Амберхолл — это интернет-магазин одноименной калининградской фабрики, занимающейся выпуском ювелирных украшений из янтаря и драгоценных металлов. Компания с 1995 года производит кольца, серьги, подвески, кулоны, бусы, сувениры и другие драгоценности из золота, серебра и прочих материалов, инкрустированные натуральным камнем, и цельные янтарные изделия. В каталоге также представлены посуда, картины, четки, настольные игры из этого балтийского камня. Купить их по выгодным ценам с доставкой по России помогут акции и промокоды Amberholl.