GTV Меридиан — онлайн-магазин товаров для мебели и ремонта. В каталоге на официальном сайте ритейлера можно найти крепеж, опоры, замки, крючки, петли, кромочные материалы и многое другое. Также продавец предлагает кухонное, гардеробное, барное наполнение, осветительные приборы, электрику и инструменты. Товары доставляют в любую точку России при помощи транспортной компании СДЭК. Сэкономить при оформлении заказа можно путем использования купонов и промокодов магазина. Все действующие скидочные предложения ритейлера собраны здесь.