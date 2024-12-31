Мосплитка — онлайн-магазин керамической плитки и сантехнической продукции. Его каталог насчитывает более 130 тысяч позиций. Заказать их можно онлайн с доставкой по всей стране. Компания предлагает ассортимент плитки, керамогранита, мебели для санузлов и ванных, сантехники. В наличии также имеется осветительная техника, товары для водопровода и отопления, насосы для водоснабжения и канализации. На сайте регулярно проходят акции, позволяющие купить сантехнику и плитку со скидками. Найти актуальные купоны Мосплитки можно на этой странице.