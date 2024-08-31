Промокоды Polza.ru (Польза.ру) на Август
Сегодня в магазине Polza.ru доступно 22 купонов.
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Шаг 1 Для получения бонусов по реферальной программе: войдите в профиль в разделе "приведи друга" введите номер друга, который не является пользователем polza.ru затем отправьте ему сформированную ссылку-приглашение Шаг 2 После регистрации по ссылке-приглашению друг получит 350 бонусов на первый заказ Шаг 3 На ваш счет придет 350 бонусов, когда друг выкупит первый заказ
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
300Р
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Скидка 300 рублей от 2499 рублей на первый заказ на сайте
Действует до До 30.6.2024
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Скидка 200 рублей от 2000 рублей на первый заказ на сайте или в моб .приложении
Действует до До 30.6.2024
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Скидка 500 рублей от 2199 рублей на первый заказ в мобильном приложении
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Скидка 350 рублей от 2000 рублей на первый заказ на сайте или в мобильном приложении
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|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 200 рублей от 2000 рублей на первый заказ на сайте или в моб .приложении
|ADM***
|Промокод
|Скидка 500 рублей от 2799 рублей на первый заказ на сайте и скидка 500 рублей от 2499 рублей на первый заказ в моб.приложении
|HIT***
|Скидка
|До 3.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Получите 100 бонусов за заполненный профиль
|не требуется
|Скидка
|Приведи друга - получи 350 бонусов на первый заказ
|не требуется
|Скидка
|Зарабатывайте бонусы с каждой покупки
|не требуется
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|Оплачивайте бонусами до 10% суммы заказа
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 44% на товары КРКА
|не требуется
|Скидка
|Скидки 15% на товары Байер
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|Скидка
|До 52% на товары Озон
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