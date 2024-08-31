Промокоды Бетховен на Август
Сегодня в магазине Бетховен доступно 15 купонов.
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Промокод не действует на товары тм Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Happy Friend, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas. Бонусы за покупку товаров по акции не начисляются. Сумма покупки добавляется в накопления на бонусную карту. Скидка не суммируется с другими акциями.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Не распространяется на товары торговых марок Catsan, Cesar, Chappi, Dreamies, Felix, FRISKIES, Gourmet, Kitekat, Pedigree, Perfect Fit, Sheba, Whiskas. Бонусы при покупке товаров со скидкой не начисляются. Скидка не суммируется с другими скидками и акциями (кроме скидки 3% за самовывоз, при условии что суммарная скидка не превышает 20%)
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Часто задаваемые вопросы про Бетховен
Можно ли применить промокод к товарам, участвующим в других акциях?
Как получить бонусную карту?
Какую часть заказа можно оплатить бонусами в магазине Бетховен?
Как узнать баланс бонусной карты магазина?
Что делать, если промокод не сработал?
Лучшие промокоды Бетховен
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Купон на скидку 7% на заказ от 1500 рублей
|7DA***
|Промокод
|Скидка 100 рублей на покупки по купону
|ЛЕТ***
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 1500 рублей
|не требуется
|Скидка
|До -50% по бонусной программе
|не требуется
|Скидка
|Скидка 7% на заказ при подписке на рассылку
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка по Москве при заказе от 1500 рублей
|не требуется
|Скидка
|До -50% на игрушки для кошек FOXIE
|не требуется
|Скидка
|При покупке мисок для животных MAJOR скидка до 50%
|не требуется
|Скидка
|-45% на одежду и обувь для собак
|не требуется
|Скидка
|Скидка 40% на товары для собак от FOXIE
|не требуется
Интернет-магазин зоотоваров Бетховен
Открытие первого магазина сети зоотоваров Бетховен состоялось в 1993 году, но нынешнее свое название компания получила только спустя пару лет. Главным вдохновителем для создателей бренда стал популярный американский фильм об обаятельном сенбернаре, прозванном в честь великого немецкого композитора. Сегодня сеть включает 112 зоомагазинов в Москве и других городах страны.
Делать заказы онлайн можно на официальном сайте и в мобильном приложении. Доставка осуществляется по всей России. При покупке свыше определенной суммы за перевозку платит продавец. В интернет-магазине действует бонусная программа. Также можно получать скидки, используя бесплатные промокоды и участвуя в акциях компании и ее партнеров.
Ассортимент магазина Бетховен
На сайте и в приложении интернет-магазина можно заказать корма, игрушки, одежду, лекарства, средства ухода, аксессуары и другие полезные товары для следующих домашних животных:
собак;
кошек;
птиц;
грызунов и хорьков;
рыбок и других обитателей аквариума.
Еще у компании есть сеть ветеринарных клиник и кабинетов «Доктор Бетховен». По будням можно заказать приезд врача на дом.
Покупки со скидкой по бонусной программе, акциям и промокодам
Новые клиенты могут получить скидочные купоны только за то, что согласятся на получение push-уведомлений и сообщений на электронную почту. Также им полагается отдельный бонус на первую покупку. Кроме того, посетители сайта и пользователи приложения время от времени получают предложение запустить Колесо Фортуны или сыграть в мгновенную лотерею с практически гарантированным выигрышем. Это может быть промокод, бесплатная доставка или подарок.
Получить скидку от интернет-магазина Bethowen — задача совсем не сложная. Актуальные специальные предложения компании собраны на странице «Акции». Если на товар нет дисконта, можно воспользоваться одним из многочисленных бесплатных купонов. Магазин распространяет такие промо через партнерские площадки, включая нашу. Все действующие спецпредложения и промокоды продавца можно найти на этой странице.
Посетители сайта и приложения зоомагазина в любой момент могут присоединиться к бонусной программе Бетховен. Для получения карты участника достаточно заполнить анкету в личном кабинете. После этого уже при первом заказе клиент получит кэшбек 3%. По мере накопления объема покупок процент вырастет до 10%. Этими средствами можно оплатить до 50% следующего чека. Еще обладатели бонусных карт получают возможность покупать некоторые товары со скидкой по специальным ценам.
Как применить промокод на сайте Bethowen
Большинство промокодов дают право на скидку — на определенную сумму или процент от общей стоимости заказа. Отдельные предложения позволяют получить бесплатную доставку или подарок при покупке конкретных товаров. Схема активации купона зависит от наличия внутри кодовой комбинации. Если промокод отсутствует, бонус станет доступным сразу после перехода на страницу акции. При наличии кода нужно будет его сообщить для получения скидки. Порядок действий:
Скопировать комбинацию промокода.
Перейти на сайт зоомагазина.
Выбрать товары для помещения в корзину.
Перейти к оформлению заказа.
Вставить код купона в соответствующее поле и активировать.
Получить скидку и продолжить подачу заявки.
Бонус по промокоду обычно не суммируется с другими специальными предложениями интернет-магазина. На товары некоторых брендов (Chappi, Whiskas, Kitekat, Pedigree и др.) получить скидку по коду нельзя. У каждой акции есть конкретный срок действия, по истечении которого подарочное предложение перестает быть актуальным.
Доставка и оплата на сайте Бетховен
Забрать заказ можно в ближайшем магазине Бетховен или партнерском пункте выдачи в своем городе. Также доступны услуги курьера. Стоимость доставки, кроме всего прочего, зависит от суммы чека: если она выше установленного уровня, можно получить скидку или даже вовсе ничего не платить за транспортировку. Рассчитаться за покупку можно картой (на сайте, при получении) и наличными (при получении).