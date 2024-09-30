Промокоды Четыре Лапы (Chetyre Lapy) на Август 2024
Сегодня в магазине Четыре Лапы доступно 18 купонов.
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Интернет-магазин Четыре Лапы
Сайт Четыре Лапы — это магазин товаров для питомцев, будь то собака, кошка или рептилия. Клиентам предоставляется услуга доставки товара от 1 часа по Москве, Санкт-Петербургу и 100 другим городам страны. Дополнительно через веб-портал можно оформить услугу груминга для своего питомца или подобрать корм онлайн, заполнив специальную форму.
Новым и постоянным клиентам компания предлагает воспользоваться купонами и промокодами для получения выгоды. Все актуальные предложения находятся на этой странице сайта.
Ассортимент товаров зоомагазина Четыре Лапы
Наибольшим спросом на сайте Четыре Лапы пользуются товары для собак. В нем есть корма, средства от блох, клещей и гельминтов, лакомства, лежанки и аксессуары. Они нередко участвуют в крупных распродажах со скидками до 70%. В большинстве случаев применять к ним код не надо, достаточно в этом разделе сайта из общего числа купонов найти подходящий.
Еще одна востребованная категория — продукция для кошек. На странице находится свыше 1500 товаров: это те же позиции, что и для собак, а также когтеточки, наполнители, лотки и целые игровые комплексы. Из других интересных позиций — вольеры, которые подойдут, например, для разводчиков кошек.
Акции сайта Четыре Лапы
Для клиентов интернет-магазина действует бонусная программа. При каждой покупке зарегистрированным покупателям на бонусную карту начисляется кэшбэк. Накопленными баллами можно оплачивать до 90% от суммы покупки. Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина и заполнить специальную форму.
Для отдельных товаров регулярно проводится акция «1+1». Например, при покупке упаковки сухого корма для домашнего животного вторая упаковка такого же товара добавляется бесплатно к заказу, если активировать промокод в корзине. Действует 1 раз для 1 клиента.
Скидка до 10% на первую покупку и 2% на две последующие предоставляется при покупке товаров по выгодным ценам на сумму от 3000 рублей. Для этого потребуется активировать один из промокодов в корзине. Коды на повторную покупку будут отправлены клиенту, найти их можно в личном кабинете. Акция действует даже при списании баллов с бонусной карты.
Дополнительная выгода до 7% постоянным и до 12% новым клиентам предоставляется по промокоду. Набор символов срабатывает только один раз в корзине. Обязательное условие — авторизация в личном кабинете интернет-магазина. Ограничения по сумме заказа не предусмотрены.
Как активировать промокод на сайте
Чтобы баллы начислились на личный счет, перед совершением покупки рекомендуется войти в свой аккаунт. А для активации кода купона следует придерживаться инструкции:
Перейти в один из разделов интернет-магазина товаров для домашних питомцев.
Под понравившимся товаром нажать на иконку корзины.
Перейти к корзине, кликнув по ней в правом верхнем углу сайта Четыре Лапы.
Найти поле «Промокод».
Вставить скопированный ранее код в отведенное поле.
Кликнуть по кнопке «Применить».
Страница интернет-магазина Четыре Лапы автоматически обновится и на ней отобразится новая стоимость заказа с учетом примененного промокода. Останется указать контактные данные, способ доставки и оплатить заказ картой или любым другим удобным способом.