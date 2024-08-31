Есть несколько способов сэкономить на оплате курсов. Самый простой — это участие в акциях. Они позволяют снизить стоимость обучения и тем самым уменьшить итоговую сумму заказа. Например, время от времени на 1–2 месяца платформа снижает цену подготовки на 20–30% от первоначальной.

Периодически онлайн-школа предоставляет несколько занятий бесплатно. Но только при условии оформления заказа на один из обучающих курсов. Это может быть помощь в составлении итогового сочинения по литературе или что-то другое.

Вводный урок всегда проводится бесплатно. На нем можно узнать, как проходит подготовка и чему на ней можно научиться. Подобные специальные предложения имеют ограниченный срок действия. Обычно они запускаются 3–4 раза в течение учебного года.

Но самый выгодный способ получения дополнительной экономии при оформлении заказа на обучающие курсы — это активация промокодов онлайн-школы. Коды есть в наличии практически всегда. Как только заканчивается срок действия одного специального предложения, вместо него появляется другое. Дополнительные условия соблюдать не требуется. С помощью актуальных промокодов можно уменьшить стоимость обучения на 40–50%.