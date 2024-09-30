Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Любимчик

Промокоды Любимчик (Lubimchik) на Август

Сегодня в магазине Любимчик доступно 14 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
300Р
Промокод
Скачай приложение - получи скидку 300 рублей на первый заказ
Действует до До 30.9.2024
Применили 8 раз
Показать код
300Р
300Р
Промокод
Скидка 300 рублей на сухие корма весом от 8 кг
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Показать код
300Р
Акция
Ветеринарная аптека по выгодным ценам
Действует до До 31.3.2025
Применили 5 раз
Использовать скидку
3%
Акция
Скидка по карте москвича 3%
Действует до До 31.12.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
3%
104Р
Акция
Корма и лакомства для грызунов от 104 рублей
Действует до До 30.11.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
104Р
180Р
Акция
Наполнители для кошек от 180 рублей
Действует до До 7.9.2024
Использовать скидку
180Р
Акция
Витамины и пищевые добавки для собак и кошек по выгодным ценам
Действует до До 5.10.2024
Использовать скидку
Акция
Груминг и косметика для кошек и собак
Действует до До 9.11.2024
Использовать скидку
Акция
Банк еды «Русь» и зоомагазин «Любимчик» собирают средства на помощь животным в приютах
Действует до До 31.12.2024
Использовать скидку
300Р
Акция
Подпишитесь на нашу рассылку и получите скидку 300 рублей на первый заказ в интернет-магазине Москвы и МО
Действует до До 31.10.2024
Использовать скидку
300Р
42Р
Акция
Лакомства и кости для собак от 42 рублей
Действует до До 5.10.2024
Использовать скидку
42Р
1191Р
Акция
Лежаки и домики для кошек от 1191 рублей
Действует до До 31.1.2025
Использовать скидку
1191Р
280Р
Акция
Ошейники и амуниция для собак от 280 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
280Р
1700Р
Акция
Переноски для собак от 1700 рублей
Действует до До 28.2.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку
1700Р

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

11%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 11% на заказы от 3000 рублей
Действует до До 30.6.2024
Применили 172 раза
Показать код
11%
10%
Промокод
Скидка 10% на заказы от 3000 рублей, не суммируется с другими акциями
Действует до До 30.6.2024
Применили 4 раза
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка 10% на заказы от 3000 рублей
Действует до До 31.5.2024
Применили 1 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка 10% на заказы от 3000 рублей, не суммируется с другими акциями
Действует до До 30.4.2024
Применили 5 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка 10% на заказы от 3000 рублей
Действует до До 31.3.2024
Показать код
10%

Похожие магазины

Четыре Лапы
Zoomag
Ле Муррр
Petshop
Зоозавр
Старая ферма
Бетховен

Часто задаваемые вопросы про Любимчик

На какие товары для домашних питомцев можно получить дисконт?

Где найти актуальный промокод Lubimchik для получения дополнительных скидок?

Сколько по времени действует промокод сети зоомагазинов?

Все ли промокоды с данной страницы актуальны?

Как получить скидку от ритейлера?

Лучшие промокоды Любимчик

Тип купона Описание Код
Промокод Скачай приложение - получи скидку 300 рублей на первый заказ LUB***
Промокод Скидка 300 рублей на сухие корма весом от 8 кг ГОЛ***
Скидка Ветеринарная аптека по выгодным ценам не требуется
Скидка Скидка по карте москвича 3% не требуется
Скидка Корма и лакомства для грызунов от 104 рублей не требуется
Скидка Наполнители для кошек от 180 рублей не требуется
Скидка Витамины и пищевые добавки для собак и кошек по выгодным ценам не требуется
Скидка Груминг и косметика для кошек и собак не требуется
Скидка Банк еды «Русь» и зоомагазин «Любимчик» собирают средства на помощь животным в приютах не требуется
Скидка Подпишитесь на нашу рассылку и получите скидку 300 рублей на первый заказ в интернет-магазине Москвы и МО не требуется

О магазине Любимчик

ООО «Любимчик» — бизнес-проект московского предпринимателя Сергея Ракитского. Это сеть зоомагазинов, которая работает под одноименным брендом. Компания начала работу в 2020 году и продает корма и аксессуары для домашних животных на собственном сайте, на Яндекс Маркете, а также в наземных магазинах. Их полный список, адреса и часы работы можно посмотреть на официальном ресурсе Lubimchik.

Ассортимент зоомагазина Любимчик

Сеть зоомагазинов предлагает:

  • корма и лакомства;

  • ветеринарные средства;

  • лотки и наполнители;

  • миски и кормушки;

  • гигиенические товары для питомцев;

  • переноски, поводки, ошейники.

При оформлении заказа на товар любой категории клиент может активировать промокод Любимчик и получить дополнительную скидку от московской сети зоомагазинов.

Компания предлагает приобрести товары домашних питомцев только в Москве, самаре, Оренбургу и этим областям. Заказы из других регионов невозможны. Доставка выполняется курьером сети зоомагазинов и стоит 200 ₽, а при общей сумме покупки от 1500 ₽ она будет бесплатной.

Акции и промокоды сети зоомагазинов

Сеть зоомагазинов несколько раз в месяц устанавливает дополнительные скидки в размере 15% на корма для кошек и собак. Товары для питомцев, доступные по выгодным ценам, отображаются на баннерах на главной странице сайта компании. Для получения дисконта не требуется соблюдать какие-либо условия. Кроме того, периодически сеть зоомагазинов запускает специальные предложения, в рамках которых покупатели могут воспользоваться скидками до 30–40%.

Держатели «Карты москвича» получают дисконт 3%. Надо ввести ее номер на сайте компании, чтобы скидка применилась к покупке. Предложение действует на весь ассортимент товаров для домашних питомцев из каталога сети зоомагазинов.

В Lubimchik можно оформить бонусную карту. На нее будет поступать кэшбэк 7% с каждой покупки. Им можно оплачивать до половины стоимости товаров для домашних питомцев из ассортимента сети зоомагазинов.

Как использовать купон и промокод Любимчик

В сети зоомагазинов действует система промокодов и купонов. По ним предоставляются дополнительные скидки, величина которых может составлять более половины от стоимости товаров для домашних питомцев из ассортимента ритейлера. Найти действующий промокод Любимчик можно на этой страннице.

Чтобы активировать актуальный купон и приобрести корм или аксессуары для животных по выгодным ценам, нужно кликнуть по подходящему скидочному предложению с этой страницы, а после перехода на ресурс сети зоомагазинов сделать покупку. Дисконт на товары для домашних питомцев будет применен автоматически.

Активация промокода зоомагазина немного отличается. Для нее потребуется:

  1. Изучить собранные на этом сайте промокоды и скопировать подходящий.

  2. Открыть сайт сети зоомагазинов и кликнуть по нужному товару для домашних питомцев.

  3. Поместить выбранную позицию каталога в корзину и перейти в нее.

  4. Найти специальное поле «Промокод», вставить туда скопированный код и кликнуть по символу стрелки.

  5. Заполнить все поля анкеты и закончить оформление заказа на сайте торговой сети.

Когда пользователь перейдет к оплате, стоимость выбранных товаров для домашних животных будет уменьшена в соответствии с номиналом использованного промокода зоомагазина.