Проект белорусской студии Wargaming Мир Кораблей — многопользовательская экшен-игра с элементами ММО, где игроку предстоит взять на себя управление боевыми кораблями из различных эпох. Ее разработка началась в 2011-м, спустя год после выхода другого продукта компании — World of Tanks. В 2015 году состоялся релиз и игра быстро набрала популярность. Уже на старте количество активных пользователей на ее серверах достигло отметки в 120 000 человек. Сегодня аудитория еще больше — общее число игроков превышает 1 000 000.

Мир Кораблей распространяется по модели free-to-play, при которой сама возможность играть предоставляется бесплатно, но некоторые внутриигровые предметы покупаются за реальные деньги. Вкладывать их совсем необязательно, но все-таки имеет смысл: так можно быстрее открыть новые боевые корабли, получить более мощное оружие или камуфляж для своих судов. Сэкономить на покупках помогут промокоды и купоны Wargaming, которые предоставляют игроку право на скидку.

Основы игрового процесса Мир Кораблей

Ядро геймплея — морские PvP-сражения на военных кораблях разных эпох (от начала ХХ века до середины 1950-х годов). Бои происходят на случайно подобранных картах, которые могут находиться в любой точке земного шара. В ходе битвы нужно умело владеть своим боевым судном, тактически мыслить, понимать поведение противника. Игру могут осложнять особенности локаций (например, погодные эффекты).

Чтобы эффективно сражаться, нужно хорошо понимать, что влияет на боеспособность корабля. Важны уровень, наличие дополнительных модулей, некоторые другие параметры. При этом огромную роль играет личное мастерство игрока, его скилл. Если продуманно сочетать эти вещи, победить несложно.

Кроме PvP-битв между пользователями есть PvE-миссии. Они посвящены значимым историческим событиям, связанным с войной на море. Например, в одной из них игрокам предлагается поучаствовать в эвакуации Дюнкерка на стороне союзников. Флотом нацистов при этом управляет искусственный интеллект.

Самые популярные товары в игровом магазине Ворлд оф Варшипс

Наибольшим спросом на сайте игры пользуется премиум-аккаунт. Он позволяет быстрее накапливать опыт и получать больше ресурсов после матча. Это значительно ускоряет процесс прокачки и помогает открывать новые боевые суда за непродолжительное время. Без премиума срок их открытия будет долгим, играть придется очень много. Не все могут и хотят проводить в игре большую часть свободного времени.

Второй по популярности товар — дублоны, донатная валюта. На нее можно купить практически все внутриигровые предметы: аксессуары, камуфляж и многое другое. Также за реальные деньги часто покупают обвесы. В основном это разная косметика вроде раскраски судна. Но особенность украшений в World of Warships — способность влиять на игровой процесс. Например, камуфляж может изменить характеристики корабля и сделать его эффективнее.

Бонусная программа премиального магазина игры

Wargaming запустила программу лояльности совместно с Тинькофф. Для участия в ней нужно оформить специальную игровую карту банка. Ее особенность — необычный кэшбэк, который начисляется не в виде привычных баллов, а дублонами. Их в дальнейшем можно тратить на любые внутриигровые покупки. За каждые потраченные 100 рублей дают 25 единиц донатной валюты. Если деньги потрачены в премиальном магазине World of Warships, cashback увеличивается — за 100 рублей начисляют 32 дублона. Также предусмотрены бонусы за оформление партнерской карты. Одновременно с ней выдают месяц премиум-аккаунта и набор обвесов для кораблей (в основном это камуфляж).

Оплата товара в магазине игры

Оплатить покупку можно несколькими способами:

Банковские карты . Поддерживаются Visa, MasterCard, Maestro и МИР.

Электронные кошельки . Разрешается использовать Qiwi, ЮMoney, PayPal и WebMoney.

Баланс мобильного счета. Wargaming сотрудничает с Beeline и МТС.

Некоторые способы недоступны для отдельных видов покупок. В частности, нельзя купить премиум-аккаунт с помощью карты МИР. Есть и другие исключения, полный список которых можно посмотреть на официальном сайте игры.

Как вернуть донатный предмет

В соответствии с пользовательским соглашением Wargaming возврат внесенных в игру денег невозможен. Но можно вернуть их эквивалент в дублонах, которые зачисляются на игровой баланс. Для этого необходимо обратиться в службу технической поддержки World of Warships. Но гарантий положительного решения нет: каждый случай рассматривают индивидуально и могут отказать.