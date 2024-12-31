Компания X5 предлагает три варианта подписки. Тариф на 1 месяц — 120 рублей. Эту сумму можно даже снизить, применив промокод на программу Пакет. За 6 месяцев сегодня нужно заплатить 549 руб., за 12 — 990 руб. Главные бонусы связаны с магазинами сетей «Перекресток» и «Пятерочка». При покупках в этих заведениях участнику полагается 5% постоянного кэшбэка. При заказе выпечки, готовой еды и кофе возврат составит от 20% до 50%. Деньги зачисляются на специальный счет в виде баллов и могут быть потрачены на следующие покупки.

Еще есть скидки на отдельные заказы. В Пакет Х5 входят и подарки от партнеров:

ИНВИТРО;

Триколор;

Много Лосося;

vprok.ru;

Ригла и Будь Здоров;

ЛитРес;

Читай-Город и других.

Это могут быть скидки, кэшбэк, бесплатное участие в розыгрышах ценных призов. На сайте проекта есть онлайн-калькулятор, помогающий оценить выгоду от покупки подписки.