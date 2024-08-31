Промокоды Яндекс Афиша на Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине afisha.yandex доступно 20 купонов.
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Лучшие промокоды Яндекс.Афиша
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 500 рублей от 3000 рублей на первую и повторные покупки билетов
|C66***
|Промокод
|-400 рублей на первую покупку билетов от 3000 рублей
|D96***
|Скидка
|До 1.7% кэшбэка и welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|Купон на скидку 300 рублей на первую покупку билетов от 2000 рублей
|V89***
|Промокод
|Скидка 100 рублей на все повторные покупки билетов от 1000 рублей
|R14***
|Промокод
|Скидка 400 рублей от 3000 рублей на первую покупку (кроме кино)
|7DA***
|Промокод
|-30% на билеты на спектакль "Однажды"
|ОСЕ***
|Промокод
|При покупке билетов на иммерсивный театр "На Трубе" - скидка 30%
|ОСЕ***
|Промокод
|-30% на билеты на спектакль "Дама с камелиями"
|ОСЕ***
|Промокод
|Купон на скидку 30% на билеты на спектакль "Женское счастье"
|ОСЕ***
Сайт для покупки билетов Яндекс Афиша
Сайт Яндекс Афиша — это отечественный сервис по покупке билетов в кино и на мероприятия в разных городах страны. На его страницах ежедневно можно найти сотни событий: от концертов современных исполнителей до выставок древнего искусства. А чтобы получить выгоду, клиентам предлагают воспользоваться купонами и промокодами на скидку.
Ассортимент предложений сервиса
На сайте Яндекс Афиши представлены события развлекательного характера: шоу, концерты, кино, выставки и др. Чтобы быстро найти мероприятие, можно использовать следующие возможности:
поиск билетов на Яндекс по системе рекомендаций с выгодными предложениями;
мобильное приложение для владельцев устройств на платформах iOS и Android;
добавление в избранное на Афише понравившихся концертов и других событий, чтобы не искать их в будущем;
установка напоминаний о мероприятиях для покупки билетов при помощи Яндекс Календарь.
Дополнительные услуги доступны клиентам при регистрации или авторизации в личном кабинете Яндекс.
Как сэкономить при покупке билетов на Яндекс Афиша
Промокод Афиша действует на первый заказ со скидкой на определенную сумму или энный процент. Акция относится к разряду постоянных и действует для всех клиентов, кто создал аккаунт в Яндекс.
Скидку на Яндекс в 100% можно получить при оформлении заказов по Пушкинской карте. Подходит для молодежи до 23 лет включительно, но оформить билеты можно на ограниченное количество мероприятий.
Афиша предлагает скидки от 10% до 25% на посещение кино, театров, шоу-программ и других событий. Акционные предложения меняются каждый месяц.
Клиентам, у которых подключена подписка Яндекс Плюс, с большинства покупок билетов возвращается часть суммы. Ее размер зависит от выбранного мероприятия. Например, на покупку билетов в театр периодически подключается повышенный кэшбэк — до 20%.
По условиям акции Яндекс Плюс, 1 балл равен 1 рублю, а оплатить ими можно до 100% заказа. Их нельзя использовать на Яндекс Афише только в том случае, если на предложение уже действует скидка, при использовании промокода и др.
Как активировать промокод
Без авторизации в личном кабинете на Яндекс Афиша можно купить билеты, но все данные придется вводить вручную. К тому же не будет начислен кэшбэк для получения скидок при будущих покупках.
Для активации промокода его нужно скопировать с этой страницы сайта. Произойдет перенаправление на сайт Яндекс Афиши. Далее рекомендуется следовать инструкции:
На главной странице выбрать дату и событие.
Нажать на кнопку «Купить билеты».
Кликнуть на нужные билеты.
Выбрать количество и вид билетов.
Подтвердить контактную информацию.
Нажать на кнопку «Далее» для применения промокода.
Выбрать пункт «Ввести промокод».
Вставить уникальный промокод Яндекс Афиша и нажать на кнопку «Применить».
После активации промокода останется завершить покупку на Яндекс Афише, выбрав способ оплаты, введя данные и подтвердив денежное списание. Уведомление с одноразовым кодом высылается на номер телефона или в мобильное приложение банка.
Если промокод на Яндекс для получения скидки не нужен, нужно кликнуть на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу с акционным предложением. Нужно выбрать удобное время и оплатить билеты с выгодой.
Обновлено 8 августа 2024.