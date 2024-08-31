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Промокоды Яндекс Афиша на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине afisha.yandex доступно 20 купонов.

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500р
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Скидка 500 рублей от 3000 рублей на первую и повторные покупки билетов
Действует до До 31.8.2024
Применили 109 раз
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500р
400р
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-400 рублей на первую покупку билетов от 3000 рублей
Действует до До 31.10.2024
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Яндекс.Афиша
Акция
До 1.7% кэшбэка и welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 19.3.2025
Применили 122 раза
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1.7%
300р
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Купон на скидку 300 рублей на первую покупку билетов от 2000 рублей
Действует до До 31.10.2024
Применили 44 раза
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300р
100р
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Скидка 100 рублей на все повторные покупки билетов от 1000 рублей
Действует до До 31.10.2024
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100р
400р
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Скидка 400 рублей от 3000 рублей на первую покупку (кроме кино)
Действует до До 30.9.2024
Применили 174 раза
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400р
30%
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-30% на билеты на спектакль "Однажды"
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При покупке билетов на иммерсивный театр "На Трубе" - скидка 30%
Действует до До 1.9.2024
Применили 19 раз
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-30% на билеты на спектакль "Дама с камелиями"
Действует до До 1.9.2024
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Купон на скидку 30% на билеты на спектакль "Женское счастье"
Действует до До 1.9.2024
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Билеты на спектакль "Толстого нет" со скидкой 30%
Действует до До 1.9.2024
Применили 48 раз
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30%
Промокод
Билеты на "Семейный шкаф и его обитатели" со скидкой 30%
Действует до До 1.9.2024
Применили 1 раз
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30%
20%
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Билеты на концерт Фактор 2 со скидкой 20%
Действует до До 12.10.2024
Применили 1 раз
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20%
15%
Промокод
При покупке билетов на Концерт при свечах. Сергей Рахманинов - скидка 15%
Действует до До 31.8.2024
Применили 24 раза
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15%
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Скидка 15% на билеты на Концерт при свечах. Времена года. Вивальди
Действует до До 31.8.2024
Применили 29 раз
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15%
10%
Промокод
Купон на скидку 10% на билеты на "Орган при свечах"
Действует до До 31.8.2024
Применили 51 раз
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10%
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-10% на билеты на концерт "Рок-хиты на органе"
Действует до До 25.8.2024
Применили 23 раза
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Промокод
Купон на скидку 10% на билеты на концерт "Классика при свечах"
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Скидка 30% на билеты на "Гарик Погорелов"
Действует до До 13.10.2024
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30%
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Акция
-10% на билеты на иммерсивный театр "Я с/тебя слышу"
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10%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

500р
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500 рублей от 3000 рублей на первую и на повторные покупки билетов
Действует до До 31.7.2024
Применили 1676 раз
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500р
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Скидка по промокоду не действует на кино.

Действует до До 31.7.2024
Применили 1324 раза
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400р
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По купону скидка 100 рублей от 1000 рублей для старых пользователей

Скидка не распространяется на кино.

Действует до До 31.7.2024
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Не действуют на кино.

Действует до До 31.7.2024
Применили 861 раз
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300р
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-30% на билеты на спектакль "Пижама для шестерых"
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Часто задаваемые вопросы про Яндекс.Афиша

Какие преимущества дает Яндекс.Плюс?

Как использовать баллы?

Как внести изменения в заказ?

Зачем сохранять банковскую карту на сервисе Яндекс афиша?

Билет не пришел на электронную почту. Что делать?

