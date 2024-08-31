На сайте Svetlov продаются стильные украшения, выпускающиеся Белгородским ювелирным заводом. В ассортименте отечественного бренда есть изделия, в состав которых входят золото и серебро, бриллианты, цветные камни и фианиты. Фирменный каталог содержит большой выбор обручальных и обычных колец, серег, подвесок, браслетов, цепочек, колье и часов. Также в магазине есть эксклюзивные аксессуары и возможность индивидуального заказа. При покупке используйте рассрочку, бесплатную доставку продукции с примеркой и скидки по промокодам.