Промокоды Курьер Сервис Экспресс (CSE) на Август
Сегодня в магазине Курьер Сервис Экспресс доступно 12 купонов.
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Акция
Доставке сборного груза со скидкой 60% от изначального тарифа
Действует до До 30.1.2025
Применили 3 раза
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10%
Акция
До 10% скидки постоянным клиентам
Действует до До 28.2.2025
Применили 1 раз
10%
Акция
Бесплатное мобильное приложение
Действует до До 31.3.2025
20%
Акция
Скидки до 20% на главное странице
Действует до До 28.2.2025
Применили 1 раз
20%
60%
Акция
Скидка 60% на доставку сборных грузов
Действует до До 31.3.2025
60%
Акция
Сервис 24/7 для всех
Действует до До 31.1.2025
Акция
Выгодные тарифы для юридических лиц
Действует до До 31.3.2025
Акция
Калькулятор доставки на сайте
Действует до До 31.3.2025
Акция
Онлайн расчет стоимости доставки
Действует до До 26.8.2024
Акция
Возможность страхования вложений стоимостью до 3 миллионов рублей
Действует до До 31.8.2024
10%
Акция
Скидки до 10% для клиентов компании
Действует до До 4.4.2025
10%
1000000Р
Акция
Доход до 1 000 000 рублей по франшизе
Действует до До 31.3.2025
1000000Р
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Акция
Отчет по размещенному на складе грузу для каждого клиента
Действует до До 30.6.2024
50%
Акция
До -50% на курьерскую доставку за сутки
Действует до До 25.6.2024
50%
Акция
Множество дополнительных услуг
Действует до До 30.4.2024
1000000
Акция
Доход до 1000000 рублей по франшизе
Действует до До 29.2.2024
1000000
Акция
Быстрая доставка до пункта назначения
Действует до До 31.1.2024
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Лучшие промокоды Курьер Сервис Экспресс
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Доставке сборного груза со скидкой 60% от изначального тарифа
|не требуется
|Скидка
|До 10% скидки постоянным клиентам
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное мобильное приложение
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 20% на главное странице
|не требуется
|Скидка
|Скидка 60% на доставку сборных грузов
|не требуется
|Скидка
|Сервис 24/7 для всех
|не требуется
|Скидка
|Выгодные тарифы для юридических лиц
|не требуется
|Скидка
|Калькулятор доставки на сайте
|не требуется
|Скидка
|Онлайн расчет стоимости доставки
|не требуется
|Скидка
|Возможность страхования вложений стоимостью до 3 миллионов рублей
|не требуется