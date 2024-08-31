Промокоды Московский ювелирный завод (Miuz) на Август
Сегодня в магазине Московский ювелирный завод доступно 14 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Московский ювелирный завод
Может ли магазин изготовить украшение по эскизу заказчика?
Как уменьшить или увеличить размер кольца?
В каких торговых точках есть мастерские по ремонту изделий?
Можно ли отложить украшение, позвонив в телефон?
Почему на разные размеры одной модели отличаются цены?
Лучшие промокоды Московский ювелирный завод
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О ритейлере Miuz
Российская торговая сеть от Miuz включает 84 флагманов, дисконтов и островных точек продаж в Москве и еще сотни магазинов, расположенных по всей России. Предприятие создано в 1920 году, а в 90-е вошло в транснациональный концерн с полным производственным циклом, от добычи драгоценных ископаемых до продажи готовых изделий через фирменную торговую сеть.
В онлайн-маркете Miuz предлагаются украшения из золота и серебра со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней, центральное место из которых занимают бриллианты. При производстве используются современные технологии и ручной труд ювелиров, что обеспечивает традиционное качество изделий.
Предприятие предлагает коллекционерам и инвесторам уникальную возможность для вложения средств. Здесь можно приобрести сертифицированные бриллианты весом от 0,70 карата по рыночной стоимости с возможностью возврата. При этом рассчитаться за драгоценность можно в течение нескольких лет. В онлайн-магазине предусмотрена дисконтная программа, акции, распродажи и выгодные промокоды, благодаря которым можно сэкономить тысячи рублей на покупке ювелирного изделия.
Популярные изделия ритейлера
В каталоге онлайн-магазина Miuz — тысячи моделей из драгоценных металлов и жемчуга с различными вставками. Самыми популярными категориями являются украшения с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Украшения включены в тематические линейки: для пар, детей, помолвочные, свадебные, исторические и др.
Программа лояльности Московского ювелирного завода
У покупателей онлайн-маркета есть возможность вступить в клуб Miuz и иметь постоянную скидку, которая растет по мере увеличения суммы общих расходов, сделанных в сети. Также члены клуба получают спецпредложения и подарки ко дню рождения.
Для регистрации в клубе необходимо сделать хотя бы одну покупку в физическом салоне сети, заполнить анкету участника и стать владельцем карты лояльности. Участие в программе подразумевает накопительную скидку:
при совокупных заказах до 100 тыс. рублей клиент получает серебряную карту, 5% скидки на весь ассортимент и 1% — на сертифицированные бриллианты;
от 100 до 300 тыс. — золотую с 7% и 2% скидки;
от 300 тыс. до 2 млн — платиновую с 10% и 3% скидки;
от 2 млн — VIP с 12% и 5% дисконта.
Совокупная сумма рассчитывается исходя из сделанных и оплаченных в онлайн-маркете заказов и покупок в торговой сети. При возврате товара уплаченная за отказной товар сумма вычитается из общих накоплений.
Уровень VIP дает клиентам персональную скидку за 14 дней до и после даты рождения, индивидуальный сервис и доступ к закрытым мероприятиям торговой сети. Также VIP-клиенты получают сервисную карту на 36 месяцев и могут бесплатно заказать эскиз и гравировку украшения.
Способы оплаты
За заказы, сделанные в онлайн-маркете, можно расплатиться наличными и платежной картой в момент доставки заказа. Еще можно перечислить полную предоплату онлайн при оформлении покупки на сайте. За покупки от 40 тысяч рублей можно рассчитаться только картой в момент доставки и онлайн на сайте, а при заказе от 200 тысяч рублей товар передается в транспортную службу только после полной предоплаты.
Также заказ можно оформить в кредит через банки-партнеры ритейлера. Кредит не выдается на заказы, сделанные до пунктов выдачи, и на изделия стоимостью более полумиллиона рублей. Кредит на сумму более 500 тысяч рублей можно оформить только в магазинах торговой сети.
Условия доставки
Клиент может оформить заказ с курьерской доставкой, в офисы выдачи или в салон фирменной сети. Срок доставки зависит от населенного пункта и составляет от 1 до 20 календарных дней. Транспортные услуги предоставляются ТК Вестовой, Pony Express, СДЭК и собственной курьерской службой ритейлера.
Условия возврата
Заказчик вправе отказаться от заказанного изделия в любое время до момента подписания отгрузочных документов. После получения товар можно вернуть по любой причине в течение семи дней с момента доставки. Условием возврата служит сохранность первоначального вида, характеристик и отгрузочных документов. После возврата товара на склад продавца ритейлер вернет деньги через 10 дней с момента выставления заказчиком требования об обратном перечислении средств.
При обнаружении заводского брака возврат товара производится в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Как активировать промокод онлайн-маркета Московский ювелирный завод
Здесь опубликованы скидочные купоны, содержащие описание акций и промокодов ритейлера.
Чтобы применить промокод, нужно:
Почитать условия купонов и кликнуть на подходящий конкретной покупке.
В онлайн-маркете, куда перенаправит сервис, выбрать украшения и добавить их в корзину.
Вставить промокод в предназначенное поле и нажать «Применить».
Кликнуть «Оформить заказ».
Действующий промокод можно применить только один раз. Если он не сработал, нужно проверить корзину на наличие изделия с максимальными скидками. На акционные позиции и некоторые категории изделий действие промокодов может не распространяться.