можно в разделах Прайм-доступ, Хранилище прайм, Купить платину и Магазин товаров.

Некоторые купоны не содержат промокоды. Их активируют по-другому. Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно выбрать подходящее предложение с этой страницы и нажать на него. Произойдет переадресация на официальный сайт игры. Там можно делать покупки — цена уменьшится автоматически.