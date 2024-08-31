Новые клиенты могут получить скидочные купоны только за то, что согласятся на получение push-уведомлений и сообщений на электронную почту. Также им полагается отдельный бонус на первую покупку. Кроме того, посетители сайта и пользователи приложения время от времени получают предложение запустить Колесо Фортуны или сыграть в мгновенную лотерею с практически гарантированным выигрышем. Это может быть промокод, бесплатная доставка или подарок.

Получить скидку от интернет-магазина Bethowen — задача совсем не сложная. Актуальные специальные предложения компании собраны на странице «Акции». Если на товар нет дисконта, можно воспользоваться одним из многочисленных бесплатных купонов. Магазин распространяет такие промо через партнерские площадки, включая нашу. Все действующие спецпредложения и промокоды продавца можно найти на этой странице.

Посетители сайта и приложения зоомагазина в любой момент могут присоединиться к бонусной программе Бетховен. Для получения карты участника достаточно заполнить анкету в личном кабинете. После этого уже при первом заказе клиент получит кэшбек 3%. По мере накопления объема покупок процент вырастет до 10%. Этими средствами можно оплатить до 50% следующего чека. Еще обладатели бонусных карт получают возможность покупать некоторые товары со скидкой по специальным ценам.