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Промокоды Tefal (Тефаль) на Август

Сегодня в магазине Tefal доступно 14 купонов.

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Скидка 10% на весь ассортимент
Действует до До 31.8.2024
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Скидка 7% на весь ассортимент
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Скидка на Паровую систему для ухода за одеждой Tefal Care For You

Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

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До 4.9% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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Бонусные баллы не суммируются с промокодами. Баллы начислены действующим пользователям и будут начисляться новым пользователям до 12 августа 2024 года включительно вместо стандартных welcome-баллов. Баллы будут доступны для списания до 12 августа 2024 года включительно. Для того, чтобы воспользоваться бонусными баллами, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на нашем сайте. Баллами можно оплатить 30% от заказа

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Скидка на покупку гриля

Промокод действует только на гриль модели gc760

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15%
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15% скидка на все товары
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Скидка по купону на товары из подборки для ухода за одеждой
Действует до До 14.7.2024
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Скидки по купону на товары из подборки
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Скидка 20% на Мультирезка Moulinex Fresh Express Cube & Stick
Действует до До 30.6.2024
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Часто задаваемые вопросы про Tefal

Какой срок действия гарантии на посуду Tefal?

В течение какого времени можно вернуть товар в магазин Тефаль?

Есть ли в магазине Tefal скидка на первую покупку?

Как узнавать об актуальных дисконтных предложениях Tefal?

Сколько дней занимает доставка товаров из магазина Тефаль?

Лучшие промокоды Tefal

Тип купона Описание Код
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Промокод Скидка 7% на весь ассортимент HIT***
Промокод Скидка на Паровую систему для ухода за одеждой Tefal Care For You ВАУ***
Скидка До 4.9% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка 5000 баллов всем не требуется
Скидка Электронный подарочный сертификат до 30000 рублей не требуется
Скидка Покажем и расскажем о технике на онлайн-консультации не требуется
Скидка Баллы за покупки по программе лояльности до 30% от суммы товара не требуется
Скидка -30% на кофемашины не требуется
Скидка +500 бонусных баллов при регистрации не требуется

Tefal — французская посуда и бытовая техника

Сайт Tefal — официальный интернет-магазин знаменитого французского бренда. Компания выпускает кухонное оборудование, посуду и аксессуары, а также разную бытовую технику для дома. В России работает обширная сеть розничных магазинов и сервисных центров Тефаль. На сайте shop.tefal.ru заказы принимаются круглосуточно. Многие товары доступны со скидкой по акциям, программе лояльности и промокодам. При определенной сумме чека доставка в регионы РФ бесплатна.

Ассортимент товаров Тефаль

В первую очередь торговая марка Тефаль известна своей посудой — сковородками, кастрюлями, сотейниками и скороварками. Также большой популярностью пользуется кухонная техника. Грили, мультиварки, фритюрницы, соковыжималки — здесь найдется все, что нужно хозяйке, включая всевозможные аксессуары. Кроме того, на сайте shop.tefal.ru можно купить:

  • пылесосы;

  • приборы для ухода за одеждой;

  • климатическое оборудование. 

На всю технику Тефаль распространяется гарантия. В случае поломки можно обратиться в ближайший сервисный центр компании.

Бонусы по акциям и промокодам на сайте Тефаль

Стартовую скидку от интернет-магазина Тефаль можно получить за согласие на электронную рассылку. На указанную почту сразу вышлют купон Tefal, гарантирующий дисконт 7% на первую покупку. Это далеко не последний промокод Тефаль — в дальнейшем такие подарки будут присылать регулярно. Получить от Tefal купон можно и другими способами. Компания распространяет специальные предложения через партнерские сайты и группы в соцсетях. На этой странице тоже всегда найдется актуальный промокод Tefal для заказа посуды или бытовой техники.

В интернет-магазине есть программа лояльности. Сразу после регистрации на сайте клиенту дарят купон Тефаль на 500 бонусных рублей. За каждую покупку он будет получать такие баллы в качестве кэшбэка — от 3% до 7% чека в зависимости от статуса. Заработанные средства можно обменять на дисконт от 10% до 30%. Кроме промокодов и бонусных баллов, в интернет-магазине постоянно проходят акции. Например, сегодня можно сэкономить при покупке наборов посуды.

Как активировать купон Тефаль в интернет-магазине

Предоставленный компанией Tefal купон может не содержать кода. Если промокод Tefal отсутствует внутри предложения, значит, речь идет об общедоступной акции. После перехода по ссылке клиент сможет сразу купить товары на выгодных условиях. Если купон Tefal включает секретную комбинацию или слово, нужно сообщить их в процессе заказа на сайте. Активировать промокод Тефаль — задача несложная:

  1. Выбрать купон Тефаль и скопировать код.

  2. Перейти на сайт Tefal и отобрать там товары.

  3. Начать оформление заказа в корзине.

  4. Вставить промокод Tefal в соответствующее поле.

  5. Завершить оформление покупки.

Подаренный магазином Tefal купон не сочетается со скидкой по подарочному сертификату или бонусным баллам. Также промокод Тефаль не сработает, если товар находится в списке исключений или нарушены какие-то другие условия акции. Использовать купон Tefal нужно не позднее указанного срока.