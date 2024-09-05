GFN предлагает массу вариантов сэкономить.

Длительная подписка. Сервис GFN предлагает месячную, шестимесячную и годовую подписку. Второй и третий варианты позволяют сэкономить одну или две тысячи рублей. Помимо того, на длительную подписку регулярно проводятся акции, которые позволяют получить еще большую скидку. А для тех, кто хочет опробовать сервис существует Премиум подписка на 1 день, ночь или неделю.

Промокоды. Промокод — специальный код купона, предоставляющий скидку.

Промокоды имеют период для активации. Это значит, что он будет действующим исключительно до указанной даты.

Подходящий промокод можно выбрать прямо здесь.

Реферальная программа. Сервис GFN предлагает своим клиентам выгодную реферальную программу «Приведи друга». В специальном разделе личного кабинета (ЛК) можно скопировать собственный реферальный код (он является уникальным), чтобы отправить друзьям или знакомым. Тот, кто решит им воспользоваться, получает дисконт на первую покупку, тогда как владелец реферальной ссылки — несколько бесплатных дней премиальной подписки.

Поскольку условия реферальной программы с течением времени могут изменяться, уточнить их можно в соответствующей вкладке ЛК, которая носит название «Приведи друга».

Чтобы привести знакомого на сайт, необходимо перейти на главную страницу портала GFN и кликнуть на кнопку «Войти», которая располагается сверху справа. Далее остается пройти в личный кабинет или зарегистрироваться на сайте, нажать на клавишу «Приведи друга», которая располагается слева, скопировать интернет-ссылку для рефералов и отправить ее друзьям.

Если у пользователя бесплатная подписка, после регистрации реферала он получит бонусные дни платной премиальной. Если же у него уже есть премиальная подписка, то к ней добавится несколько новых дней согласно актуальным условиям реферальной системы.

Победа в конкурсе, организованном GeForce NOW в соцсети. Чтобы воспользоваться таким шансом, нужно стать участником одного из сообществ интернет-ресурса в соцсетях. Там публикуются новости GeForce NOW, новые игры, а также проводятся разнообразные розыгрыши доступов, конкурсы, победители которых могут рассчитывать на скидку, и т. д.