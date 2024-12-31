Компания Филипс открылась в 1881 году и изначально специализировалась на выпуске лампочек. До 1927 года это была основная специализация производителя. Рынок и его потребности быстро менялись, тогда бренд выпустил собственный радиоприемник. С тех пор производились только готовые товары и техника, а не комплектующие, как раньше. Популярность товаров позволила Philips распространиться по всему миру.

В 2000-х годах компания снова сменила основной профиль своей деятельности. Устройства для дома и бытовая техника хоть и остались в ее ассортименте, но по численности уступили медицинскому оборудованию. Сегодня продукция бренда ассоциируется с высоким качеством, долговечностью и инновационными технологическими решениями. Для разработки и исследований у компании есть десятки собственных лабораторий, а над созданием продукции работает порядка 77 тыс. сотрудников в разных подразделениях и странах. По состоянию на 2018-й годовой оборот составил €18,121 млрд.

В официальном магазине бренда в России продается бытовая техника и электроника компании. Здесь постоянно проходят акции и распродажи. Для получения скидки можно применять промокоды и участвовать в программе лояльности компании.

Самые востребованные категории товаров

В магазине представлены сотни товаров. Подходящую модель можно отыскать, используя форму поиска на главной странице сайта или открыв интересующий раздел товаров. В каждой категории можно отсортировать модели по популярности, цене или новизне, а также задать определенные критерии поиска — технические характеристики, диапазон стоимости и другие параметры. Все товары магазина отсортированы по категориям:

ТВ-аудио и электроника — телевизоры, аудио- и видеотехника, телефоны, наушники и аксессуары.

Персональный уход — товары для стрижки, бритья, ухода за кожей, волосами и полостью рта.

Техника для дома — утюги, гладильные системы, парогенераторы, пылесосы, увлажнители и очистители воздуха.

Техника для кухни — блендеры, соковыжималки, чайники, кофеварки, миксеры, тостеры, аэрогрили.

Световые решения — светильники, лампы, системы умного дома.

Все для матери и ребенка — молокоотсосы, радионяни, термометры, стерилизаторы, подогреватели, пароварки, пустышки.

Медицинские изделия — дыхательные тренажеры, небулайзеры, спейсеры.

В каталоге есть товары для решения различных задач. Самые популярные категории — это телевизоры, техника для кухни и персонального ухода. Устройства компании отличаются надежностью и сопровождаются гарантией. Срок гарантийного обслуживания есть в карте каждого товара. К примеру, на крупную технику он составляет 1 год, а на наушники — 28 дней.

Преимущества клуба Philips

Покупатели, оформившие первый заказ на сайте и получившие его, могут вступать в клуб Филипс. Для этого нужно зарегистрироваться в магазине, нажав кнопку «Личный кабинет» в главном меню сайта, а затем кликнув на пункт «Новый клиент» и введя персональную информацию. Далее понадобится добавить продукт. Для этого нужно ввести номер товара, указанный на упаковке, в соответствующее поле личного кабинета. После добавления хотя бы одного устройства покупатель становится членом клуба и получает дополнительные преимущества.

Зарегистрировавшиеся на сайте и вступившие в клуб клиенты получают расширенную гарантию и дополнительные скидки в рамках лимитированных акций. Их заказы — в приоритете при обработке, а для гарантийного обслуживания они будут направлены в премиальные сервисные центры. Фиксированного дисконта, системы накопления бонусных рублей для членов клуба на сайте нет, поэтому размер экономии может отличаться.

Какими способами можно оплатить товары

Покупателям доступна оплата наличными при получении, банковский перевод. Кроме того, оплатить покупку можно подарочным сертификатом или в кредит без переплаты. Покупки также оплачиваются онлайн посредством процессингового центра PayU. Выполнить перевод можно с помощью любой карты Visa или MasterCard, поддерживающей технологию 3D Secure. Для оплаты понадобится ввести номер карты, срок ее действия, код безопасности и данные владельца. Сохранность платежной информации обеспечивается стандартом безопасности PCI DSS.

Как получить покупку

Забрать технику можно в одном из 2000 пунктов выдачи, а также заказав курьерскую доставку или перевозку Почтой России. В Москве и Московской области у компании собственная курьерская служба, доставляющая посылки в течение 1-2 дня с момента заказа.

Возврат товаров

Вернуть покупки можно в течение 28 дней с момента получения заказа. Для этого нужно связаться с консультантами магазина, сообщить дату покупки и причины возврата. После рассмотрения заявления консультант поможет выбрать удобный способ передачи товара.