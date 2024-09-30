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Промокоды Четыре Лапы (Chetyre Lapy) на Август 2024

Сегодня в магазине Четыре Лапы доступно 18 купонов.

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Скидка 17% на сухой корм и 8% на повторные покупки сухого корма

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Скидка 17% на первый заказ сухого корма для собак и кошек

Скидка действует на сайте и в приложении, не суммируется с другими акциями. Минимальная сумма заказа 3000 рублей. Акции не суммируются с промокодами.

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Лучшие промокоды Четыре Лапы

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Промокод Скидка 17% на сухой корм и 8% на повторные покупки сухого корма WHI***
Промокод Скидка 20% на первый заказ и 7% на повторный заказ HDR***
Скидка До 2.7% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Подписка на регулярную доставку корма со скидкой не требуется
Скидка Акции и скидки на корма для животных и зоотовары не требуется
Скидка Пет-сервисы в одном месте не требуется
Скидка Защита от паразитов со скидкой не требуется
Скидка Гравировка на адреснике для питомца не требуется
Скидка Товары для кошек со скидкой не требуется
Скидка Скидка на товары для аквариумистики не требуется

Интернет-магазин Четыре Лапы

Сайт Четыре Лапы — это магазин товаров для питомцев, будь то собака, кошка или рептилия. Клиентам предоставляется услуга доставки товара от 1 часа по Москве, Санкт-Петербургу и 100 другим городам страны. Дополнительно через веб-портал можно оформить услугу груминга для своего питомца или подобрать корм онлайн, заполнив специальную форму.

Новым и постоянным клиентам компания предлагает воспользоваться купонами и промокодами для получения выгоды. Все актуальные предложения находятся на этой странице сайта.

Ассортимент товаров зоомагазина Четыре Лапы

Наибольшим спросом на сайте Четыре Лапы пользуются товары для собак. В нем есть корма, средства от блох, клещей и гельминтов, лакомства, лежанки и аксессуары. Они нередко участвуют в крупных распродажах со скидками до 70%. В большинстве случаев применять к ним код не надо, достаточно в этом разделе сайта из общего числа купонов найти подходящий.

Еще одна востребованная категория — продукция для кошек. На странице находится свыше 1500 товаров: это те же позиции, что и для собак, а также когтеточки, наполнители, лотки и целые игровые комплексы. Из других интересных позиций — вольеры, которые подойдут, например, для разводчиков кошек.

Акции сайта Четыре Лапы

Для клиентов интернет-магазина действует бонусная программа. При каждой покупке зарегистрированным покупателям на бонусную карту начисляется кэшбэк. Накопленными баллами можно оплачивать до 90% от суммы покупки. Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина и заполнить специальную форму. 

Для отдельных товаров регулярно проводится акция «1+1». Например, при покупке упаковки сухого корма для домашнего животного вторая упаковка такого же товара добавляется бесплатно к заказу, если активировать промокод в корзине. Действует 1 раз для 1 клиента. 

Скидка до 10% на первую покупку и 2% на две последующие предоставляется при покупке товаров по выгодным ценам на сумму от 3000 рублей. Для этого потребуется активировать один из промокодов в корзине. Коды на повторную покупку будут отправлены клиенту, найти их можно в личном кабинете. Акция действует даже при списании баллов с бонусной карты. 

Дополнительная выгода до 7% постоянным и до 12% новым клиентам предоставляется по промокоду. Набор символов срабатывает только один раз в корзине. Обязательное условие — авторизация в личном кабинете интернет-магазина. Ограничения по сумме заказа не предусмотрены.

Как активировать промокод на сайте

Чтобы баллы начислились на личный счет, перед совершением покупки рекомендуется войти в свой аккаунт. А для активации кода купона следует придерживаться инструкции: 

  1. Перейти в один из разделов интернет-магазина товаров для домашних питомцев.

  2. Под понравившимся товаром нажать на иконку корзины.

  1. Перейти к корзине, кликнув по ней в правом верхнем углу сайта Четыре Лапы. 

  2. Найти поле «Промокод».

  3. Вставить скопированный ранее код в отведенное поле.

  4. Кликнуть по кнопке «Применить».

Страница интернет-магазина Четыре Лапы автоматически обновится и на ней отобразится новая стоимость заказа с учетом примененного промокода. Останется указать контактные данные, способ доставки и оплатить заказ картой или любым другим удобным способом.