Промокоды Toy.ru (Той) на Август
Сегодня в магазине Toy.ru доступно 7 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Toy.ru
Какие виды промокодов можно использовать на сайте Toy?
Как узнать об актуальном количестве баллов по программе лояльности?
Как скопировать промокод на скидку для применения на сайте ритейлера?
Что делать, если промокод или купон не работают?
Как узнать, какое количество бонусов будет получено с покупки?
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Подробнее об интернет-магазине Toy
Интернет-магазин Toy — это сайт, который является розничным подразделением «САКС Игрушки». Клиентам предлагается приобрести товары от таких брендов, как Lego, Hasbro, Disney, Aurora, MGA Entertainment, Peg Perego и многих других.
Компания работает с 2010 года и сейчас по всей России имеет более 120 магазинов в разных городах страны. Она предлагает продукцию для детей от 0 до 14 лет. В ассортименте представлены игры для дома и на свежем воздухе.
На сайте встречаются куклы L.O.L, игрушки по мотивам мультфильмов «Тайная жизнь домашних животных», «Сказочный патруль», «Миньоны». Также есть товары с персонажами: диснеевскими принцессами, Бэтменом и Суперменом.
Популярные товары и категории в магазине Toy
На сайте магазина популярны следующие товары:
Куклы;
Конструкторы;
Мягкие игрушки;
Радиоуправляемые модели;
Развивающие и интерактивные игрушки;
Игровые наборы.
Также клиентам компании предлагается раздел «Отдых и спорт». В нем есть все для активных прогулок, например, велосипеды и наборы для гольфа. Еще представлены разделы с декоративной косметикой для девочек, заколки, пакеты для подарков и коляски.
Программа лояльности на сайте Той
Для клиентов компании Toy действует программа лояльности. За покупки в сети детских магазинов пользователям переводятся баллы на отдельный счет. Процент начислений зависит от бренда. Например, при покупке продукции от Lego, Peg-Perego и Hasbro возвращается 1% от стоимости заказа. Также в условиях указано, что за приобретение товаров отдельных брендов начисляется до 5% от их стоимости.
Бонусы начисляются на счет пользователя и активируются только через 14 календарных дней после приобретения товара. Баллы имеют ограниченный срок действия — 1 год, после его окончания счет аннулируется.
Участником программы становится посетитель ресурса, который сделал покупку на сайте компании, указал номер телефона в профиле и заполнил анкету для подключения к акции. При этом клиент может быть физическим или юридическим лицом.
Продавец самостоятельно устанавливает стоимость баллов, и он обязан уведомить об этом клиента. При возникновении спорных ситуаций, например, клиент злоупотребляет возможностями магазина, начисление бонусов может быть приостановлено. В этом случае администрация рассматривает ситуацию в индивидуальном порядке, которая занимает от 24 часов.
Методы оплаты на сайте Toy
Клиентам Той доступна оплата покупки банковской картой Visa, MasterCard, Мир, при помощи электронных кошельков WebMoney и ЮMoney. Дополнительные способы — терминалы оплаты, салоны связи и наличные средства при получении товара.
Для оформления заказа необязательно создавать личный кабинет на сайте. Но с его помощью можно поучаствовать в программе лояльности и отслеживать местонахождение посылки до ее прибытия в место назначения.
Способы доставки заказов в интернет-магазине
Клиентам магазина Toy предлагается 3 основных способа получения посылки: самовывоз, доставка курьером до двери, самовывоз из пунктов выдачи и/или доставка до двери Boxberry, DPD. Все виды, кроме тех, когда клиент сам забирает товар, платные.
Стоимость доставки курьером и в одно из отделений Boxberry и DPD рассчитывается индивидуально. Она зависит от удаленности адреса проживания пользователя или ближайшего пункта выдачи заказа, веса товара.
Самовывоз доступен с понедельника по воскресенье в любом из пунктов выдачи. Ограничения — время работы магазина. При оформлении заказа на карте будут показаны ближайшие адреса, где клиент может забрать посылку.
Возврат товара, купленного в интернет-магазине
Покупатель может отказаться и от исправной, и от бракованной продукции. Сроки возврата или обмена товара – в течение 14 дней с момента их получения в постамате или передачи курьером.
Как вернуть заказ надлежащего качества: упаковка, ярлыки и чек о получении должны быть сохранены. Если правило не выполняется, магазин не может принять товар обратно. К каждой покупке прилагается бланк, его нужно заполнить для отправки в магазин.
Процедура возврата продукции ненадлежащего качества от надлежащего отличается. Нужно предварительно отправить фотографии в техподдержку сайта, чтобы они подтвердили брак и заполнить заявление на возврат. Деньги переводятся на счет клиента не позднее чем через 3 дня после с момента приема товара на складе.
Как на сайте Той применить коды купонов
Применить промокоды можно для всех категорий товаров на сайте. Чтобы их использовать, нужно следовать инструкции:
Выбрать на сайте действующую акцию и нажать на нее. Уникальный код скопируется в буфер обмена устройства автоматически. Пользователь будет перенаправлен на официальный сайт ритейлера.
Добавить понравившийся товар в корзину и перейти в нее для оформления заказа.
Напротив названия товара вставить промокод в одноименную строку.
Нажать на кнопку «Применить».
На странице отобразится итоговая стоимость без учета доставки, цена за нее.