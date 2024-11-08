Интернет-магазин Toy — это сайт, который является розничным подразделением «САКС Игрушки». Клиентам предлагается приобрести товары от таких брендов, как Lego, Hasbro, Disney, Aurora, MGA Entertainment, Peg Perego и многих других.

Компания работает с 2010 года и сейчас по всей России имеет более 120 магазинов в разных городах страны. Она предлагает продукцию для детей от 0 до 14 лет. В ассортименте представлены игры для дома и на свежем воздухе.

На сайте встречаются куклы L.O.L, игрушки по мотивам мультфильмов «Тайная жизнь домашних животных», «Сказочный патруль», «Миньоны». Также есть товары с персонажами: диснеевскими принцессами, Бэтменом и Суперменом.

Популярные товары и категории в магазине Toy

На сайте магазина популярны следующие товары:

Куклы;

Конструкторы;

Мягкие игрушки;

Радиоуправляемые модели;

Развивающие и интерактивные игрушки;

Игровые наборы.

Также клиентам компании предлагается раздел «Отдых и спорт». В нем есть все для активных прогулок, например, велосипеды и наборы для гольфа. Еще представлены разделы с декоративной косметикой для девочек, заколки, пакеты для подарков и коляски.

Программа лояльности на сайте Той

Для клиентов компании Toy действует программа лояльности. За покупки в сети детских магазинов пользователям переводятся баллы на отдельный счет. Процент начислений зависит от бренда. Например, при покупке продукции от Lego, Peg-Perego и Hasbro возвращается 1% от стоимости заказа. Также в условиях указано, что за приобретение товаров отдельных брендов начисляется до 5% от их стоимости.

Бонусы начисляются на счет пользователя и активируются только через 14 календарных дней после приобретения товара. Баллы имеют ограниченный срок действия — 1 год, после его окончания счет аннулируется.

Участником программы становится посетитель ресурса, который сделал покупку на сайте компании, указал номер телефона в профиле и заполнил анкету для подключения к акции. При этом клиент может быть физическим или юридическим лицом.

Продавец самостоятельно устанавливает стоимость баллов, и он обязан уведомить об этом клиента. При возникновении спорных ситуаций, например, клиент злоупотребляет возможностями магазина, начисление бонусов может быть приостановлено. В этом случае администрация рассматривает ситуацию в индивидуальном порядке, которая занимает от 24 часов.

Методы оплаты на сайте Toy

Клиентам Той доступна оплата покупки банковской картой Visa, MasterCard, Мир, при помощи электронных кошельков WebMoney и ЮMoney. Дополнительные способы — терминалы оплаты, салоны связи и наличные средства при получении товара.

Для оформления заказа необязательно создавать личный кабинет на сайте. Но с его помощью можно поучаствовать в программе лояльности и отслеживать местонахождение посылки до ее прибытия в место назначения.

Способы доставки заказов в интернет-магазине

Клиентам магазина Toy предлагается 3 основных способа получения посылки: самовывоз, доставка курьером до двери, самовывоз из пунктов выдачи и/или доставка до двери Boxberry, DPD. Все виды, кроме тех, когда клиент сам забирает товар, платные.

Стоимость доставки курьером и в одно из отделений Boxberry и DPD рассчитывается индивидуально. Она зависит от удаленности адреса проживания пользователя или ближайшего пункта выдачи заказа, веса товара.

Самовывоз доступен с понедельника по воскресенье в любом из пунктов выдачи. Ограничения — время работы магазина. При оформлении заказа на карте будут показаны ближайшие адреса, где клиент может забрать посылку.

Возврат товара, купленного в интернет-магазине

Покупатель может отказаться и от исправной, и от бракованной продукции. Сроки возврата или обмена товара – в течение 14 дней с момента их получения в постамате или передачи курьером.

Как вернуть заказ надлежащего качества: упаковка, ярлыки и чек о получении должны быть сохранены. Если правило не выполняется, магазин не может принять товар обратно. К каждой покупке прилагается бланк, его нужно заполнить для отправки в магазин.

Процедура возврата продукции ненадлежащего качества от надлежащего отличается. Нужно предварительно отправить фотографии в техподдержку сайта, чтобы они подтвердили брак и заполнить заявление на возврат. Деньги переводятся на счет клиента не позднее чем через 3 дня после с момента приема товара на складе.