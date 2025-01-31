Промокоды Старая ферма (Догит) на Август
Сегодня в магазине Старая ферма доступно 19 купонов.
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Скидка распространяется только на ПЕРВУЮ покупку продукции указанных брендов и не суммируется с другими скидками в каталоге товаров.
Скидка применяется к заказу автоматически, при его подтверждении менеджером Контакт-центра. Когда заказ будет собран в магазине, то у вас будет 3 дня, чтобы забрать его. Адреса самовывоза: 1) Жулебино, Улица Генерала Кузнецова, д. 17 2) Отрадное, Улица Отрадная, д. 16 3) Щелковская, Щелковское шоссе, д. 94 4) Коньково, Улица Островитянова, д. 18 5) Марьина Роща, Улица Шереметьевская, д. 20 6) Новокосино, ул. Кетчерская, д. 13 7) Выхино, ул. Сормовская, д. 6
Покупая открытку, Вы можете порадовать своих близких и помочь нуждающимся животным.
Теперь в Старой ферме можно расплатиться Долями. Оплачивайте 25% суммы и забирайте покупку. Стоимость заказа делится на 4 равных платежа, которые автоматически списываются в течение 6 недель с интервалом 14 дней. Как это работает: 1. Соберите корзину для вашего питомца. 2. Выберите способ оплаты «Долями» и нажмите кнопку «Оформить заказ». 3. В открывшейся форме проверьте состав заказа, укажите свои ФИО, номер телефона, дату рождения, почту и подтвердите оплату покупки. С карты спишется 25% от общей суммы. Ваши преимущества: Вы сразу получаете покупку, а полностью расплачиваетесь потом: можно устроить большой шопинг. «Долями» – это не кредит: никаких комиссий и процентных ставок. Вы выплачиваете только стоимость покупки. Чтобы пользоваться сервисом, не нужны документы – только данные покупателя. Расплачиваться «Долями» так же просто, как картой.
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Лучшие промокоды Старая ферма
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|Скидка 10% на средства по уходу Biogance
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|Скидка 10% на наполнители Catmania
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|Скидка 10% на корма Candycat для кошек на первую покупку
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|Дополнительная скидка 3% при самовывозе заказа
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Подробнее о зоомагазине Старая Ферма
Интернет-магазин Старая Ферма — известный бренд на рынке товаров для питомцев. Он работает с 2009 года и предлагает выбор продукции для животных, насчитывающий более 20 тыс. позиций. Здесь представлены товары от бюджетного до премиального сегмента, в числе которых — корма, гигиенические принадлежности, средства ухода, игрушки, ветеринарные препараты и другие категории. Купить их можно онлайн, с бесплатной доставкой или самовывозом. Акции и купоны интернет-магазина Dogeat помогут тратить на покупки меньше. Найти выгодные предложения всегда можно у нас в каталоге.
Большой выбор товаров для животных в интернет-магазине Старая Ферма
Выбор товаров для питомцев в магазине Старая Ферма включает продукцию для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб, рептилий и других экзотических животных. Зоомагазин предлагает корма и диетические добавки, аксессуары для содержания, игрушки, витамины, ветеринарные средства, гигиенические принадлежности и многое другое. Полный его каталог насчитывает свыше 20 тыс. наименований, доступных для заказа онлайн.
Ассортимент в интернет-магазине Dogeat представлен товарами известных российских и мировых брендов. В каталоге доступна продукция Royal Canin, Daily Dog, Purina, Gina, Brit, Savarra и других торговых марок с проверенной репутацией. Все товары поставляются официальными представительствами и дилерами, поэтому в их подлинности, качестве и свежести не может быть сомнений.
Акции и выгодные предложения магазина Старая Ферма
В интернет-магазине товаров для животных постоянно действуют распродажи. Скидки на избранные продукты, собранные в соответствующей рубрике, достигают 50% и более. Они доступны всем желающим. Такие акции могут распространяться как на продукты выбранных производителей, так и на целые категории товаров.
А рамках акций, проводимых совместно с поставщиками, клиенты могут получать скидки и подарки за дополнительные заказы. Например, при покупке двух упаковок корма третью можно получить бесплатно или с большим дисконтом.
Новые клиенты зоомагазина получают скидку 7% на первую покупку. Для ее начисления следует оформить подписку на новостную рассылку компании, а затем сделать заказ на сайте.
Дополнительную экономию позволяет получить бесплатная доставка. Ее интернет-магазин предлагает при заказе на сумму от 1 или 2 тыс. рублей в зависимости от города и выбранного способа пересылки. Бесплатным является и самовывоз покупок из ближайшего магазина Старая Ферма.
В зоомагазине действует акция «Нашли дешевле — снизим цену». Если вам удалось найти более выгодное предложение у конкурентов, сообщите об этом менеджеру, и компания предоставит дополнительный дисконт.
При заказе кормов для домашних животных клиентам доступна бесплатная консультация ветеринара-диетолога. Специалист подскажет, какой рацион лучше подобрать для питомца, исходя из его размеров, породы, возраста, образа жизни и других обстоятельств, а также поможет без стресса перевести любимца на здоровое питание.
Магазин Старая Ферма позволяет экономить, используя общедоступные и персональные купоны. Актуальные промокоды можно получать в рамках новостной рассылки на электронную почту, а также находить их на сайтах партнеров, страницах в социальных сетях и в других местах. С ними выгода становится максимальной.
Как активировать на сайте Старая Ферма промокод для получения дисконта
Чтобы получить дисконт, который доступен только при использовании промокода, необходимо:
Выбрать интересующую акцию, открыть ее купон и скопировать оттуда код.
Перейти в магазин и найти в каталоге товары, участвующие в акции, а затем добавить их в корзину.
Открыть меню корзины, чтобы начать оформление покупки, и найти там поле, в которое вставляется предоставленный магазином Старая Ферма промокод.
Активировать код, чтобы итоговая стоимость покупок изменилась.
Завершить оформление.
Если на товар распространяется действие общедоступной акции, то использовать промокод Старая Ферма возможно не всегда. В таком случае придется выбрать то из предложений, которое является более выгодным.