Промокоды New Balance (Нью Баланс) на Август
Сегодня в магазине New Balance доступно 13 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про New Balance
Зачем при регистрации в процессе заполнения карточки заказа нужно указывать номер телефона?
Как магазин может подтвердить оригинальность предлагаемых на сайте изделий?
В чем особенность моделей унисекс?
Можно ли примерить изделие перед подписанием накладной?
Как быстро приходит заказанный товар?
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Об интернет-магазине Нью Баланс
Один из крупнейших мировых производителей спортивных товаров New Balance, основанный более века назад, сегодня выпускает культовую обувь и одежду для профессиональных спортсменов и обычных людей.
Изначально компания специализировалась на производстве гибкой опоры для свода стопы, которая пользовалась популярностью среди рабочих и спортсменов. В 1961 году были созданы и выпущены на рынок первые ортопедические кроссовки New Balance Trackster с волнистой подошвой, обеспечивающей улучшенное сцепление.
Сегодня Нью Баланс — это международный концерн с головным офисом в Бостоне, Массачусетс. На данный момент бренд производит множество моделей кроссовок и одежды, в том числе узкоспециализированные модели для футбола, крикета, баскетбола и велоспорта. Все модели изготавливаются с применением высококачественного сырья и запатентованных авторских технологий. Производство бренда расположено в Китае и Вьетнаме, а ряд моделей изготавливают в Англии и Америке.
Российский магазин New Balance предлагает большой выбор моделей марки по приемлемым ценам. В фирменном онлайн-бутике постоянно действуют распродажи и предлагаются промокоды, с помощью которых можно получить существенную скидку на заказ.
Популярные товары New Balance
Среди бестселлеров продаж интернет-магазина числятся модели:
990. Модель, впервые представленная в 1982 году и изготовленная по революционной технологии ENCAP. Эти кроссовки являются фаворитом серии «Сделано в США».
880. При производстве модели используется легкая и упругая подошва Fresh Foam X, обеспечивающая хорошую амортизацию без увеличения веса изделия.
Rebel v2. Эти кроссовки изготавливаются с подошвой FuelCell из ТПУ с впрыском азота. Модель обеспечивает быстрый отскок с высокой отдачей энергии, что актуально для легкоатлетов.
1080 v11. Модель с каркасом Ultra Heel для хорошей фиксации и удобной посадки в задней части стопы.
Hierro v6. Изделие с дополнительными верхними фиксаторами для плотной посадки в средней части стопы.
RC 1300. Кроссовки с промежуточной подошвой ENCAP Reveal и подметкой Vibram для улучшенного сцепления.
Помимо указанных линеек, востребованы новинки и другие бестселлеры бренда, подробную информацию о которых можно найти на страницах интернет-магазина.
Клуб New Balance
Чтобы выпустить виртуальную бонусную карту, клиенту достаточно зарегистрироваться в клубе, заполнив короткую анкету на сайте магазина. После этого покупатель сможет получать 5% в виде кэшбэк-бонусов с каждой покупки, где один балл равен 1 рублю. Накопленными баллами клиент сможет оплатить от 10 до 20% от стоимости новой покупки. Кроме кэшбэк-бонусов, членам предлагаются персональные предложения, подарки, приглашения на закрытые мероприятия.
Размер скидки, которую можно получить, списав бонусы, определяется статусом члена клуба. При общих покупках в торговой сети на сумму до 50 тысяч рублей скидка составит не более 10% от общего чека. При совокупных заказах от 50 001 рубля — 10% или 20% на выбор покупателя при достаточном количестве накопленных баллов. За покупку моделей, на которые действуют акции и распродажи, бонусы в качестве оплаты не принимаются. Если бонусная карта не применяется в течение полутора лет, все накопленные единицы сгорают без возможности их восстановления.
Способы оплаты
Изделия, заказанные в интернет-магазине New Balance, можно оплатить банковской картой онлайн в момент оформления заказа. Магазин принимает к оплате карты Visa, MasterCard и МИР. Также интернет-магазин New Balance предоставляет рассрочку держателям карты Халва Совкомбанка.
Варианты доставки
При единовременном заказе на сумму от 10 тысяч рублей и предоплате онлайн интернет-магазин осуществляет бесплатную доставку. Транспортные услуги предоставляются курьерской службой КСЕ. Также возможен самовывоз из пункта выдачи транспортной компании СДЭК и из розничного магазина сети New Balance в течение 3 дней с даты оформления заказа. При любом способе доставки предусмотрен частичный выкуп отдельных позиций в заказе.
Условия возврата
Перед тем как принять товар, покупатель может примерить изделие и отказаться от него. При этом нужно расписаться в приходных документах и указать причину отказа. Если товар уже принят, от него можно отказаться в течение 14 дней. Для этого нужно уведомить продавца о таком решении по телефону или через форму обратной связи, расположенную на сайте магазина.
Далее нужно заполнить бланк возврата, приложить к нему копию товарного чека и распечатанные реквизиты, если оплата была наличными. Эти бумаги нужно приложить к закованному товару и отправить посылку на адрес интернет-магазина, который можно найти на сайте ритейлера в разделе «Возврат». Вернуть товар обратно можно, отправив его Почтой России или обратившись в один из бутиков торговой сети.
Как применить промокод при покупке в интернет-магазине New Balance
На этой странице собраны все скидочные купоны ритейлера, отображающие условия акций или содержащие промокоды на скидку. Чтобы применить промокод, нужно:
Выбрать один из предложенных купонов и кликнуть на него.
Перейти в интернет-магазин и добавить товары в корзину.
Приступить к оформлению заказа и вставить промокод в специальное поле, а потом нажать «Применить».
Если промокод действует на выбранный товар, цена заказа снизится на номинал кода.