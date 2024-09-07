Для выгодных покупок в сети музыкальных магазинов можно использовать специальные предложения, позволяющие получить скидку от розничной цены.

На сайте магазина есть разделы «Акции», «Распродажа», «Снижение цен», «Комплекты со скидкой» и «Дисконт Музторг». В них вы найдете все позиции, на которые предоставляется скидка — от действующих акций до уценки.

Также в магазинах сети есть программа лояльности. Для участия в ней достаточно на сайте или офлайн получить клубную карту. По правилам клубной программы уже на первую покупку по карте предоставляется накопитальная скидка, которая растет с увеличением общей суммы заказов и составляет от 3% до 10%. Кроме того, постоянным клиентам бонусами возвращается 5% от стоимости заказа. Ими можно оплачивать до 30% каждой покупки.

И, наконец, чтобы заказывать любые товары на выгодных условиях с дополнительной скидкой, используйте промокоды. Для этого выбирайте купон Muztorg с секретным кодом среди лучших предложений, публикуемых нашим сайтом.