Лучшие промокоды Яндекс.Афиша

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 500 рублей от 3000 рублей на первую и повторные покупки билетов C66***
Промокод -400 рублей на первую покупку билетов от 3000 рублей D96***
Скидка До 1.7% кэшбэка и welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Купон на скидку 300 рублей на первую покупку билетов от 2000 рублей V89***
Промокод Скидка 100 рублей на все повторные покупки билетов от 1000 рублей R14***
Промокод Скидка 400 рублей от 3000 рублей на первую покупку (кроме кино) 7DA***
Промокод -30% на билеты на спектакль "Однажды" ОСЕ***
Промокод При покупке билетов на иммерсивный театр "На Трубе" - скидка 30% ОСЕ***
Промокод -30% на билеты на спектакль "Дама с камелиями" ОСЕ***
Промокод Купон на скидку 30% на билеты на спектакль "Женское счастье" ОСЕ***

Сайт для покупки билетов Яндекс Афиша

Сайт Яндекс Афиша — это отечественный сервис по покупке билетов в кино и на мероприятия в разных городах страны. На его страницах ежедневно можно найти сотни событий: от концертов современных исполнителей до выставок древнего искусства. А чтобы получить выгоду, клиентам предлагают воспользоваться купонами и промокодами на скидку.

Ассортимент предложений сервиса

На сайте Яндекс Афиши представлены события развлекательного характера: шоу, концерты, кино, выставки и др. Чтобы быстро найти мероприятие, можно использовать следующие возможности: 

  • поиск билетов на Яндекс по системе рекомендаций с выгодными предложениями;

  • мобильное приложение для владельцев устройств на платформах iOS и Android;

  • добавление в избранное на Афише понравившихся концертов и других событий, чтобы не искать их в будущем;

  • установка напоминаний о мероприятиях для покупки билетов при помощи Яндекс Календарь. 

Дополнительные услуги доступны клиентам при регистрации или авторизации в личном кабинете Яндекс.

Как сэкономить при покупке билетов на Яндекс Афиша

Промокод Афиша действует на первый заказ со скидкой на определенную сумму или энный процент. Акция относится к разряду постоянных и действует для всех клиентов, кто создал аккаунт в Яндекс. 

Скидку на Яндекс в 100% можно получить при оформлении заказов по Пушкинской карте. Подходит для молодежи до 23 лет включительно, но оформить билеты можно на ограниченное количество мероприятий. 

Афиша предлагает скидки от 10% до 25% на посещение кино, театров, шоу-программ и других событий. Акционные предложения меняются каждый месяц. 

Клиентам, у которых подключена подписка Яндекс Плюс, с большинства покупок билетов возвращается часть суммы. Ее размер зависит от выбранного мероприятия. Например, на покупку билетов в театр периодически подключается повышенный кэшбэк — до 20%. 

По условиям акции Яндекс Плюс, 1 балл равен 1 рублю, а оплатить ими можно до 100% заказа. Их нельзя использовать на Яндекс Афише только в том случае, если на предложение уже действует скидка, при использовании промокода и др.

Как активировать промокод

Без авторизации в личном кабинете на Яндекс Афиша можно купить билеты, но все данные придется вводить вручную. К тому же не будет начислен кэшбэк для получения скидок при будущих покупках. 


Для активации промокода его нужно скопировать с этой страницы сайта. Произойдет перенаправление на сайт Яндекс Афиши. Далее рекомендуется следовать инструкции: 

  1. На главной странице выбрать дату и событие. 

  1. Нажать на кнопку «Купить билеты». 

  1. Кликнуть на нужные билеты. 

  2. Выбрать количество и вид билетов. 

  1. Подтвердить контактную информацию. 

  2. Нажать на кнопку «Далее» для применения промокода. 

  1. Выбрать пункт «Ввести промокод». 

  1. Вставить уникальный промокод Яндекс Афиша и нажать на кнопку «Применить». 

После активации промокода останется завершить покупку на Яндекс Афише, выбрав способ оплаты, введя данные и подтвердив денежное списание. Уведомление с одноразовым кодом высылается на номер телефона или в мобильное приложение банка. 

Если промокод на Яндекс для получения скидки не нужен, нужно кликнуть на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу с акционным предложением. Нужно выбрать удобное время и оплатить билеты с выгодой.

Обновлено 8 августа 2024.