Парфюмерный дом Lancome основан французом Арманом Петижаном в 1935 году с выпуска пяти ароматов, которые быстро вывели марку на местный рынок. Тремя годами позже компания открыла линию косметики, выпустив розово-красную помаду с ароматом роз, которая оставалась бестселлером в течение следующих 30 лет. В 1964 Ланком стал частью концерна L'Oréal как бренд парфюмерии и средств по уходу за кожей класса люкс. В разное время амбассадорами марки выступали звезды мирового масштаба, в числе которых Изабелла Росселлини, Джулия Робертс, Кейт Уинслет и Пенелопа Крус.

Компания продолжает держать руку на пульсе меняющегося мира парфюмерии и косметики, ежегодно выпуская изысканные ароматы, декоративную косметику и инновационные средства по уходу за кожей.

Продукты Lancome доступны во всех уголках земного шара, в том числе в России. Купить парфюмерию и косметику бренда можно в сетевых магазинах и фирменном онлайн-бутике. Марка относится к категории люкс, что обуславливает соответствующий уровень цен. В целях экономии можно применить к покупке в интернет-магазине промокод и получить персональную скидку на заказ.

Популярные продукты Lancome

Бессменной популярностью среди покупательниц пользуется парфюмированная вода La Vie Est Belle, Trésor и La Vie Est Belle Eau De в объемах 30, 40, 50, 75 и 100 мл. Также большой спрос есть на подарочные наборы, включающие эти ароматы, и другие продукты бренда. Из мужской парфюмерии часто покупают селективный парфюм и трендовые ароматы Hypnose Homme.

Среди популярных продуктов декоративной косметики числится тушь для ресниц с эффектом регулируемого объема Hypnôse, дышащая тональная основа Teint idole ultra 24h long wear foundation, легкий консилер с полным покрытием Teint idole ultra wear all over.

Из уходовых продуктов популярны антивозрастная сыворотка для лица Advanced génifique face serum, крем для глаз Advanced Génifique, восстанавливающий и осветляющий крем Absolue revitalizing, подтягивающий крем для лица и шеи Rénergie lift multi-action, крем для рук Confort Crème Mains и другие позиции.

Программа лояльности Lancome Elite Rewards

Клиенты интернет-магазина копят баллы за совершенные покупки и оплачивают ими до 40% новых заказов или меняют бонусы на подарки. При расходах до 50 тысяч рублей кэшбэк составит 1%, с 50 до 150 тысяч рублей – 5%, со 150 до 400 тысяч рублей – 7%, от 400 тысяч рублей – 10%.

Начиная со второго уровня, который соответствует золотому статусу, клиенту открывается возможность оплачивать баллами новые заказы. С третьего (платинового) статуса покупателю даются скидки от партнеров магазина, дарятся презенты и мини-форматы продуктов к каждому заказу. Клиенты четвертого бриллиантового статуса в дополнение к вышеперечисленным привилегиям получают персональные приглашения на закрытые мероприятия от бренда. При отсутствии покупок в течение 120 дней бриллиантовый и платиновый уровень возвращается на предыдущую ступень. Ниже золотого уровень понижаться не может.

Кроме как за заказы, баллы начисляются за подписку на рекламно-новостную рассылку Ланком, отзывы и привязку своих социальных сетей к профилю на сайте магазина. При этом в зачет для начисления бонусов идут только 3 отзыва в месяц о купленных за последние 12 месяцев товарах.

Способы оплаты

Оплатить заказ можно онлайн на сайте картами платежных систем Visa, MasterCard и Мир, а также через сервис Apple Pay. Допустим расчет наличными при получении заказа у курьера или в пункте самовывоза. При доставке через некоторые ТК и пункты самовывоза оплата наличными по факту получения товара невозможна. Заказы, превышающие по сумме 40 тысяч рублей, оплачиваются только безналичным способом.

Доставка из магазина

Бесплатная доставка доступна по всей России при заказе от определенной суммы. В остальных случаях стоимость транспортных услуг зависит от региона, способа получения и тарифов транспортных компаний, среди которых Стриж, CDEK и DPD. Кроме курьерской службы, клиентам магазина доступен самовывоз из офисов PickPoint, CDEK и DPD.

Условия возврата

В момент доставки или получения посылки самовывозом клиенту необходимо в присутствии курьера (сотрудника ПВЗ) проверить целостность упаковки и внутреннее содержимое заказа. При обнаружении несоответствий курьер или сотрудник ПВЗ составит акт о возврате товара.

Если дефект обнаружен после получения посылки, нужно незамедлительно сообщить об этом консультантам Lancome по телефону горячей линии интернет-магазина. Возврат в этом случае возможен в течение 7 дней после передачи товара при условии сохранения его вида и потребительских свойств, а также документов, подтверждающих факт и условия покупки.

Для согласования возврата покупателю нужно заполнить заявление, а потом вместе с фотографиями товара и копиями документов на оплату отправить на адрес электронной почты интернет-магазина.