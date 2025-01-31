В интернет-магазине товаров для животных постоянно действуют распродажи. Скидки на избранные продукты, собранные в соответствующей рубрике, достигают 50% и более. Они доступны всем желающим. Такие акции могут распространяться как на продукты выбранных производителей, так и на целые категории товаров.

А рамках акций, проводимых совместно с поставщиками, клиенты могут получать скидки и подарки за дополнительные заказы. Например, при покупке двух упаковок корма третью можно получить бесплатно или с большим дисконтом.

Новые клиенты зоомагазина получают скидку 7% на первую покупку. Для ее начисления следует оформить подписку на новостную рассылку компании, а затем сделать заказ на сайте.

Дополнительную экономию позволяет получить бесплатная доставка. Ее интернет-магазин предлагает при заказе на сумму от 1 или 2 тыс. рублей в зависимости от города и выбранного способа пересылки. Бесплатным является и самовывоз покупок из ближайшего магазина Старая Ферма.

В зоомагазине действует акция «Нашли дешевле — снизим цену». Если вам удалось найти более выгодное предложение у конкурентов, сообщите об этом менеджеру, и компания предоставит дополнительный дисконт.

При заказе кормов для домашних животных клиентам доступна бесплатная консультация ветеринара-диетолога. Специалист подскажет, какой рацион лучше подобрать для питомца, исходя из его размеров, породы, возраста, образа жизни и других обстоятельств, а также поможет без стресса перевести любимца на здоровое питание.

Магазин Старая Ферма позволяет экономить, используя общедоступные и персональные купоны. Актуальные промокоды можно получать в рамках новостной рассылки на электронную почту, а также находить их на сайтах партнеров, страницах в социальных сетях и в других местах. С ними выгода становится максимальной.