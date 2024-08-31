Проще всего получить хорошую скидку путем приобретения товаров по акциям. В их рамках стоимость предметов из каталога онлайн-магазина может снизиться на 20–30%. Все акционные предложения компании собраны в специальном разделе ее сайта. Там же представлен товар дня. Это позиция каталога, на которую на данный момент действует самая выгодная цена. Скидка по этому специальному предложению может достигать 50–60%.

Время от времени онлайн-магазин проводит распродажи. На них цена товаров снижается на 25–30%. Это делает покупки в рамках мероприятия очень выгодными. Срок проведения распродаж ограничен — как правило, хорошие скидки можно получить в течение 1–2 недель.

В магазине Petshop действует выгодная бонусная программа, для участия в которой необходимо оформить карту лояльности. На нее покупатель получает баллы — они начисляются за каждый заказ на общую сумму от ₽50. В дальнейшем бонусами можно оплатить до 30% суммы покупки. Максимально допустимый остаток баллов на карте — ₽4000.

На сайте действует опция «Автозаказ». Она подойдет для регулярной покупки кормов для собак и кошек. При активации функции заказ будет оформляться через равный промежуток времени автоматически, без участия клиента. При этом его сумма будет ниже стандартной цены на 30%.

Петшоп дает скидку за подписку на рассылку онлайн-магазина. Предложение оформить ее появится при первом посещении сайта компании. Покупателю достаточно ввести email в специальное поле и подтвердить действие. Следующий заказ будет доступен на привилегированных условиях — его сумма снизится на ₽200.

Выгоднее всего получение скидки по действующему промокоду или бесплатному бонусному купону компании. Ее размер может достигать половины стоимости товара. Этот способ экономии имеет и другие плюсы: клиенту не нужно выполнять дополнительные требования для уменьшения суммы заказа, скидочные коды есть практически всегда.