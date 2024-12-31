Ювелирочка – это интернет-магазин компании «Телеритейл», который предлагает ассортимент ювелирных изделий. Здесь можно заказать онлайн кольца, подвески, кулоны, серьги, цепочки, колье и другие украшения. В каталоге также доступны религиозная атрибутика, столовое серебро, подарки и сувениры из благородных металлов, с драгоценными камнями. Прямые трансляции с обзорами украшений позволяют познакомиться с ними ближе, чтобы внимательно рассмотреть и выбрать лучший вариант. А акции, подарки и промокоды UVI сделают драгоценности доступнее.