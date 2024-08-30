Ассортимент ювелирных украшений в интернет-магазине компании насчитывает больше 1 млн единиц. Клиент может приобрести любые браслеты, серьги, подвески или цепочки по доступным ценам. Самая популярная категория — «Кольца». Есть классические варианты с фианитами, бриллиантами, золотые и серебряные, позолоченные или выполненные из белого золота.

Также спросом пользуются отдельные коллекции ювелирных украшений. Например, одна из последних — «Фламинго». Сеть салонов Бронницкий Ювелир позиционирует ее как роскошный вариант для девушек, которые являются поклонницами белого золота, бриллиантов и морганитов. Любое изделие можно приобрести со скидкой, активировав специальный промокод или списав на официальном сайте накопленные баллы с прошлых покупок.

Нельзя не отметить столовые приборы, каждый из которых — произведение искусства. Они продаются по лучшим ценам со средним размером дисконта 15%. Есть варианты для женщин, мужчин и детей, а помимо серебра, встречаются медь, латунь и мельхиор. При их заказе возможно использование карты лояльности, чтобы получить еще большую скидку от бренда ювелирных украшений.