Для клиентов интернет-магазина действует бонусная программа. При каждой покупке зарегистрированным покупателям на бонусную карту начисляется кэшбэк. Накопленными баллами можно оплачивать до 90% от суммы покупки. Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина и заполнить специальную форму.

Для отдельных товаров регулярно проводится акция «1+1». Например, при покупке упаковки сухого корма для домашнего животного вторая упаковка такого же товара добавляется бесплатно к заказу, если активировать промокод в корзине. Действует 1 раз для 1 клиента.

Скидка до 10% на первую покупку и 2% на две последующие предоставляется при покупке товаров по выгодным ценам на сумму от 3000 рублей. Для этого потребуется активировать один из промокодов в корзине. Коды на повторную покупку будут отправлены клиенту, найти их можно в личном кабинете. Акция действует даже при списании баллов с бонусной карты.

Дополнительная выгода до 7% постоянным и до 12% новым клиентам предоставляется по промокоду. Набор символов срабатывает только один раз в корзине. Обязательное условие — авторизация в личном кабинете интернет-магазина. Ограничения по сумме заказа не предусмотрены.