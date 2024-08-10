Промокоды Умскул на Август
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|Скидка
|До 8.8% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
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|Скидка
|Бесплатный вводный урок
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|Бесплатный виртуальный помощник "Умскул бот"
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|Подарочные сертификаты до 50 000 рублей
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|Обратная связь в течение 5 минут
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|Подарок для подписчиков - "Умскул бот"
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|Рабочие тетради в подарок
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