Промокоды ЗооМаг на Август
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Подробнее об интернет-магазине Зоомаг
Один из крупнейших интернет-магазинов зоотематики по доступным ценам предлагает любые товары для домашних питомцев, включая кошек, собак, птиц, грызунов, рептилий и рыбок. На сайте компании можно найти все: от широкого ассортимента кормов до огромного количества средств для ухода и содержания животных. Магазин гарантирует качество и свежесть продукции, консультирует по выбору товаров и имеет собственную курьерскую службу.
Из способов оплаты заказа доступны банковские карты, наличные и банковский перевод. Также при покупке товаров можно выбрать доставку на дом или самовывоз. При сумме заказа от 2000 рублей в столице действует бесплатная доставка. Кроме того, любой действующий в Zoomag промокод на еду и аксессуары для питомцев позволит вам значительно сэкономить на покупках.
Ассортимент товаров сайта Zoomag
В интернет-магазине Zoomag продается множество продукции для домашних животных:
большой выбор ветеринарных, сухих и влажных кормов;
витаминные, функциональные и повседневные лакомства;
пребиотики, пробиотики, витамины, добавки и лекарства;
широкий ассортимент средств от паразитов;
игрушки, аксессуары и амуниция, а также инструменты для груминга;
обширная коллекция вольеров и будок, клеток и аквариумов, лежанок и переносок;
лотки, все виды наполнителей для туалета и впитывающие пеленки;
шампуни, дезинфекторы и средства для устранения запахов и пятен.
Каталог на официальном сайте содержит товары брендов Royal Canin, Dog Chow, Felix, Nutri Plan, Pedigree, Vanish, «АгроВетЗащита», «Деревенские лакомства», «Чистые Лапки» и десятков других популярных марок.
Скидки и актуальные промокоды магазина
Для выгодной покупки товаров домашним питомцам на сайте магазина можно использовать разные специальные предложения.
Акции. В этом разделе вы найдете хорошие цены на отдельные товары и марки, например влажные корма или всю продукцию Royal Canin.
Скидки. При сумме покупки от 5500 рублей интернет-магазин дарит разовую скидку от 3% до 5%. При достижении общей суммы ваших заказов 30 000 рублей предоставляется постоянный дисконт 3%, который со временем может дорасти до 7%. Кроме того, можно воспользоваться скидкой 3% за самовывоз, и на любые заказы кормов Royal Canin и рационов Purina Pro Plan начисляется 5% кэшбэк.
Бесплатные купоны. Также используйте дисконтные предложения на нашем сайте, которые содержат действующий на Zoomag промокод или акцию. Среди них могут быть коды купонов на первую покупку для новых клиентов, эксклюзивные промокоды, выгодные предложения на отдельные бренды кормов и акции, которые распространяются на покупку любых необходимых товаров.
Как активировать на сайте Zoomag промокод
Воспользуйтесь промокодом, чтобы сэкономить как минимум 5–15% от стоимости заказа в интернет-магазине товаров для домашних животных.
Как применить промокод Зоомаг:
Откройте и скопируйте промокод.
На странице сайта магазина выберите товар, например корм Purina Pro Plan.
При оформлении заказа введите код купона в специальном поле и активируйте промокод Zoomag, нажав кнопку «Применить».
Стоимость товаров изменится в согласии со скидкой.
Но не каждый купон требует вводить промокод: некоторые из них открывают страницу с акционными позициями для домашних питомцев.