Промокоды Сотка (Sotka) на Август 2024
Сегодня в магазине Сотка доступно 18 купонов.
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Предложение для учеников 9-11 классов.
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Информация о сайте Сотка
Sotka — онлайн-школа, которая специализируется на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с любого уровня. Сервис поможет набрать нужный балл на итоговой аттестации. Заниматься можно по всем предметам из школьной программы. Сэкономить на услугах школы Сотка поможет промокод сервиса. Актуальные выгодные предложения компании собраны на данной странице.
Какие услуги предлагает онлайн-школа Сотка
Онлайн-школа предлагает курсы для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по различным предметам, среди которых:
математика;
история;
иностранный язык;
физика.
На официальном сайте компании доступны все предметы из школьной программы. Занятия проходят в форме интерактивных уроков. Доступны учебные материалы в форме видео и текста. Для проверки знаний ученики получают домашние задания. Сэкономить на любых образовательных курсах для подготовки к сдаче ЕГЭ или ОГЭ от школы Сотка онлайн можно с помощью актуальных купонов и промокодов платформы.
Как получить дополнительную выгоду на сайте Сотка
Есть несколько способов сэкономить на оплате курсов. Самый простой — это участие в акциях. Они позволяют снизить стоимость обучения и тем самым уменьшить итоговую сумму заказа. Например, время от времени на 1–2 месяца платформа снижает цену подготовки на 20–30% от первоначальной.
Периодически онлайн-школа предоставляет несколько занятий бесплатно. Но только при условии оформления заказа на один из обучающих курсов. Это может быть помощь в составлении итогового сочинения по литературе или что-то другое.
Вводный урок всегда проводится бесплатно. На нем можно узнать, как проходит подготовка и чему на ней можно научиться. Подобные специальные предложения имеют ограниченный срок действия. Обычно они запускаются 3–4 раза в течение учебного года.
Но самый выгодный способ получения дополнительной экономии при оформлении заказа на обучающие курсы — это активация промокодов онлайн-школы. Коды есть в наличии практически всегда. Как только заканчивается срок действия одного специального предложения, вместо него появляется другое. Дополнительные условия соблюдать не требуется. С помощью актуальных промокодов можно уменьшить стоимость обучения на 40–50%.
Как активировать промокод Sotka
Чтобы активировать промокод Сотка, понадобится:
Найти хорошее предложение онлайн-школы на этой странице.
Скопировать промокод на скидку.
Перейти на сайт Сотка Онлайн.
Кликнуть «Купить».
До выбора предмета нажать «Активировать купон».
Вставить промокод в специальное поле, заполнить анкету и подтвердить действие.
После этого необходимо вернуться на страницу предметов и выбрать курс. Стоимость обучения на стадии оплаты будет снижена. Размер дополнительной выгоды зависит от ценности промокода, который активировал клиент.
Некоторые купоны школы Сотка используются иначе. Чтобы активировать их, необходимо кликнуть по выгодному предложению с данной страницы, дождаться перехода на сайт сервиса, а затем оформить заказ на подходящие курсы подготовки. Применять промокод при этом не требуется — сумма заказа уменьшится автоматически.