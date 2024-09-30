Промокоды Любимчик (Lubimchik) на Август
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О магазине Любимчик
ООО «Любимчик» — бизнес-проект московского предпринимателя Сергея Ракитского. Это сеть зоомагазинов, которая работает под одноименным брендом. Компания начала работу в 2020 году и продает корма и аксессуары для домашних животных на собственном сайте, на Яндекс Маркете, а также в наземных магазинах. Их полный список, адреса и часы работы можно посмотреть на официальном ресурсе Lubimchik.
Ассортимент зоомагазина Любимчик
Сеть зоомагазинов предлагает:
корма и лакомства;
ветеринарные средства;
лотки и наполнители;
миски и кормушки;
гигиенические товары для питомцев;
переноски, поводки, ошейники.
При оформлении заказа на товар любой категории клиент может активировать промокод Любимчик и получить дополнительную скидку от московской сети зоомагазинов.
Компания предлагает приобрести товары домашних питомцев только в Москве, самаре, Оренбургу и этим областям. Заказы из других регионов невозможны. Доставка выполняется курьером сети зоомагазинов и стоит 200 ₽, а при общей сумме покупки от 1500 ₽ она будет бесплатной.
Акции и промокоды сети зоомагазинов
Сеть зоомагазинов несколько раз в месяц устанавливает дополнительные скидки в размере 15% на корма для кошек и собак. Товары для питомцев, доступные по выгодным ценам, отображаются на баннерах на главной странице сайта компании. Для получения дисконта не требуется соблюдать какие-либо условия. Кроме того, периодически сеть зоомагазинов запускает специальные предложения, в рамках которых покупатели могут воспользоваться скидками до 30–40%.
Держатели «Карты москвича» получают дисконт 3%. Надо ввести ее номер на сайте компании, чтобы скидка применилась к покупке. Предложение действует на весь ассортимент товаров для домашних питомцев из каталога сети зоомагазинов.
В Lubimchik можно оформить бонусную карту. На нее будет поступать кэшбэк 7% с каждой покупки. Им можно оплачивать до половины стоимости товаров для домашних питомцев из ассортимента сети зоомагазинов.
Как использовать купон и промокод Любимчик
В сети зоомагазинов действует система промокодов и купонов. По ним предоставляются дополнительные скидки, величина которых может составлять более половины от стоимости товаров для домашних питомцев из ассортимента ритейлера. Найти действующий промокод Любимчик можно на этой страннице.
Чтобы активировать актуальный купон и приобрести корм или аксессуары для животных по выгодным ценам, нужно кликнуть по подходящему скидочному предложению с этой страницы, а после перехода на ресурс сети зоомагазинов сделать покупку. Дисконт на товары для домашних питомцев будет применен автоматически.
Активация промокода зоомагазина немного отличается. Для нее потребуется:
Изучить собранные на этом сайте промокоды и скопировать подходящий.
Открыть сайт сети зоомагазинов и кликнуть по нужному товару для домашних питомцев.
Поместить выбранную позицию каталога в корзину и перейти в нее.
Найти специальное поле «Промокод», вставить туда скопированный код и кликнуть по символу стрелки.
Заполнить все поля анкеты и закончить оформление заказа на сайте торговой сети.
Когда пользователь перейдет к оплате, стоимость выбранных товаров для домашних животных будет уменьшена в соответствии с номиналом использованного промокода зоомагазина.