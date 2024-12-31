Благодаря действующим акциям, кодам скидок, бонусной программе и другим специальным предложениям игроки могут получать подарки и покупать настольные игры Хобби Геймс с выгодной скидкой и бесплатной доставкой. Так, на сайте интернет-магазина предлагаются скидки на комплекты игр, промокоды на первый заказ, дисконт при заказе через мобильное приложение и кэшбэк участникам бонусной программы.

Каждому участнику бонусной программы Hobby Games магазин дарит 1000 бонусов. Далее, по мере совершения покупок, растет статус клиента в бонусной системе, а вместе с этим увеличивается процент начисления баллов:

В статусе «Игрок» при совершенных покупках от 1 до 25 000 рублей возврат составит 5%. При этом полученные бонусы можно потратить на скидку до 15% стоимости заказа.

На ступени «Доктор» при покупках от 25 000 до 50 000 рублей накопление составит 7%. Здесь клиенту открывается участие в закрытых акциях Hobby Games, а также дается возможность покупать сувениры и подарки со 100% оплатой баллами.

В статусе «Магистр», который присваивается при покупках от 50 000 рублей, процент кэшбэка увеличивается до 10%.

Кроме как за покупки в интернет-магазине Hobbygames, участникам программы лояльности начисляются бонусы по случаю дня рождения, за выполнение заданий и другие активности.