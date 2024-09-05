Промокоды GFN.RU на Август 2024
Сегодня в магазине GFN.RU доступно 14 купонов.
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Лучшие промокоды GFN.RU
|Тип купона
|Описание
|Код
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|5 дней Премиума и скидка 10% за каждого приглашенного друга
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|17% скидка на 180 дней игры
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 2000 рублей на подписку на полгода или год
|не требуется
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|Премиум на неделю всего за 690 рублей
|не требуется
|Скидка
|Ночная подписка работает иначе - за 599 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Премиум-подписка на день за 399 рублей
|не требуется
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|Облачный гейминг для удалённой игры и установки на любое ПК
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|Скидка
|Быстрый запуск за несколько секунд
|не требуется
|Скидка
|Доступ к играм без скачивания
|не требуется
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|Более 800 игр, готовых к запуску на любом устройстве
|не требуется
Подробнее о сервисе GFN
GeForce NOW позволяет превратить буквально любой ПК в игровой: данные обрабатываются собственными серверами GFN, которые в дальнейшем отправляют пользователю по сети видеопоток высокого качества. Таким образом, даже с помощью весьма посредственного компьютера можно опробовать игры, требующие высокой производительности. GFN также позволяет играть на телефонах Android,IOS и Mac устройствах и даже с браузера Google Chrome на ПК!
На портале GeForce NOW масса бесплатных и демо-игр, которые вы можете опробовать уже сейчас. Кстати, можно запускать и собственные, приобретенные в игровых магазинах Steam, Epic Games и т.п. Для начала игры требуется регистрация. При этом нужно выбрать подписку, которая может быть как бесплатной, так и платной. Premium подписка откроет доступ ко всем возможностям сервиса и технологиям RTX и DLSS.
Как пользоваться скидочными купонами на ГФН
Для получения скидки по промокоду, необходимо проделать следующие шаги:
Выбрать купон и кликнуть на него.
В открывшемся окне скопировать промокод.
Перейти на сайт gfn.ru.
Кликнуть на кнопку «Войти».
Авторизоваться в личном кабинете или пройти регистрацию.
На странице оформления подписки нужно ввести код в строке «Активировать код».
После этого цена подписки будет показана уже со скидкой.
Покупка подписки на геймерский сервис GFN с максимальной экономией
GFN предлагает массу вариантов сэкономить.
Длительная подписка. Сервис GFN предлагает месячную, шестимесячную и годовую подписку. Второй и третий варианты позволяют сэкономить одну или две тысячи рублей. Помимо того, на длительную подписку регулярно проводятся акции, которые позволяют получить еще большую скидку. А для тех, кто хочет опробовать сервис существует Премиум подписка на 1 день, ночь или неделю.
Промокоды. Промокод — специальный код купона, предоставляющий скидку.
Промокоды имеют период для активации. Это значит, что он будет действующим исключительно до указанной даты.
Подходящий промокод можно выбрать прямо здесь.
Реферальная программа. Сервис GFN предлагает своим клиентам выгодную реферальную программу «Приведи друга». В специальном разделе личного кабинета (ЛК) можно скопировать собственный реферальный код (он является уникальным), чтобы отправить друзьям или знакомым. Тот, кто решит им воспользоваться, получает дисконт на первую покупку, тогда как владелец реферальной ссылки — несколько бесплатных дней премиальной подписки.
Поскольку условия реферальной программы с течением времени могут изменяться, уточнить их можно в соответствующей вкладке ЛК, которая носит название «Приведи друга».
Чтобы привести знакомого на сайт, необходимо перейти на главную страницу портала GFN и кликнуть на кнопку «Войти», которая располагается сверху справа. Далее остается пройти в личный кабинет или зарегистрироваться на сайте, нажать на клавишу «Приведи друга», которая располагается слева, скопировать интернет-ссылку для рефералов и отправить ее друзьям.
Если у пользователя бесплатная подписка, после регистрации реферала он получит бонусные дни платной премиальной. Если же у него уже есть премиальная подписка, то к ней добавится несколько новых дней согласно актуальным условиям реферальной системы.
Победа в конкурсе, организованном GeForce NOW в соцсети. Чтобы воспользоваться таким шансом, нужно стать участником одного из сообществ интернет-ресурса в соцсетях. Там публикуются новости GeForce NOW, новые игры, а также проводятся разнообразные розыгрыши доступов, конкурсы, победители которых могут рассчитывать на скидку, и т. д.
В какие игры можно играть по подписке на ГФН со скидкой
Сервис предлагает сотни компьютерных игр, регулярно увеличивая этот список. Самой большой популярностью пользуются условно-бесплатные мультиплееры, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Fortnite и другие известные тайтлы.
К сервису можно подключить и собственную игру, приобретенную в официальном магазине Steam, Epic Games и т. д.
Условия оплаты на сайте GFN
Оформить подписку можно непосредственно на сайте gfn.ru с помощью банковской карты или приобрести ваучер с кодом оплаты на подписку у партнеров.
Последний можно приобрести в офлайн-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», а также на mvideo.ru и eldorado.ru, обменять на бонусы «Спасибо» от Сбербанка в магазине Ростелеком, а также поменять на Мультибонусы ВТБ.
Чтобы оплатить подписку с помощью кода оплаты, следует перейти на gfn.ru, нажать на «Войти», ввести свои данные для входа (для регистрации предусмотрена кнопка «Создать аккаунт») и перейти в личный кабинет. После этого остается только открыть страницу с выбором тарифа, найти пункт «Активировать код», ввести в соответствующее поле код и кликнуть на кнопку активации в виде стрелки, указывающей направо. После успешной активации будет указана дата завершения оплаченной подписки.