Промокоды Пакет X5 (Paket X5) на Август
Сегодня в магазине Пакет X5 доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды Пакет X5
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|До 105.1₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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|не требуется
Пакет Х5: скидки от «Перекрестка», «Пятерочки» и партнеров
Сервис Пакет — выгодное предложение от X5 Group, совместимое с программой лояльности «Х5 Клуб». Подключение этой подписки позволит получать увеличенный кэшбэк при заказах в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка». Кроме того, клиента ожидают скидки на отдельные товары и услуги, а также подарки от партнеров. Чтобы подписаться на Пакет Х5, нужна учетная запись X5ID. После внесения оплаты за 1, 6 или 12 месяцев услуга будет подключена ко всем аккаунтам и картам лояльности пользователя в сервисах Х5.
Ассортимент бонусов в подписке Пакет
Компания X5 предлагает три варианта подписки. Тариф на 1 месяц — 120 рублей. Эту сумму можно даже снизить, применив промокод на программу Пакет. За 6 месяцев сегодня нужно заплатить 549 руб., за 12 — 990 руб. Главные бонусы связаны с магазинами сетей «Перекресток» и «Пятерочка». При покупках в этих заведениях участнику полагается 5% постоянного кэшбэка. При заказе выпечки, готовой еды и кофе возврат составит от 20% до 50%. Деньги зачисляются на специальный счет в виде баллов и могут быть потрачены на следующие покупки.
Еще есть скидки на отдельные заказы. В Пакет Х5 входят и подарки от партнеров:
ИНВИТРО;
Триколор;
Много Лосося;
Ригла и Будь Здоров;
ЛитРес;
Читай-Город и других.
Это могут быть скидки, кэшбэк, бесплатное участие в розыгрышах ценных призов. На сайте проекта есть онлайн-калькулятор, помогающий оценить выгоду от покупки подписки.
Как можно сэкономить на подписке с помощью бесплатных промокодов сервиса Пакет и других акций
При покупке этой подписки пользователь сохраняет все привилегии, положенные по программе лояльности X5. Используя промокод на услугу Пакет, можно сэкономить и на самом тарифе. Такие купоны компания распространяет через заведения, входящие в ее сеть, и площадки партнеров. Бесплатные предложения Пакет Х5 собраны и на этой странице. Воспользоваться любым из бонусов можно прямо сейчас, даже без регистрации.
Получить скидку можно и без промокода сервиса Пакет. Сегодня на сайте программы действует акция, предусматривающая более выгодные условия для тех, кто выбирает тариф на 6 или 12 месяцев. При ежемесячной оплате пользователь переплачивает от 171 руб. до 450 руб. за отчетный период. То есть, покупая привилегии сразу на год, можно получить почти 4 месяца бесплатно.
Как активировать промокод на Пакет
Если еще нет учетной записи X5ID, нужно будет ее завести. Для этого потребуется лишь сообщить номер мобильного, подтвердить его с помощью присланного кода и заполнить небольшую анкету о себе. Активировать промокод скидки на Пакет очень просто:
Скопировать код купона из списка на этой странице.
Перейти на сайт программы Пакет Х5 и авторизоваться через кнопку «Войти» в правом верхнем углу.
Кликнуть по кнопке «Подключить с промокодом» на странице предложения.
Выбрать тариф и ввести промокод на Пакет в появившемся поле.
Убедиться в том, что скидка сработала, и перейти к оплате.
После включения подписки пользователь будет получать бонусы в виде промокодов сервиса Пакет. Эти купоны нужно активировать на сайтах или в приложениях компаний, для которых они предназначены. Схема активации принципиально не отличается от описанной выше. На многих площадках поле для ввода кода есть не только в корзине, но и в личном кабинете или на отдельной странице.