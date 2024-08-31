Промокод Афиша действует на первый заказ со скидкой на определенную сумму или энный процент. Акция относится к разряду постоянных и действует для всех клиентов, кто создал аккаунт в Яндекс.

Скидку на Яндекс в 100% можно получить при оформлении заказов по Пушкинской карте. Подходит для молодежи до 23 лет включительно, но оформить билеты можно на ограниченное количество мероприятий.

Афиша предлагает скидки от 10% до 25% на посещение кино, театров, шоу-программ и других событий. Акционные предложения меняются каждый месяц.

Клиентам, у которых подключена подписка Яндекс Плюс, с большинства покупок билетов возвращается часть суммы. Ее размер зависит от выбранного мероприятия. Например, на покупку билетов в театр периодически подключается повышенный кэшбэк — до 20%.

По условиям акции Яндекс Плюс, 1 балл равен 1 рублю, а оплатить ими можно до 100% заказа. Их нельзя использовать на Яндекс Афише только в том случае, если на предложение уже действует скидка, при использовании промокода и др.