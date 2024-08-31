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Промокоды Petshop (Петшоп) на Август

Сегодня в магазине Petshop доступно 25 купонов.

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Petshop
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Часто задаваемые вопросы про Petshop

Обязательно ли регистрироваться на сайте Petshop?

Есть ли у интернет-магазина мобильные приложения?

Что такое автозаказ?

В каком режиме работает интернет-магазин?

Где найти промокоды для скидки на товары Petshop?

Лучшие промокоды Petshop

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 15% только для новых клиентов при заказе от 1500 рублей DAY***
Скидка До 2.5% кешбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 20% на сухие корма и консервы GO'KITCHEN для всех клиентов GOK***
Промокод При заказе от 500 рублей скидка 20% на сухие корма Vida Nativa для кошек и собак VID***
Промокод Скидка 20% на комкующиеся наполнители White Sand для всех клиентов WSA***
Промокод Скидка 20% на сухие корма Vida Super для кошек и собак VID***
Промокод Скидка 20% на корма Hills для новых клиентов TAD***
Промокод Натуральные наполнители Van Cat со скидкой 20% VAN***
Промокод Скидка 30% на корма FELIX для всех клиентов FEL***
Промокод Наполнители Ro Cat со скидкой 20% для всех клиентов ROC***

Информация о магазине Petshop

Petshop — один из крупнейших в России онлайн-магазинов товаров для домашних животных. На его сайте можно купить корма, витамины и многое другое. Одно из достоинств компании — хороший выбор способов оплаты. Рассчитаться за покупку можно не только наличными при получении или картой — также доступны WebMoney, Qiwi и мобильная коммерция. Магазин предлагает привлекательные условия доставки — она будет бесплатной для всех заказов на минимальную сумму (в Москве — от ₽999, в других регионах может отличаться).

К любой покупке можно получить выгодную скидку по бонусному промокоду. Все действующие акционные предложения компании представлены тут. Данные постоянно обновляются — тут только актуальные сведения обо всех новых акциях ритейлера.

Ассортимент интернет-магазина Петшоп

Магазин предлагает купить различные товары для домашних животных: корма, наполнители для туалета, игрушки, расчески и многое другое. Основная масса предложений — для собак и кошек, но есть вещи для других питомцев: аквариумных рыбок, грызунов, хорьков, птиц. На любой покупке можно хорошо сэкономить, активировав при совершении заказа действующий скидочный промокод Petshop.

Как приобрести на сайте Petshop товары для животных со скидкой

Проще всего получить хорошую скидку путем приобретения товаров по акциям. В их рамках стоимость предметов из каталога онлайн-магазина может снизиться на 20–30%. Все акционные предложения компании собраны в специальном разделе ее сайта. Там же представлен товар дня. Это позиция каталога, на которую на данный момент действует самая выгодная цена. Скидка по этому специальному предложению может достигать 50–60%.

Время от времени онлайн-магазин проводит распродажи. На них цена товаров снижается на 25–30%. Это делает покупки в рамках мероприятия очень выгодными. Срок проведения распродаж ограничен — как правило, хорошие скидки можно получить в течение 1–2 недель.

В магазине Petshop действует выгодная бонусная программа, для участия в которой необходимо оформить карту лояльности. На нее покупатель получает баллы — они начисляются за каждый заказ на общую сумму от ₽50. В дальнейшем бонусами можно оплатить до 30% суммы покупки. Максимально допустимый остаток баллов на карте — ₽4000.

На сайте действует опция «Автозаказ». Она подойдет для регулярной покупки кормов для собак и кошек. При активации функции заказ будет оформляться через равный промежуток времени автоматически, без участия клиента. При этом его сумма будет ниже стандартной цены на 30%.

Петшоп дает скидку за подписку на рассылку онлайн-магазина. Предложение оформить ее появится при первом посещении сайта компании. Покупателю достаточно ввести email в специальное поле и подтвердить действие. Следующий заказ будет доступен на привилегированных условиях — его сумма снизится на ₽200.

Выгоднее всего получение скидки по действующему промокоду или бесплатному бонусному купону компании. Ее размер может достигать половины стоимости товара. Этот способ экономии имеет и другие плюсы: клиенту не нужно выполнять дополнительные требования для уменьшения суммы заказа, скидочные коды есть практически всегда.

Как активировать промокод Petshop

Чтобы применить промокод Petshop, необходимо:

  1. Изучить собранные здесь акционные предложения компании.

  2. Выбрать подходящий скидочный код и скопировать его.

  3. Открыть сайт онлайн-магазина Petshop.

  4. Выбрать интересующий товар для питомца.

  5. Нажать «Добавить в корзину».

  6. Кликнуть по значку тележки.

  7. Ввести код в специальное поле.

  8. Закончить оформление покупки.

 


После этого клиенту предоставляется скидка, размер которой определяется условиями кода. В приложении онлайн-магазина промокоды активируются аналогично.

 

В отдельных случаях купоны компании активируются другим способом. Надо выбрать акционное предложение отсюда, кликнуть на него, а после перехода в Петшоп просто сделать заказ. Скидка применится автоматически и уменьшит сумму покупки без необходимости вводить код.