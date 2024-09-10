Федеральная страховая компания с частным капиталом и диверсифицированным портфелем АльфаСтрахование оформляет более 100 видов защиты для юридических и физических лиц. Компания принадлежит финансово-производственному консорциуму «Альфа-Групп», в который также входят Альфа-Банк, Альфа Капитал, Росводоканал, X5 Retail Group NV, А1. Согласно рейтингу Forbes АльфаСтрахование включен в число 200 самых крупных частных предприятий России.

Региональная сеть АльфаСтрахование включает около 270 подразделений и дополнительных офисов по всей территории РФ. Услугами концерна пользуются около 23 млн частных клиентов и более 435 тысяч предприятий. Высокая надежность страховых операций поддерживается программами перестрахования от Munich Re, Swiss Re, Partner Re и Lloyd's of London Corporation и другими мировыми гигантами отрасли.

Российское рейтинговое агентство «Эксперт Ра» признало компанию лидером сегмента страхования финансовых рисков и путешествий. Тарифы Альфастрахования одни из самых выгодных на российском рынке. Компания поддерживает программу лояльности для постоянных клиентов, регулярно запускает акции и дарит промокоды на скидку.

Популярные услуги компании

Среди популярных услуг компании присутствуют страховка жизни и здоровья детей в возрасте 3–17 лет, защита КАСКО и ОСАГО для автомобилей, полисы для путешественников, Зеленая карта, ДМС и другие виды страхования. Всего компания предоставляет около 100 видов защиты на все случаи жизни.

Программа лояльности

Скачав приложение Альфастрахование, клиент получает доступ к участию в программе лояльности, где участники копят баллы и меняют их на скидку до 30% при покупке новых полисов. Сразу после регистрации в программе участник получает приветственные бонусы. Также баллы начисляются за покупку полисов в размере, определяемом статусом члена клуба.

Уровень Bronze присваивается участнику при регистрации. Статус Silver дается, когда общая сумма покупок находится в диапазоне от 1 коп. до 50 000 руб. Это дает право на возврат 2% с каждой покупки. На уровень Gold участник переходит при совершении покупок от 50 тысяч рублей. Данный статус дает покупателю право на 10% возврата баллами с каждого заказа и дополнительные привилегии

Кроме вознаграждений за покупки, баллы начисляются за заполнение опроса, аккуратное вождение, участие в акциях, при первом обращении по КАСКО через мобильное приложение АльфаСтрахование Мобайл и в других случаях. Срок действия баллов составляет 2 года с возможностью продления.

Способы оплаты

Оплатить новый и продлить действующий полис можно онлайн платежной картой на сайте без комиссии, а также в платежных терминалах системы Киви. Для этого в терминале нужно выбрать пункт «Страховые услуги», открыть раздел «АльфаСтрахование», указать цифры договора, ФИО страхователя и дату его рождения. Также можно внести оплату за полис наличными, посетив один из офисов страховщика.

Варианты доставки

Электронные полисы присылаются на электронный адрес клиента после оплаты им услуги. Они имеют равную юридическую силу с бумажными. При необходимости оригинал договора можно забрать в точке обслуживания АльфаСтрахование.

Условия возврата

Для отказа от договора страхования до начала действия полиса нужно посетить офис компании и написать заявление на расторжение. После этого уплаченные деньги будут возвращены в 10-дневный срок. Если отказ от полиса происходит в период его действия, то средства вернутся не полностью, а за минусом оплаты за использованные дни. Следует учитывать, что если по оплаченному полису путешественника была получена виза, то деньги по нему не возвращаются.

Если клиенту требуется внести изменения в страховой полис, следует написать о нужных корректировках в форму обратной связи на сайте страховщика. После этого сотрудники компании свяжутся со страхователем и согласуют процедуру внесения изменений. Также по всем вопросам можно обратиться в единый контактный центр, телефон которого опубликован на сайте компании страховщика.