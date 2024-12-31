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Промокоды HobbyGames на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Хобби Геймс доступно 28 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Hobby Games

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Лучшие промокоды Hobby Games

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Скидка Наборы настольных игр со скидкой 15% не требуется
Скидка Предзаказ настольных игр не требуется

Об интернет-магазине Хобби Геймс

Интернет-магазин Хобби Геймс служит представительством Hobby World — компании, входящей в топ-10 производителей настольных игр в мире. Hobby Games располагает сетью из более 100 магазинов в РФ с ассортиментом из более 7000 настольных игр. Ежегодно компания выпускает более 70 новых игр, а годовой оборот Hobby World превышает 1 млрд рублей.


В розничных магазинах и на сайте Хобби Геймс постоянно проводятся акции, публикуются коды скидок, действует программа лояльности, генерируются купоны с актуальными промокодами и другими специальными предложениями. Выгодные скидки делают товары Хобби Геймс доступными для каждого любителя настольных игр.

Ассортимент магазина Hobbygames

На сайте интернет-магазина Hobby Games огромный ассортимент следующих игр:

Настольные. В их числе детские, семейные игры, экономические и другие виды настольных игр.

Карточные. В этом разделе предлагаются как коллекционные, так и живые игры.

Ролевые. В ходе этих игр, таких как Dungeons and Dragons и Pathfinder, участники полностью вживаются в роль персонажей.

Warhammer. Этот специальный раздел Hobby Games посвящен играм британской компании Games Workshop, которая специализируется на разработке стратегических варгеймов с миниатюрами.

Также в ассортименте магазина есть специальные разделы с дополнениями к настольным играм, а также новинками.

Как приобрести товары по коду скидки на сайте интернет-магазина Hobbygames

Благодаря действующим акциям, кодам скидок, бонусной программе и другим специальным предложениям игроки могут получать подарки и покупать настольные игры Хобби Геймс с выгодной скидкой и бесплатной доставкой. Так, на сайте интернет-магазина предлагаются скидки на комплекты игр, промокоды на первый заказ, дисконт при заказе через мобильное приложение и кэшбэк участникам бонусной программы.

Каждому участнику бонусной программы Hobby Games магазин дарит 1000 бонусов. Далее, по мере совершения покупок, растет статус клиента в бонусной системе, а вместе с этим увеличивается процент начисления баллов:

В статусе «Игрок» при совершенных покупках от 1 до 25 000 рублей возврат составит 5%. При этом полученные бонусы можно потратить на скидку до 15% стоимости заказа.

На ступени «Доктор» при покупках от 25 000 до 50 000 рублей накопление составит 7%. Здесь клиенту открывается участие в закрытых акциях Hobby Games, а также дается возможность покупать сувениры и подарки со 100% оплатой баллами.

В статусе «Магистр», который присваивается при покупках от 50 000 рублей, процент кэшбэка увеличивается до 10%.

Кроме как за покупки в интернет-магазине Hobbygames, участникам программы лояльности начисляются бонусы по случаю дня рождения, за выполнение заданий и другие активности.

Как активировать промокод на сайте интернет-магазина Хобби Геймс

Бесплатные купоны интернет-магазина включают промокоды и акции Хобби Геймс. Для активации промокода нужно сделать следующее:

  1. Кликнуть на код купона и перейти на сайт интернет-магазина Hobby Games.

  2. Добавить товары в корзину и перейти к оформлению заказа.

  3. Вставить код скидки в предназначенное поле и нажать «Применить».

После активации промокода стоимость заказа снизится на номинал кода купона, после чего можно завершать оформление покупки.

Как сделать заказ на сайте интернет-магазина Хобби Геймс

Для оформления заказа необходимо:

  1. Добавить товары в корзину.

  2. Перейти к оформлению покупки.

  3. Ввести промокод Hobbygames.

  4. Зарегистрироваться на сайте интернет-магазина.

  5. Указать адрес, способ доставки и оплатить покупку. 


Магазин принимает карты Visa, MasterCard и Мир. Также можно оплатить заказ при получении товара. Доставка осуществляется курьером, до постаматов или пунктов самовывоза, в том числе до магазинов Хобби Геймс. При заказе от определенной суммы магазин Hobby Games дарит бесплатную доставку.