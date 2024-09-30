Сеть зоомагазинов несколько раз в месяц устанавливает дополнительные скидки в размере 15% на корма для кошек и собак. Товары для питомцев, доступные по выгодным ценам, отображаются на баннерах на главной странице сайта компании. Для получения дисконта не требуется соблюдать какие-либо условия. Кроме того, периодически сеть зоомагазинов запускает специальные предложения, в рамках которых покупатели могут воспользоваться скидками до 30–40%.

Держатели «Карты москвича» получают дисконт 3%. Надо ввести ее номер на сайте компании, чтобы скидка применилась к покупке. Предложение действует на весь ассортимент товаров для домашних питомцев из каталога сети зоомагазинов.

В Lubimchik можно оформить бонусную карту. На нее будет поступать кэшбэк 7% с каждой покупки. Им можно оплачивать до половины стоимости товаров для домашних питомцев из ассортимента сети зоомагазинов.