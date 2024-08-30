Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Бронницкий ювелир

Промокоды Бронницкий ювелир на Август

Сегодня в магазине Бронницкий ювелир доступно 7 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
10%
Промокод
Скидка 10% на первый заказ в приложении

Скидка по промокоду суммируется с другими акциями до 30%

Действует до До 30.8.2024
Применили 84 раза
Показать код
10%
Бронницкий ювелир
Акция
До 2.9% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 26.3.2025
Применили 3 раза
Использовать скидку
2.9%
Акция
30000 бонусов за установку приложения
Действует до До 30.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
85%
Акция
Скидки до 85% на товары из подборки OUTLET
Действует до До 30.8.2024
Использовать скидку
85%
10%
Акция
Скидка 10% в подарок на день рождения
Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
10%
Акция
Скупка и обмен ювелирных украшений
Действует до До 30.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
Экспресс доставка за один час
Действует до До 30.8.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

25%
Промокод
Украшения из подборки со скидкой 25%
Действует до До 16.6.2024
Применили 3 раза
Показать код
25%
20%
Промокод
Дополнительная скидка 20%
Действует до До 9.6.2024
Применили 5 раз
Показать код
20%
20%
Промокод
Скидка 20% на весь ассортимент
Действует до До 6.6.2024
Применили 3 раза
Показать код
20%
10%
Промокод
По купону дополнительная скидка 10% на коллекцию "Морея"
Действует до До 31.5.2024
Показать код
10%
7%
Промокод
Дополнительная скидка 7% на покупки
Действует до До 12.5.2024
Применили 5 раз
Показать код
7%

Похожие магазины

Amberholl
Московский ювелирный завод
Ювелирочка
Svetlov

Часто задаваемые вопросы про Бронницкий ювелир

Как получить промокод Бронницкий Ювелир?

На какие украшения действует дисконт в магазине Бронницкий Ювелир?

Как получить выгоду на сайте Бронницкий Ювелир?

Все промокоды ювелирного завода актуальны?

Сколько действуют промокоды?

Лучшие промокоды Бронницкий ювелир

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 10% на первый заказ в приложении МПР***
Скидка До 2.9% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка 30000 бонусов за установку приложения не требуется
Скидка Скидки до 85% на товары из подборки OUTLET не требуется
Скидка Скидка 10% в подарок на день рождения не требуется
Скидка Скупка и обмен ювелирных украшений не требуется
Скидка Экспресс доставка за один час не требуется

Информация о сайте Бронницкий Ювелир

Ресурс Бронницкий Ювелир — это сайт бренда, который занимается созданием и продажей собственных изделий и от сторонних брендов. Купить ювелирные украшения может пользователь из любой части страны. Ювелирный завод отправит изделие в любую точку. А если из коллекции украшений в интернет-магазине пользователю ничего не приглянется, он может оформить заказ по индивидуальному запросу. 


На этой странице собраны все актуальные купоны и промокоды от ювелирного завода, которыми можно воспользоваться в любой момент, так как все предложения актуальны.

Ассортимент ювелирных украшений на сайте Бронницкого Ювелира

Ассортимент ювелирных украшений в интернет-магазине компании насчитывает больше 1 млн единиц. Клиент может приобрести любые браслеты, серьги, подвески или цепочки по доступным ценам. Самая популярная категория — «Кольца». Есть классические варианты с фианитами, бриллиантами, золотые и серебряные, позолоченные или выполненные из белого золота. 

Также спросом пользуются отдельные коллекции ювелирных украшений. Например, одна из последних — «Фламинго». Сеть салонов Бронницкий Ювелир позиционирует ее как роскошный вариант для девушек, которые являются поклонницами белого золота, бриллиантов и морганитов. Любое изделие можно приобрести со скидкой, активировав специальный промокод или списав на официальном сайте накопленные баллы с прошлых покупок. 

Нельзя не отметить столовые приборы, каждый из которых — произведение искусства. Они продаются по лучшим ценам со средним размером дисконта 15%. Есть варианты для женщин, мужчин и детей, а помимо серебра, встречаются медь, латунь и мельхиор. При их заказе возможно использование карты лояльности, чтобы получить еще большую скидку от бренда ювелирных украшений.

Акции и промокоды сайта Бронницкий Ювелир

Самое популярное предложение интернет-магазина — это программа лояльности с начислением бонусов за каждую совершенную покупку. Зарегистрированным пользователям выдается карта, она действует при оформлении заказа через интернет-магазин и в физических точках продаж. 

Еще одна популярная акция — скидки 30% по уникальному коду купона. Действует для новых и постоянных клиентов ювелирного бренда. Предварительно нужно авторизоваться, добавить товар в корзину и перед совершением выгодной покупки активировать для сайта Бронницкий Ювелир промокод. Сразу же отобразится новая уменьшенная стоимость покупки. 

В разделе «Outlet» собраны все товары из старых и новых коллекций с дисконтом до 85%. На выгодное предложение не действуют дополнительные промокоды. Установленная цена — итоговая, увеличить ее невозможно. Потребуется выбрать купон Бронницкий Ювелир, добавить к покупке ювелирные украшения с камнями и без, а после добавить в корзину. Общая сумма скидки отобразится при переходе на страницу оформления заказа.

Как активировать промокод на сайте Бронницкого Ювелира

Активация промокода на сайте ювелирного бренда — процедура, которая займет не больше 1–2 минут. Чтобы получить скидку, нужно следовать небольшой инструкции: 

  1. Перейти в один из разделов. 

  2. Кликнуть на понравившееся украшение. 

  3. Выбрать из списка размер. 

  4. Нажать на кнопку «В корзину». 

  1. Нажать на изображение корзины. 

  2. Найти поле «Промокод».

  3. Вставить скопированный промокод в отведенное поле. 

  4. Кликнуть на стрелочку. 

Страница интернет-магазина обновится, и отобразится стоимость товара с выгодой, для которого был применен купон. Останется ввести личные данные, указать способ оплаты и получения товара.