Окси2 — интернет-магазин, который предлагает оборудование для дыхания. В каталоге продавца собраны аппараты для ИВЛ, кислородные баллоны и концентраторы, физиотерапевтические приборы, респираторы и многое другое. Также ритейлер предлагает товары для ухода за пациентами в медучреждениях: больничные койки, биотуалеты, утки, гигиенические пакеты. Сэкономить на товарах Окси2 можно посредством активации промокода компании. Актуальная информация о скидках, дисконт-кодах и других промо продавца собрана на этой странице.